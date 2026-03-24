مفارقة "براميل النفط": إدارة ترامب تمنح إيران شريان حياة بـ 14 مليار دولار

أثار اتفاق إدارة أوباما على إرسال 1.7 مليار دولار إلى إيران في نفس الوقت الذي توصلت فيه إلى صفقة شاملة للحد من برنامج إيران’ النووي رد فعل عنيفًا من الجمهوريين، بمن فيهم دونالد ترامب.
بعد عقد من الزمان، أصبحت إدارة ترامب في موقف دفاعي وهي تحاول تبرير الرفع المؤقت للعقوبات عن 140 مليون برميل من النفط الإيراني الموجود في البحر. ومع تحليق أسعار النفط حول 100 دولار للبرميل، فإن تخفيف العقوبات، الذي يهدف إلى تعزيز الإمدادات العالمية من الخام لتخفيف أسعار الطاقة، يمكن أن يمنح إيران مكاسب غير متوقعة بقيمة 14 مليار دولار في نفس الوقت الذي تشن فيه الولايات المتحدة حربًا على البلاد.
وقال ريتشارد نيفيو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في إدارة أوباما والذي ساعد في التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني: "نتيجة كل هذا هي اعترافهم بحقيقة أن الإيرانيين لديهم نفوذ على قدرة الولايات المتحدة في الاستمرار بمقاضاة الحرب". وأضاف: "لقد ذهبتم إلى الإيرانيين وأخبرتموهم: "لقد أمسكتم بنقطة ضعفنا".
وتابع نيفيو: "هذا بمثابة التوسل إليهم: أرجوكم، أرجوكم، أرجوكم بيعوا النفط لأن السوق في حالة اضطراب شديد".
وارتفعت أسعار النفط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا وسياسيًا على ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي. ونتيجة لذلك، كانت إدارته تسعى جاهدة لاستكشاف كل الخيارات للتخفيف من التداعيات. وفقًا لـ AAA، يبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 3.95 دولارًا للغالون، ارتفاعًا من 2.94 دولارًا قبل شهر.
لكن إدارة ترامب كافحت لتوضيح منطق “الترخيص العام” الذي أصدرته وزارة الخزانة في وقت متأخر من يوم الجمعة. يسمح الإعفاء من العقوبات ببيع النفط الإيراني لمعظم الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، للشهر المقبل. جاء تخفيف العقوبات عن إيران بعد إعفاء مماثل هذا الشهر يسمح ببيع النفط الروسي الموجود في البحر.
ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أعلن عن الإعفاء الإيراني، هذه الخطوة بأنها عمل من أعمال الفنون القتالية. قال بيسنت في برنامج “Meet the Press” على قناة NBC’s يوم الأحد: “في الأساس، نحن نستخدم الجوجيتسو ضد الإيرانيين،” “نحن نستخدم نفطهم ضدهم.”
إذا أدى تحرير النفط الإيراني إلى خفض أسعار النفط الخام العالمية بنجاح ومنح الولايات المتحدة مزيدًا من الوقت لإسقاط الحكومة الإيرانية، فقد تثبت خطة بيسنت’s فعاليتها. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان تخفيف العقوبات النفطية على إيران سيخفض الأسعار أو كيف سيمنع توسيع دائرة المشترين المحتملين لنفطها إيران من الاستفادة من التقلبات الناجمة عن الحرب.
يبدو أن بيسنت جادل بأنه من خلال ضخ المزيد من النفط الإيراني في الأسواق العالمية، سيقلل ذلك من مقدار الأموال التي يمكن لإيران الحصول عليها عن طريق بيع النفط المقيد لدول مثل الصين بسعر مخفض إذا ارتفعت الأسعار العالمية أكثر. وقال أيضًا إن الولايات المتحدة ستكون قادرة على تتبع تلك المعاملات ومنع الأموال من الوصول إلى الحسابات الإيرانية.
وقال بيسنت: "في وزارة الخزانة، عندما يذهب هذا النفط إلى - إذا ذهب إلى إندونيسيا، أو اليابان، أو كوريا - فسيكون لدينا رؤية أفضل بكثير وسنكون قادرين على تجميد الحسابات التي تذهب إليها أموال النفط".
ومع ذلك، لم يبدو أن الترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة يشير إلى أن الولايات المتحدة يمكنها حظر المعاملات. وتستمر استثناءات العقوبات في حظر بيع النفط الإيراني إلى كوريا الشمالية أو كوبا أو أجزاء من أوكرانيا التي تحتلها روسيا. وينطبق ذلك على النفط المحمل على السفن اعتبارًا من 20 مارس ويمتد حتى 19 أبريل.
