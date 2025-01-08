مغتربو الخليج يواجهون صعوبات تدهور العملات الآسيوية

الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم وأكبر متلق للتحويلات المالية في عام 2024، تكافح مستويات التضخم المرتفعة، التي أدّت إلى تآكل القوة الشرائية للروبية. في عام 2024، تلقت الهند ما يقدّر بنحو 129.1 مليار دولار من التحويلات المالية، وهو أعلى مستوى على الإطلاق بالنسبة لأي دولة في أي عام بنسبة 14.3%، وهي أعلى حصة من هذا القبيل منذ مطلع الألفية لأي دولة. حصلت الصين على 5.3% فقط من التحويلات المالية العالمية في عام 2024، وهي أدنى حصة لها منذ عقدين على الأقل.