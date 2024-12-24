مليار درهم لمشروع فلل فاخرة على الطراز الاسكندنافي

قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فام للتطوير العقاري : "مع استمرار قطاع العقارات في دبي في جذب الانتباه العالمي، تقدم هذه المجموعة الاستثنائية من المنازل الفاخرة مزيجاً لا مثيل له من التصميم وأسلوب الحياة في قلب المدينة". "انتقل أكثر من 6700 مليونير إلى دبي في عام 2024 وحده، وتشير التوقعات إلى تدفق سنوي يبلغ 6500 من أصحاب الثروات العالية حتى عام 2026. وقد عزز هذا الوصول المستمر للثروة العالمية مكانة المدينة كمركز للمعيشة الفاخرة وفرص الاستثمار".