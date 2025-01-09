مليار دولار قيمة السندات الهجينة لـ"الدار العقارية"
نجحت شركة الدار العقارية في تسعير إصدارها الأول لرأس المال الهجين بقيمة مليار دولار أمريكي، مما جذب طلبًا قويًا من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
ويمثل إصدار شركة الدار العقارية على مستوى شركة مساهمة عامة أكبر إصدار هجين تقليدي في الشرق الأوسط. كما حقق الإصدار أعلى تصنيف وأقل هامش ائتماني عند الإصدار لإصدار هجين مؤسسي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت الشركة في بيان لها: "ستوجه العائدات لدعم استمرار خطة النمو التحويلية لشركة الدار وأولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع بنك الأراضي، وتطوير المحفظة العقارية، والاستحواذات".
وفي إطار تأكيد ثقة المستثمرين القوية في القوة المالية لشركة الدار العقارية وتوجهها الاستراتيجي وإمكاناتها للنمو وخلق القيمة، تجاوز الاكتتاب في الإصدار 3.8 مرة. وتجاوز إجمالي الطلبات 4.9 مليار دولار من مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين عبر مناطق جغرافية متنوعة. ويشمل التخصيص النهائي مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (41 في المائة) والمملكة المتحدة (38 في المائة) وأوروبا (9 في المائة) وأمريكا الشمالية (8 في المائة) وآسيا (4 في المائة).
وقال فيصل فلكناز، الرئيس المالي والاستدامة للمجموعة في الدار العقارية: "إن الإقبال القوي على هذا الإصدار من قبل قاعدة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين هو بمثابة بيان بالثقة في رؤية الدار العقارية واتجاهها الاستراتيجي. لقد حققت الشركة سجلاً حافلاً من النجاح في تحقيق نمو مدروس ومستدام، ويدعم هذا الإصدار الهجين التاريخي التنفيذ المستمر لطموحاتنا في النمو من خلال تحسين هيكل رأس المال لدينا بشكل أكبر، ووضع أسس متينة للدار العقارية لمتابعة استراتيجية تهدف إلى تحقيق قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة لدينا في السنوات القادمة ".
وتتمتع السندات غير المضمونة ذات العائد المرؤوس لمدة 30.25 عاماً بخصائص الدين والأسهم، وتوفر للمستثمرين عائداً أولياً بنسبة 6.625% مع فترة عدم استرداد تمتد إلى 7.25 عاماً. ويمكن تأجيل دفعات القسائم، التي سيتم توزيعها بشكل نصف سنوي، لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهي تراكمية ومركبة، مما يوفر مرونة إضافية لهيكل رأس مال الدار.
وفي يناير 2025، أعادت وكالة موديز تأكيد التصنيف الائتماني لشركة الدار عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ومنحت تصنيف ائتماني مستقل عند Baa3 للسندات الهجينة. ويعكس هذا التصنيف الوضع المالي القوي لشركة الدار ومكانتها القوية في السوق والهيكل المبتكر للإصدار، والذي يُعامل لأغراض التصنيف على أنه أسهم وديون على قدم المساواة. ومع ذلك، وباعتباره أداة دين، فإن الإصدار غير مخفف ومضاف لمستثمري أسهم الدار، مع استخدام العائدات لسداد الديون العليا لتعزيز ملف الائتمان الإجمالي لشركة الدار مع الحفاظ على قدرة الدين لدعم مبادرات النمو القادمة وخططها.
وتم تسويق الإصدار بموجب اللائحة S، وتمت قيادته وتنسيقه عالميًا من قبل سيتي مع بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وإنتيسا سان باولو، وجيه بي مورجان تشيس، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، وستاندرد تشارترد، بصفتهم وكلاء رئيسيين مشتركين.