مفاجآت صيف دبي 2025: تعزز الإنفاق الرقمي في الإمارات

مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لموسم جديد من مفاجآت صيف دبي، تكشف بيانات جديدة عن زيادة حادة في الإنفاق الرقمي خلال حملة العام الماضي، مع وجود إشارات تشير إلى زخم أكبر هذا الصيف.

وارتفع عدد المعاملات الرقمية اليومية في دولة الإمارات بنسبة 25% على أساس سنوي خلال فترة مفاجآت صيف دبي 2024، في حين أنفق المستهلكون أيضاً المزيد في كل معاملة، مع نمو أحجام التذاكر المتوسطة بنسبة 16% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات من Checkout.com.

يكشف التدقيق في البيانات عن تحولات أعمق في سلوك المستهلك. فقد ارتفع الإنفاق على المفروشات الداخلية بشكل ملحوظ العام الماضي، مما يشير إلى أن العديد من السكان استغلوا فترة الصيف وتخفيضات مفاجآت صيف دبي كفرصة لتجديد منازلهم. كما شهدت فئات الترفيه ارتفاعًا ملحوظًا، مما يشير إلى زيادة في عدد العائلات التي تختار تجارب ترفيهية محلية خلال العطلة المدرسية. وشهد قطاع الألعاب والمستلزمات الرياضية نشاطًا متزايدًا، حيث سعى الآباء إلى إبقاء أطفالهم منشغلين خلال أشهر الصيف الحارة، بينما ارتفع الإنفاق على التعليم مع قيام العائلات بدفع الرسوم المدرسية وتخزين المؤن للعام الدراسي المقبل. والجدير بالذكر أن قطاع السيارات شهد أيضًا انتعاشًا خلال الصيف، مدفوعًا بالعروض الترويجية الموسمية على المركبات والخدمات ذات الصلة.

وارتفعت أحجام معالجة الدفعات الخاصة بشركة Checkout.com في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 44% خلال مفاجآت صيف دبي العام الماضي، مما يعكس تحولاً أوسع نطاقاً نحو أنماط الحياة التي تعتمد في المقام الأول على الإنترنت وثقة المستهلكين المتزايدة في المدفوعات الرقمية عبر اللحظات الموسمية عالية النية.

وتتسق هذه الرؤى مع أحدث تقرير لشركة Checkout.com حول حالة التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، والذي وجد أن 62% من المستهلكين في دولة الإمارات يخططون لزيادة تسوقهم عبر الإنترنت العام المقبل، ويقول 44% الآن إنهم يتسوقون للحصول على خيارات أفضل عبر الإنترنت حتى أثناء التصفح في المتجر.

قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Checkout.com: "لا تزال مفاجآت صيف دبي تُشكّل حافزًا رئيسيًا للتجارة الرقمية في المنطقة". وأضاف: "من تجديدات المنازل إلى الأنشطة الترفيهية العائلية والتحضيرات للعودة إلى المدارس، تُظهر البيانات أن المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة يتجهون إلى القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم اليومية وشراء مشترياتهم عالية القيمة. ومع النمو الذي شهدناه عامًا بعد عام، نتوقع أن يحقق عام 2025 المزيد من الأرقام القياسية".

مع استمرار المنطقة في الريادة في تبني التجارة الرقمية، أثبتت أشهر الصيف أنها لحظات الذروة للتجار للتواصل مع المستهلكين المهتمين بالتقنيات الرقمية من خلال السرعة والراحة والتجارب السلسة عبر الإنترنت.