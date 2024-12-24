مليار درهم لمشروع فلل فاخرة على الطراز الاسكندنافي
مع توجه الأثرياء العالميين إلى العقارات في دبي، يطلق المطورون بشكل متزايد مشاريع تلبي احتياجات هذا القطاع الحصري.
سيتم إطلاق مجموعة من الفلل والقصور فائقة الفخامة على الطراز الاسكندنافي كمنازل جاهزة في العام المقبل كجزء من مشروع تطوير بقيمة مليار درهم إماراتي يستهدف موجة جديدة من المستثمرين الأجانب الأثرياء.
وتتمتع المساكن الفاخرة من شركة "نورديك" التابعة لشركة فام للتطوير العقاري بجاذبية فريدة للأفراد ذوي الثروات العالية للغاية (UHNWIs) باعتبارها الفلل ذات التملك الحر الأقرب إلى وسط مدينة دبي والتي تتيح التملك لجميع الجنسيات.
يقع المشروع في منطقة الوصل مما يضع السكان على مقربة من المعالم الشهيرة في دبي مثل برج خليفة ودبي مول وجميرا وقناة الوصل وشارع الشيخ زايد ومركز دبي المالي العالمي.
وتتميز الفلل والقصور العشر من شركة نورديك التابعة لشركة فام للتطوير العقاري بتصميماتها المستوحاة من الطراز الاسكندنافي، وهي تقدم مفهوماً جديداً للفخامة البسيطة لسوق العقارات في دبي.
قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فام للتطوير العقاري : "مع استمرار قطاع العقارات في دبي في جذب الانتباه العالمي، تقدم هذه المجموعة الاستثنائية من المنازل الفاخرة مزيجاً لا مثيل له من التصميم وأسلوب الحياة في قلب المدينة". "انتقل أكثر من 6700 مليونير إلى دبي في عام 2024 وحده، وتشير التوقعات إلى تدفق سنوي يبلغ 6500 من أصحاب الثروات العالية حتى عام 2026. وقد عزز هذا الوصول المستمر للثروة العالمية مكانة المدينة كمركز للمعيشة الفاخرة وفرص الاستثمار".
وبناء على تدفق أصحاب الثروات العالية، حدد قسم المنتجات الفاخرة التابع للشركة، (fäm Lux)، هدفاً لتحقيق مبيعات بقيمة 10 مليارات درهم إماراتي في العام المقبل.
ويأتي تسليم وإطلاق العقارات العشرة الجديدة في الربع الثاني من عام 2025 بعد الإطلاق الأولي لمشروع نورديك من قبل شركة فام في وقت سابق من هذا العام، حيث تم بيع أول فيلتين متاحتين مقابل 61.5 مليون درهم و70 مليون درهم.
المجتمع الراقي الجديد في منطقة الوصل غير محاط بأسوار، حيث يتواجد فريق أمني في الموقع على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع.
ويتمتع أصحاب المنازل بمرونة كبيرة لتخصيص فللهم وقصورهم ضمن المبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة دبي للتطوير، دون الحاجة إلى موافقات مطولة أو دفع رسوم إضافية للمطور الرئيسي، مراس القابضة. وقال المسدي: "تم تصميم هذه المساكن الجديدة بعناية لجذب المشترين الذين يبحثون عن تصميمات فائقة البساطة وأناقة مستقرة وخطوط نظيفة ووظائف حديثة، وتلبية الطلب المتزايد على مساحات المعيشة البسيطة والمتطورة".
ويشهد السوق مستويات غير مسبوقة من الأسعار. حيث يتم بيع المشاريع التي تم طرحها للبيع مؤخراً على طول ساحل جميرا بمتوسط 14000 درهم للقدم المربع، مع أسعار قطع الأراضي المخصصة للفلل من 3000 إلى 8000 درهم للقدم المربع. "وصلت أسعار البنتهاوس إلى مستويات قياسية بلغت 500 مليون درهم. هذا القطاع راسخ، حيث لا يمكن لأي شخص من أصحاب الثروات الكبيرة الذين يختارون الخروج أن يبيعوا إلا لمشترين أثرياء مثلهم، مما يحافظ على الحصرية والقيمة.