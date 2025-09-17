مغتربون في دبي يصنعون دخلاً إضافياً من منصة للإيجارات قصيرة الأجل

في دبي، يتجه السكان الذين تصل أعمارهم إلى 23 عامًا إلى استخدام موقع Airbnb كمصدر جديد للدخل - حيث يستأجرون مساكن لمدة عام كامل، ويحولون الشقق إلى منازل لقضاء العطلات، ويوثقون رحلاتهم عبر الإنترنت.

يقوم بعض الأشخاص بشراء عقارات خصيصًا للإيجار لفترة قصيرة في دبي، في حين يتعلم آخرون الأمور من خلال التجربة والخطأ، ويشاركون تجاربهم من البحث عن منزل وتأثيثه إلى الترحيب بضيوفهم.

بالنسبة لتشاين هوجان، البالغة من العمر ٢٣ عامًا، والأصل من المملكة المتحدة، كان الانتقال غير متوقع. وصلت إلى دبي على متن رحلة ذهاب فقط، بلا عمل ولا خطة واضحة. في غضون أشهر، وجدت نفسها تدير مشروعها الخاص على Airbnb.

قالت: "لم تكن لديّ أي معرفة أو خبرة، كنتُ أكتشف الأمر مع مرور الوقت". ما بدأ بشقة واحدة بغرفتي نوم، نما الآن إلى محفظة تضمّ ما يقرب من عشرة عقارات، بعضها مملوك للعملاء والبعض الآخر مُدار لصالحهم.