مغتربو الخليج يواجهون صعوبات تدهور العملات الآسيوية
يشكل التدهور المستمر للعملات الآسيوية الجنوبية إلى مستويات قياسية جديدة أمام الدولار الأمريكي تحديات كبيرة أمام المحوّلين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.
وبينما تلوح في الأفق إمكانية حدوث انخفاض إضافي في قيمة الروبيتين الهندية والباكستانية وكذلك البيزو الفلبيني، قال خبراء العملة إن المغتربين في الخليج يجب أن ينتظروا ظروفاً أكثر ملاءمة قبل تنفيذ معاملات أكبر.
وحذروا من أنه مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبية الهندية إلى أدنى مستوى قياسي عند 86 أو 23.5 مقابل الدرهم مؤخراً، بينما تشير التوقعات إلى سعر أقصى محتمل يبلغ 89.138 في عام 2025 وأعلى مستوى على الإطلاق عند 101.537 بحلول عام 2029، يجب على المحوّلين أن يظلوا يقظين وقادرين على التكيّف في استراتيجياتهم.
وتتوقع مكاتب الصرافة والمصرفيون أن تكون السنوات المقبلة حاسمة بالنسبة للروبية، ويدعون إلى اتخاذ تدابير استباقية للتعامل بنجاح مع هذا المشهد النقدي المتقلب.
ويأتي انخفاض قيمة هذه العملات في سياق أوسع من ارتفاع مؤشر الدولار، الذي ارتفع بنسبة 8.0% في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، اعتباراً من نهاية سبتمبر 2024. ويقدر خبراء العملة أن يتم تداول الروبية الباكستانية عند 284.92 في غضون 12 شهراً بينما من المتوقع أن يتم تداول البيزو الفلبيني عند 59.98 في نفس الإطار الزمني.
في نهاية عام 2022، بلغت قيمة الروبية الهندية نحو 74.45 روبية مقابل الدولار. وبحلول نهاية عام 2023، انخفضت إلى نحو 82.20 روبية مقابل الدولار، وهو ما يعكس انخفاضاً بنحو 10%. وبحلول أوائل عام 2025، تراجعت قيمة الروبية إلى 86 روبية مقابل الدولار، وهو ما يمثل انخفاضا تراكمياً بنحو 15% منذ أواخر عام 2022.
ولا تقتصر تداعيات تراجع الروبية على الهند. فقد تشهد دول أخرى في جنوب شرق آسيا أيضاً تأثيراً مماثلاً على عملاتها، وخاصة تلك التي تربطها علاقات تجارية قوية بالهند أو تلك التي تعتمد على التحويلات المالية من المواطنين الهنود، كما يقول "كيه في شمس الدين"، المدير المؤسس لشركة "بارجيل جيوجيت" للخدمات المالية.
وسخر "شمس الدين" من الاتجاه السائد بين المحوّلين إلى أخذ قروض مصرفية أو استخدام سبل أخرى مثل بطاقات الائتمان والدائنين من القطاع الخاص لاقتراض الأموال لتحقيق أقصى استفادة من انخفاض قيمة العملة، وقال إن ذلك سيكون له نتائج عكسية لأن الفائدة التي يدفعونها على الاقتراض المحلي وانخفاض قيمة عملاتهم سيكون ضاراً في المدى المتوسط إلى الطويل.
"كلما انخفضت قيمة هذه العملات بشكل كبير، يقوم العمال من ذوي الدخل المنخفض بتحويل الأموال من خلال "الحوالة" بعد أخذ قرض من "الحوالاتيين" (وسطاء المال) بفائدة عالية للغاية. كنت أنصحهم بعدم الانسياق وراء إغراء أخذ قروض بفائدة عالية تصل إلى 10% شهرياً، وهو ما قد يؤدي بهم في النهاية إلى فخ الديون الكبيرة"، كما قال "شمس الدين".
وقد تشهد بلدان مثل بنغلاديش ونيبال وسريلانكا، التي تعتمد أيضاً بشكل كبير على التحويلات المالية، تقلبات في حجم الأموال التي تتلقاها مع قيام الأفراد بتعديل استراتيجياتهم في التحويل.
ويقول محللون لسوق العملات إن الدولار من المرجح أن يحافظ على قوته مقابل الروبية في ظل بقاء الاقتصاد الأميركي قوياً وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وقالوا إن الأداء القوي للدولار جاء مدفوعاً ببيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وأرقام قوية في التوظيف، والتفاؤل بشأن تولي الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" الرئاسة. وأضافوا أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجذب الاستثمارات الأجنبية، ممّا يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار.
الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم وأكبر متلق للتحويلات المالية في عام 2024، تكافح مستويات التضخم المرتفعة، التي أدّت إلى تآكل القوة الشرائية للروبية. في عام 2024، تلقت الهند ما يقدّر بنحو 129.1 مليار دولار من التحويلات المالية، وهو أعلى مستوى على الإطلاق بالنسبة لأي دولة في أي عام بنسبة 14.3%، وهي أعلى حصة من هذا القبيل منذ مطلع الألفية لأي دولة. حصلت الصين على 5.3% فقط من التحويلات المالية العالمية في عام 2024، وهي أدنى حصة لها منذ عقدين على الأقل.
وبما أن بنك الاحتياطي الهندي يكافح للحفاظ على أسعار الفائدة بطريقة قد تؤدي إلى استقرار العملة، يقول الخبراء إنه بدلاً من إرسال مبالغ كبيرة دفعة واحدة، قد يختار المحولون تحويل مبالغ أصغر بمرور الوقت لتقليل تأثير أسعار الصرف غير المواتية. وقالوا إنه يتعين على المحولين مراقبة اتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية عن كثب، في انتظار ظهور علامات الاستقرار أو التحسن المحتمل في قيمة الروبية قبل تنفيذ معاملات كبيرة.
وينصحون المحولين باستكشاف الأدوات أو الخدمات المالية التي تسمح لهم بتثبيت أسعار الصرف المواتية أو التحوط ضد المزيد من الانخفاضات.