معرض دبي يكشف عن جواهر نادرة بقيمة 30 مليون دولار
أقامت منظمة الرؤساء الشباب في الإمارات العربية المتحدة، إحدى فروع منظمة الرؤساء الشباب في المنطقة، شراكة مع شركة "فيروك لاكجري" مؤخراً لتنظيم حفل افتتاحي في دار الأوبرا في دبي. وشهد الحفل حضور أعضاء منظمة الرؤساء الشباب في الإمارات العربية المتحدة وسط عرض أحجار كريمة ومجوهرات وفنون نادرة تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون دولار.
وكان الحدث الأبرز هو عرض حصري لبعض من أندر الأحجار الكريمة وأكثرها قيمة في العالم، من شركة"فيروك لاكجري" ، وهي شركة وساطة ألماس مقرها دبي تشتهر بقدرتها على الوصول إلى المجوهرات الفريدة الراقية. تخدم الشركة بعض أشهر دور الأزياء الباريسية في العالم، مما يضمن مجموعة من الأحجار الكريمة غير العادية التي أثارت إعجاب أعضاء YPO حقًا.
كما شهد الحدث إطلاق خط جديد من الأعمال الفنية من "فيروك لاكجري"Feroc Luxury، والذي يتضمن قطعًا كبيرة من الماس والياقوت، بالتعاون مع الفنان الجنوب أفريقي الحائز على جوائز "ماركو أوليفييه". ومن بين أروع إبداعات أوليفييه تمثال الرجل الحديدي المصنوع من البرونز والنحاس والذي يتميز بحجر ياقوت أزرق ملكي عيار 19 قيراطًا من سريلانكا على جبهته، مما يجعله قطعة مذهلة لهواة الجمع من تصميم أوليفييه وFeroc Luxury"فيروك لاكجري".
وحضر أوليفر هذا الحدث لتقديم نظرة ثاقبة على روائعه، وشرح المعنى الكامن وراء كل إبداع ورؤيته لدمج الفن مع المجوهرات الفاخرة. سلط عمله الضوء على كيفية قدرة تقاطع الفن والأحجار الكريمة على الارتقاء بمفهوم الجمال إلى مستويات جديدة.
وفي حديثه بهذه المناسبة، قال "سونو شيوراكاماني"، رئيس فرع"يبو" YPO الإمارات العربية المتحدة: "من خلال الشراكة مع شركة فيروك لاكشري، تمكنا من تزويد أعضائنا بتجربة فريدة من نوعها لرؤية والتعامل مع بعض من أندر الأحجار الكريمة في العالم. لقد كانت فرصة تعليمية رائعة حيث تمكن الأعضاء من دراسة جودة الماس وشهدوا التعاون المبتكر بين المجوهرات والفن. نحن فخورون بدعم شركة فيروك لاكشري بينما تواصل الابتكار في هذه الصناعة".
كما علق الرئيس التنفيذي لشركة فيروك لاكشري "أميت ميهتا" على الشراكة قائلاً: "تفخر فيروك لاكشري بالتعاون مع YPO الإمارات العربية المتحدة لعرض فريد من نوعه لأندر الأحجار الكريمة والألماس في مجموعتنا. لقد سمح لنا عرض منتجاتنا لأعضاء YPO الإمارات العربية المتحدة بالتواصل مع قادة شباب ومبتكرين واكتساب رؤى قيمة حول قطعنا الفريدة. ستوجهنا وجهات نظرهم بينما نواصل تحسين استراتيجية منتجاتنا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا المميزين".
لم يكن الحدث بمثابة منصة لأعضاء YPO لاستكشاف الأحجار الكريمة النادرة والفنون الفاخرة فحسب، بل كان أيضًا بمثابة فرصة لتعزيز الروابط والمناقشات حول الطبيعة المتطورة للرفاهية والابتكار والحرفية.