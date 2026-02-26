ملاك دبي يتبنون استراتيجيات "المرونة والجودة" لتعزيز تنافسية العقارات

يقوم الملاك في دبي بتحسين شروط التأجير والتركيز على تجديد عقاراتهم للحفاظ على استمرارية الطلب القوي على الوحدات المتميزة، وذلك مع تحول تركيز المستأجرين نحو القيمة، والقدرة على تحمل التكاليف، والمرونة بشكل أكبر مما كان عليه الحال في السنوات السابقة.
ويشير المسؤولون التنفيذيون في قطاع العقارات إلى أن إطلاق "مؤشر الإيجارات الذكي" في أوائل عام 2025 يساعد في توجيه المستأجرين والملاك للتفاوض بشكل أفضل بشأن تجديد عقود الإيجار الخاصة بهم.
وقال محللون في شركة "كوليرز" (Colliers)، وهي شركة استشارات عقارية عالمية: "أصبح سلوك المستأجرين أكثر توجهاً نحو القيمة، حيث تزن الأسر بشكل متزايد عوامل التكلفة والجودة والمرونة بعناية أكبر من السنوات السابقة. وقد ساهمت هذه الديناميكية في إيجاد تمايز أكبر بين الوحدات المطورة وذات الموقع الجيد، وبين الوحدات القديمة غير المحسّنة. واستجابة لذلك، تبنى عدد متزايد من الملاك استراتيجيات استباقية لإدارة الأصول، شملت التجديد، والتأثيث، وتحسين شروط التأجير، مما دعم مرونة الإيجارات وحافظ على الطلب القوي على المنتجات ذات الجودة العالية".
ويعمل ملاك العقارات في دبي بشكل متزايد على تعزيز شروط التأجير لجذب المستأجرين في سوق تنافسية. ويقدم العديد من الملاك فترات إيجار أكثر مرونة، مبتعدين عن العقود التقليدية التي مدتها سنة أو سنتين إلى خيارات مدتها ستة أو تسعة أشهر. وتجذب هذه المرونة بشكل خاص الوافدين والمهنيين الذين يبحثون عن التزامات قصيرة الأجل بسبب تنقلات العمل أو الاحتياجات العائلية المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، بدأ بعض الملاك في تقديم فترات إعفاء من الإيجار أو جداول دفع متدرجة، مما يوفر للمستأجرين مساحة للتنفس المالي، خاصة خلال الأشهر الأولى من الإشغال.
علاوة على ذلك، يعمل الملاك على تحسين الجودة الشاملة وجاذبية عقاراتهم لتبرير ودعم شروط التأجير التنافسية. ويشمل ذلك تجديد الوحدات القديمة، وترقية الأجهزة المنزلية، وتحديث التصميمات الداخلية، وتوفير خيارات مفروشة بالكامل. العقارات التي كانت تُعتبر في السابق قديمة يتم تحويلها الآن إلى مساحات جذابة وجاهزة للسكن، مما يمنح المستأجرين قيمة أكبر مقابل أموالهم.
وتوقعت "كوليرز" تسليم 78,300 شقة و14,800 فيلا هذا العام، مقارنة بـ 37,950 شقة و9,700 فيلا العام الماضي.
وفي عام 2025 وصولاً إلى عام 2026، انتقل سوق الإيجارات في دبي من مرحلة النمو المرتفع التي شهدها في الفترة ما بين 2022 و2024 إلى توسع أكثر استقراراً واعتدالاً. ولا تزال معدلات الإيجار ترتفع بشكل عام، ولكن بوتيرة أبطأ، خاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع والعرض المحدود. وهذا يتناقض مع القفزات المكونة من رقمين (أكثر من 10%) التي شوهدت في السنوات السابقة، ويعكس سوقاً ناضجة حيث يتوازن العرض والطلب تدريجياً.
وقال المحللون: "تعزز استقرار السوق بشكل أكبر من خلال تقديم مؤشر الإيجارات الذكي، الذي حسن الشفافية حول المعايير الإيجارية وساعد في تثبيت التوقعات خلال مفاوضات التجديد".
وفي عام 2025، ظل سوق الإيجارات بشكل عام مدعوماً بالطلب الأساسي، بينما تحول السوق نحو أداء أكثر استدامة وقائم على الجودة.