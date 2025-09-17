مغتربون في دبي يصنعون دخلاً إضافياً من منصة للإيجارات قصيرة الأجل

في دبي، يتجه السكان الذين تصل أعمارهم إلى 23 عامًا إلى استخدام موقع Airbnb كمصدر جديد للدخل - حيث يستأجرون مساكن لمدة عام كامل، ويحولون الشقق إلى منازل لقضاء العطلات، ويوثقون رحلاتهم عبر الإنترنت.
يقوم بعض الأشخاص بشراء عقارات خصيصًا للإيجار لفترة قصيرة في دبي، في حين يتعلم آخرون الأمور من خلال التجربة والخطأ، ويشاركون تجاربهم من البحث عن منزل وتأثيثه إلى الترحيب بضيوفهم.
بالنسبة لتشاين هوجان، البالغة من العمر ٢٣ عامًا، والأصل من المملكة المتحدة، كان الانتقال غير متوقع. وصلت إلى دبي على متن رحلة ذهاب فقط، بلا عمل ولا خطة واضحة. في غضون أشهر، وجدت نفسها تدير مشروعها الخاص على Airbnb.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قالت: "لم تكن لديّ أي معرفة أو خبرة، كنتُ أكتشف الأمر مع مرور الوقت". ما بدأ بشقة واحدة بغرفتي نوم، نما الآن إلى محفظة تضمّ ما يقرب من عشرة عقارات، بعضها مملوك للعملاء والبعض الآخر مُدار لصالحهم.
مثل كثيرين في هذا المجال، أدركت هوجان سريعًا أن سوق الإيجارات قصيرة الأجل في دبي موسمي. الشتاء هو فترة الذروة، خاصةً مع اقتراب ليلة رأس السنة، حيث يتوافد السياح إلى المدينة وترتفع الأسعار. أما الصيف، فغالبًا ما يجلب خسائر أو عوائد تعادلية. وأوضحت: "عليك أن تتقبل أن أرباح الشتاء تعوّض تباطؤ الصيف".
بالنسبة لها، كان الالتزام هو العقبة الأكبر. "عليكِ فهم القواعد، والتعاون مع أمن وإدارة المبنى، والتعامل مع عمال النظافة، وتلبية توقعات النزلاء. البداية هي الجزء الأصعب، ولكن بمجرد تطبيق الأنظمة، يصبح الأمر أسهل."
نقلت هوجان خبرتها أيضًا إلى الإنترنت. تدير صفحة على تيك توك، @airbnbdiariesdxb، حيث تشارك نصائحها ورؤاها حول العمل. كما تقدم مكالمات إرشادية فردية لمن يرغب في تعلم كيفية البدء.
محمد (اسم مستعار بناءً على طلبه)، مقيم آخر في دبي، يعمل في مجال المالية، ويدير مشروعه الجانبي على Airbnb إلى جانب عمله بدوام كامل. كان مسافرًا كثيرًا، وكان دائمًا معجبًا بنموذج Airbnb، وكان يحلم دائمًا بأن يصبح "مضيفًا خارقًا".
أتذكر أنني في بالي، تحدثتُ مع صاحب الفيلا التي أقمت فيها. أخبرني أنه يكسب ثلاثة أضعاف ما يدفعه كإيجار. وقد علق هذا في ذهني. عندما عدتُ إلى دبي، وهي مركز سياحي عالمي، فكرتُ: "لمَ لا أجرب الشيء نفسه هنا؟"
بدأ محمد البحث عن Airbnb في دبي وكيفية القيام بذلك بشكل صحيح. "الخطوة الأولى هي التسجيل لدى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. عليك التقدم بطلب للحصول على ترخيص بيت عطلات، وهو إلزامي لكل عقار. بدونه، قد يُحذف إعلانك، وقد تواجه غرامات."
وبحسب قوله فإن عملية الإعداد تتضمن:
توقيع عقد إيجار أو شراء عقار
الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC) من إدارة المبنى
التقدم بطلب للحصول على تصريح منزل لقضاء العطلات من إدارة التعليم عبر الإنترنت
تجهيز الشقة وفقًا لمعايير الاستعداد للضيوف
إدراج العقار على منصات مثل Airbnb و Booking.com
"يُشكّل التأثيث الجزء الأكبر من التكلفة. نريد أن يُشعرك وكأنك في فندق، وفي الوقت نفسه أن تشعر وكأنك في منزلك. بعد تجهيز المكان، يكمن السر في إدارة الأسعار بعناية والرد بسرعة على الضيوف"، كما قال.
استأجر محمد استوديو في قرية جميرا الدائرية بحوالي 61,000 درهم سنويًا، وتم التفاوض على الإيجار بشيك واحد لتوفير المال مقدمًا. كلفه التأثيث حوالي 26,000 درهم، بما في ذلك الأثاث والأجهزة والديكور. قال: "الحل يكمن في التفاوض على عدد أقل من الشيكات والاستثمار في أثاث جيد". وأضاف: "في موسم الذروة، يمكنني ربح ما بين 7,000 و9,000 درهم شهريًا من الوحدة. صحيح أن الصيف أقل ازدحامًا، لكن العائدات الإجمالية أعلى من الإيجار طويل الأجل".
وقال خبراء الصناعة إن مكانة دبي كمركز سياحي عالمي تجعل المدينة جذابة بشكل خاص للإيجارات قصيرة الأجل.
قال أمير شهاب، مستشار عقاري في دبي: "لم تعد Airbnb والمنصات المماثلة مخصصةً فقط للسياح. نشهد ازديادًا في عدد السكان الذين يستخدمونها كمصدر دخل إضافي أو حتى كمشاريع تجارية بدوام كامل. الطلب قوي في المناطق السياحية الكثيفة مثل مرسى دبي، ووسط المدينة، ونخلة جميرا. بالنسبة للمستثمرين الذين يُعنون بالامتثال والجودة، يمكن أن تتجاوز العوائد دخل الإيجار طويل الأجل بنسبة 20 إلى 30%".
مع ذلك، حذّر شهاب من ازدحام السوق. "المنافسة شديدة، والضيوف لديهم خيارات واسعة. يكمن الاختلاف في الخدمة، والتقييمات، واستراتيجية التسعير. من يتعامل مع الأمر كعمل تجاري يحقق نجاحًا، أما من يظنه دخلًا سلبيًا، فعادةً ما يُصاب بخيبة أمل."
بالنسبة لهوجان، كان الدرس الأهم هو المثابرة. "البداية مُرهِقة ومُكلفة. لكن إذا فهمتَ السوق، والتزمتَ بالقواعد، وأدرتَ التوقعات، فستكون هذه الأعمال قادرة على النمو بسرعة في دبي."
وظيفتان بدوام كامل: هؤلاء المقيمون في الإمارات العربية المتحدة يعملون في الصباح ويتاجرون في المساء كيف بنى هذا رائد الأعمال المقيم في دبي مشروعًا بملايين الدولارات أثناء السفر حول العالم سوق الإيجارات قصيرة الأجل في دبي يتجه إلى زيادة بنسبة 18 في المائة