تُصدّر إيران معظم نفطها إلى الصين، ويتم نقل الكثير منه على “أسطولها الخفي” من الناقلات التي تسعى للتهرب من العقوبات الأمريكية. ولأن صادرات النفط الإيرانية تعمل إلى حد كبير في سوق رمادية، فليس من الواضح كم من نفطها الخام الموجود في البحر متاح لتحويله إلى دول أخرى.
وإذا كانت وزارة الخزانة تخطط لحظر المعاملات في نهاية المطاف، فقد يثني ذلك إيران عن بيع النفط لدول أخرى ويقوض حجة بيسنت’s بأن الخطة ستعزز إمدادات النفط.
وأشارت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مجموعة تحث على شراكة أمريكية وثيقة مع إسرائيل ومواجهة مع إيران، إلى أن الترخيص لا يحتوي على “آلية ضمان ولا قيود واضحة على قنوات الدفع.”
عند سؤاله على قناة NBC عن التأثير النهائي لتخفيف العقوبات على أسعار النفط، وصف بيسنت السؤال بأنه “صياغة فظيعة.”
لم تعلق وزارة الخزانة والبيت الأبيض على تصريحات بيسنت’s.
وقال ترامب يوم الاثنين إنه لا يعتقد أن إيران ستحصل على الكثير من المال من مبيعات النفط الإضافية وأنه يريد توفير أكبر قدر ممكن من النفط.
وقال ترامب أثناء مغادرته البيت الأبيض: "أي مبلغ صغير من المال تحصل عليه إيران لن يحدث أي فرق في هذه الحرب. لكنني أريد أن يكون النظام (مزيتاً) ومسهلاً".
سارع الديمقراطيون إلى الإشارة إلى المفارقة في تقديم ترامب ما قد يصل إلى مليارات الدولارات من تخفيف العقوبات لإيران بينما القتال مستمر.
في عام 2016، عندما كان ترامب مرشحًا رئاسيًا، وصف الدفعة الأولى البالغة 400 مليون دولار من أصل 1.7 مليار دولار دفعت لإيران بأنها “فضيحة”، وألقى باللوم على منافسته هيلاري كلينتون لدعمها. ووصف ماركو روبيو، وزير الخارجية، الذي كان آنذاك سيناتورًا جمهوريًا من فلوريدا، تحويل الأموال بأنه “فضيحة”. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تصدرت عبارة “منصات نقدية” كشكل من أشكال الهجوم على الديمقراطيين.
وكتب السيناتور مارك وارنر، الديمقراطي من فرجينيا، على منصة "إكس": "أتذكر عندما هاجم زملائي الجمهوريون باراك أوباما بسبب 400 مليون دولار مرتبطة بالرهائن ودين قديم مع إيران. أين الغضب الآن؟"
ونشر مكتب حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، الديمقراطي الذي كان ينتقد إدارة ترامب بشدة، صورة لترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث وهما يفرغان شاحنة مليئة بالنقد. وجاء في التعليق: "هل تتذكرون عندما ثار جنون (MAGA) بسبب (منصات النقد) الوهمية من أوباما لإيران؟ الآن ترامب يفعل ذلك حقاً - ولا تسمع لهم صوتاً".
كانت هجمات ترامب على الرئيس السابق باراك أوباما بشأن المدفوعات لإيران حاضرة في ذهنه الأسبوع الماضي. مستذكرًا قراره بإنهاء الاتفاق النووي مع إيران خلال ولايته الأولى، شبه ترامب المدفوعات التي قامت بها إدارة أوباما بـ “فدية” وأعاد إحياء انتقاده بأن الأموال النقدية سُحبت من البنوك الأمريكية ونُقلت إلى إيران على متن طائرات بوينغ 757.
كانت المدفوعات لإيران في ذلك الوقت تهدف إلى تسوية نزاع حول صفقة أسلحة بقيمة 400 مليون دولار كانت واشنطن قد أبرمتها مع إيران عندما كان شاه إيران، محمد رضا بهلوي، لا يزال في السلطة. عندما أطيح به في عام 1979، أوقفت الولايات المتحدة تسليم الأسلحة لكنها لم تعيد الأموال أبدًا.
قررت إدارة أوباما أنه يتعين عليها سداد الأموال نقدًا لأن البنوك كانت قلقة بشأن انتهاك العقوبات بتنفيذ تحويل مصرفي.
وقال ترامب، قبل ثلاثة أيام من رفع العقوبات عن إيران: "هل تتذكرون عندما أرسلوا طائرات بوينج 757 إلى هناك، محملة بالنقد؟ هذا لن يحدث مع ترامب".
نشر هذا المقال في الأصل في صحيفة نيويورك تايمز.