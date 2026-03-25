مقيمة في الإمارات حوّلت ديونها إلى علامة تجارية ناجحة

في سن 19 عامًا فقط وبدون خبرة، وجدت "كيتي جودفري" نفسها مدينة بحوالي 300 ألف درهم بعد افتتاح أول صالون تجميل لها. ما بدأ كقرار عالي المخاطر مع تخطيط قليل مهد الطريق في النهاية لعمل تجاري ناجح ومسيرة مهنية مبنية على مساعدة الآخرين على النجاح في نفس الصناعة.
على الرغم من أن افتتاح صالونها الأول بدون أي مؤهلات أو خبرة كان مخاطرة كبيرة، قالت كيتي إنها لو لم تتخذ تلك الخطوة، لما كانت في مكانها اليوم. الآن، تساعد مالكة الصالون السابقة التي تحولت إلى رائدة أعمال مالكي الصالونات الآخرين وتوجههم لكسب عيشها.
عندما بدأت كيتي عمل صالونها لأول مرة، كانت تستثمر بحماس في اتجاهات الصناعة الجديدة، والتي قالت لاحقًا إنها كان يجب أن تكون أكثر حذرًا وتنتظر لترى إلى متى ستستمر تلك الاتجاهات. ثم وقعت في الديون، التي تراكمت أكثر فأكثر مع استمرارها في الاستثمار في عملها. في مرحلة ما، تراكمت تلك الديون، ووجدت نفسها مدينة بمبلغ 65 ألف جنيه إسترليني (319,000 درهم).
قالت: “لم يكن عدم سداد الدين خيارًا.” “لقد وضعت لنفسي هدفًا لمدة خمس سنوات لتسوية كل شيء، وقد فعلت ذلك بالضبط.” بصرف النظر عن الاستثمار المالي في عملها، استثمرت رائدة الأعمال ومدربة الصالونات وقتها بشكل كبير، والذي استخدمته لبناء العمل وتعلم كل ما يمكن معرفته حتى تتمكن من التحسين، وهو ما أتى بثماره في النهاية.
كانت نقطة التحول لكيتي كرائدة أعمال هي العمل على تطوير العمل، بدلاً من العمل داخله. وأوضحت: “بمجرد أن بدأت في كسب العملاء وبناء فريق، رأيت الأموال تبدأ في التدفق بشكل أكثر انتظامًا. لكن نقطة التحول الحقيقية كانت عندما خرجت من العمل في العمل وبدأت العمل على العمل.”
قالت: “كان ذلك بمثابة تغيير كامل لقواعد اللعبة بالنسبة لي. كان تغيير دوري داخل العمل أحد أفضل القرارات التي اتخذتها، وقد أدى إلى نمو كبير عبر سلسلة صالوناتي وأكاديميات التدريب ومجموعة منتجاتي.”
قالت كاتي إنها ارتكبت بعض الأخطاء الكبيرة، ولكنها في الإدراك المتأخر، أثبتت أنها ضرورية لبناء المسيرة المهنية التي تتمتع بها اليوم. كان أولها افتتاح صالون دون أي عملاء وعدم امتلاك أي معرفة بكيفية إدارة الأعمال، وهو ما كان أكثر صعوبة، كونها كانت مدينة.
“ومع ذلك، لم يكن لدي خيار سوى الاستمرار وتعلم كيفية بناء عمل تجاري، وإلا كنت سأفشل، وهو ما لم يكن خيارًا بالنسبة لي،” قالت.
جاء درس رئيسي آخر من أن تصبح قائدة لموظفيها. “لم تكن لدي حدود وكنت أرغب فقط في أن أكون محبوبة، لكن ذلك لم ينجح مع نمونا،” اعترفت. “من خلال أخطائي، تعلمت كيف أصبح قائدة عظيمة، مما قادني إلى إدارة أكثر من 45 عضوًا في الفريق عبر فروع متعددة، والآن مساعدة عملائي مع فرقهم.”
“بعد 16 عامًا من امتلاك سلاسل صالونات، كانت أحدث وأكبر مخاطرة لي هي وضع كل شيء في مجال تدريب الأعمال،” أضافت كاتي. “لم أعد أمتلك شغفًا لإدارة صالوناتي الخاصة وأردت التركيز على مساعدة الآخرين في بناء صالوناتهم.”
اليوم، سيدة الأعمال في مجال التجميل هي مؤلفة ومقدمة بودكاست، وحتى حكم لجوائز التجميل الكبرى. وقد تم تكريمها بالعديد من الجوائز، بما في ذلك استراتيجية أعمال التجميل والجمال لهذا العام في جوائز Corporate Vision Global Business، وقد أسست صالونات حائزة على جوائز، وأكاديميات تدريب في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومجموعة منتجات احترافية تُباع دوليًا.