معرض كوريا للأطعمة 2025 يعرض منتجات الطعام المبتكرة في دبي

من الكيمتشي، ومقبلات الأعشاب البحرية، والكيمباب النباتي، إلى مشروبات الجينسنغ والصلصات الحلال، قدّم المعرض تشكيلةً غنيةً من المنتجات المصممة خصيصاً لأذواق وتفضيلات المستهلكين المهتمين بالصحة في دول مجلس التعاون الخليجي. وعكست العديد من المنتجات المعروضة الطلب المتزايد على الأطعمة المستدامة والنباتية وسهلة التحضير في المنطقة.