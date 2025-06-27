معرض كوريا للأطعمة 2025 يعرض منتجات الطعام المبتكرة في دبي

أضاء معرض كوريا للأطعمة 2025 فندق جميرا بيتش في يونيو الماضي بعرضٍ ديناميكيٍّ للتميز في المطبخ الكوري. جمع هذا الحدث، الذي استمر يومين، والذي نظمته شركة كوريا للزراعة والثروة السمكية وتجارة الأغذية (aT) بالتعاون مع وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية، 30 من أبرز مُصدّري الأغذية الكوريين و8 شركات لحوم هانوو الفاخرة، في عرضٍ حيويٍّ يجمع بين الابتكار والتقاليد والنكهات العالمية.
من الكيمتشي، ومقبلات الأعشاب البحرية، والكيمباب النباتي، إلى مشروبات الجينسنغ والصلصات الحلال، قدّم المعرض تشكيلةً غنيةً من المنتجات المصممة خصيصاً لأذواق وتفضيلات المستهلكين المهتمين بالصحة في دول مجلس التعاون الخليجي. وعكست العديد من المنتجات المعروضة الطلب المتزايد على الأطعمة المستدامة والنباتية وسهلة التحضير في المنطقة.
لدعم الشركات الكورية الساعية لدخول سوق الحلال، استضاف المعرض ندوة حول شهادات الحلال، أدارها توماس غيريرو، وقدمت إرشادات عملية حول المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الشهادات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما قدم أستاذان وخبير قانوني محاضرات قيّمة حول "عملية تشكيل ثقافة الطعام في الشرق الأوسط" و"آداب العمل والثقافة في الشرق الأوسط"، مما زود مصدري الأغذية الكوريين بالخبرة الثقافية اللازمة للازدهار في المنطقة.
مع ما يُقدر بنحو 521 زائراً على مدار اليومين، سهّل الحدث لتفاعل هادف بين الموردين الكوريين والموزعين والمستوردين والمؤثرين المحليين. وسُجِّلت العديد من الاستشارات التجارية وطلبات العينات، مما يشير إلى اهتمام قوي من قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة.
أعرب يونغبيل جون، مدير مركز aT في دبي، عن تفاؤله باستجابة السوق، قائلاً: "معرض المأكولات الكورية ليس مجرد معرض، بل هو جسر يربط بين الابتكارات في فنون الطهي الكورية وأذواق الشرق الأوسط. نفخر برؤية لحوم هانوو والمنتجات الكورية الحلال تشق طريقها إلى هذه السوق الحيوية".