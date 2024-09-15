معرض دبي يكشف عن جواهر نادرة بقيمة 30 مليون دولار

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال "سونو شيوراكاماني"، رئيس فرع"يبو" YPO الإمارات العربية المتحدة: "من خلال الشراكة مع شركة فيروك لاكشري، تمكنا من تزويد أعضائنا بتجربة فريدة من نوعها لرؤية والتعامل مع بعض من أندر الأحجار الكريمة في العالم. لقد كانت فرصة تعليمية رائعة حيث تمكن الأعضاء من دراسة جودة الماس وشهدوا التعاون المبتكر بين المجوهرات والفن. نحن فخورون بدعم شركة فيروك لاكشري بينما تواصل الابتكار في هذه الصناعة".