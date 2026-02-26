ملاك دبي يتبنون استراتيجيات "المرونة والجودة" لتعزيز تنافسية العقارات

ويعمل ملاك العقارات في دبي بشكل متزايد على تعزيز شروط التأجير لجذب المستأجرين في سوق تنافسية. ويقدم العديد من الملاك فترات إيجار أكثر مرونة، مبتعدين عن العقود التقليدية التي مدتها سنة أو سنتين إلى خيارات مدتها ستة أو تسعة أشهر. وتجذب هذه المرونة بشكل خاص الوافدين والمهنيين الذين يبحثون عن التزامات قصيرة الأجل بسبب تنقلات العمل أو الاحتياجات العائلية المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، بدأ بعض الملاك في تقديم فترات إعفاء من الإيجار أو جداول دفع متدرجة، مما يوفر للمستأجرين مساحة للتنفس المالي، خاصة خلال الأشهر الأولى من الإشغال.