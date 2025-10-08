مليار دولار قيمة برنامج الادخار الوظيفي للموظفين في "دبي المالي العالمي"

أعلن مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو المركز المالي الرائد عالمياً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، اليوم الأربعاء، أن برنامج الادخار الوظيفي للموظفين (DEWS) التابع له، قد تجاوز قيمة مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة.

وأُطلق البرنامج في فبراير 2020 كأول مبادرة من نوعها في المنطقة، ليسجل خطوة تحوّلية في كيفية إدارة مكافآت نهاية الخدمة، ضمن جهود المركز لتحديث أنظمة المزايا الوظيفية وتعزيز حماية الموظفين الماليّة طويلة الأمد.

ويستبدل برنامج DEWS نظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي بخطة ادخار ممولة بالكامل وتدار باحترافية عالية، ما يقدم نموذجاً جديداً يركز على الشفافية والاستدامة والأمان المالي طويل الأمد للموظفين، بينما يتيح لأصحاب العمل اعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة مزايا القوى العاملة.

ومنذ انطلاقه، جذب برنامج الادخار الوظيفي للموظفين مشاركة واسعة داخل مجتمع مركز دبي المالي العالمي، وتوسّع لاحقاً ليشمل المغتربين العاملين في 61 جهة تابعة لحكومة دبي. وحتى الآن، شارك في الخطة 2,726 صاحب عمل، فيما بلغ عدد المسجلين فيها 74,323 موظفاً يستفيدون من منظومة ادخار منظّمة تتيح لهم تنمية مستحقاتهم من خلال مجموعة من الخيارات الاستثمارية.

إلى جانب الأصول التي تتجاوز مليار دولار، بلغت مدفوعات التعويضات للمشاركين السابقين أكثر من 340 مليون دولار إضافية.

وقال عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس اللجنة التوجيهية لصندوق الادخار لموظفي حكومة دبي:

«تواصل دبي مسيرة نموها المستدام بوضع الإنسان في صميم التنمية. ويجسد نجاح وأداء برنامج DEWS التزام حكومة دبي بتوفير فرص استثمارية جديدة للأفراد والشركات والمؤسسات. إن مثل هذه المبادرات الرائدة ضرورية لضمان مستقبل أفضل للمجتمع. كما أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركناً أساسياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تعزيز مزايا الموظفين وتوفير الأمن المالي طويل الأمد. إنها استراتيجية شاملة ترسخ مكانة دبي في صدارة المدن الأكثر تنافسية في العالم».

من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي:

«تجاوز حاجز مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في أقل من خمس سنوات يعد إنجازاً لافتاً لبرنامج الادخار الوظيفي للموظفين. فقد أسهم هذا النظام الرائد في حماية المستقبل المالي لما يقارب 75 ألف موظف، كما عزز من قدرة دبي ومركز دبي المالي على جذب أفضل الكفاءات العالمية للعمل في شركات المركز وفي الجهات الحكومية. ويتماشى DEWS مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) باعتباره جزءاً محورياً من رؤية المركز ليصبح ضمن أكبر أربعة مراكز مالية في العالم ولتعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة للعيش والعمل».

وأشاد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بالإنجاز قائلاً:

«تجاوز الأصول المليارية يعكس ثقة أصحاب العمل والموظفين في برنامج الادخار الوظيفي للموظفين، ودور المركز كمحفّز رئيسي لتطوير مبادرات تقدمية تدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33). ويثبت نجاح البرنامج قدرة مركز دبي المالي على صياغة حلول مبتكرة تُحقق قيمة طويلة الأمد. فـ DEWS مثال واضح على التزام المركز بتعزيز مكانة دبي كوجهة صديقة للأعمال، وداعم لأصحاب العمل في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وعامل جذب للكفاءات الدولية».

ويستند نجاح البرنامج أيضاً إلى خبرة شركائه المعتمدين؛ إذ تتولى شركة إكويوم (Equiom) منصب الوصي الرئيسي على الخطة، لضمان الإشراف المستقل وحماية مصالح الأعضاء، في حين تعمل شركة Zurich Workplace Solutions (الشرق الأوسط) كمدير إداري للخطة لضمان العمليات السلسة وخدمة العملاء. وتُدار الصناديق الاستثمارية الأساسية بواسطة شركة ميرسر (Mercer)، وهي من أبرز شركات الاستشارات الاستثمارية عالمياً، بما يضمن للموظفين الوصول إلى محافظ استثمارية متنوعة ومدارة باحترافية تؤمّن لهم نمواً مالياً مستداماً ومستقبلاً آمناً.