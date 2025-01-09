مليار دولار قيمة السندات الهجينة لـ"الدار العقارية"

وقال فيصل فلكناز، الرئيس المالي والاستدامة للمجموعة في الدار العقارية: "إن الإقبال القوي على هذا الإصدار من قبل قاعدة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين هو بمثابة بيان بالثقة في رؤية الدار العقارية واتجاهها الاستراتيجي. لقد حققت الشركة سجلاً حافلاً من النجاح في تحقيق نمو مدروس ومستدام، ويدعم هذا الإصدار الهجين التاريخي التنفيذ المستمر لطموحاتنا في النمو من خلال تحسين هيكل رأس المال لدينا بشكل أكبر، ووضع أسس متينة للدار العقارية لمتابعة استراتيجية تهدف إلى تحقيق قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة لدينا في السنوات القادمة ".