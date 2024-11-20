معرض المنتجات الصينية يعزِّز التعاون الصناعي مع الإمارات

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض المنتجات الصناعية الصينية (CIPE 2024) في حديقة جوسيك الواقعة بمنطقة خليفة الصناعية. يُمثل هذا الحدث تتويجاً لأربعين عاماً من الشراكة الاقتصادية بين الصين والإمارات العربية المتحدة، ويعمل كمنصة متميزة تجمع المبدعين والمستثمرين وصناع القرار لتمهيد الطريق نحو آفاق جديدة للتعاون الصناعي.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نظمته شركة جوسيك بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجمارك أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة أبوظبي ومجموعة كيزاد ومؤسسة أبوظبي للأسواق الحرة، حضوراً مميزاً وترحيباً حاراً بالوفود البارزة من كلا البلدين.

صرّح زو يونغ جانج، رئيس مجلس إدارة شركة جوسيك، قائلاً: "يعكس هذا المعرض عمق الصداقة والرؤية المشتركة بين بلدينا. ومع مشاركة نحو 90 شركة تقدم خبراتها، يُجسد التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون الصناعي والابتكار التكنولوجي. إنه يمثل فرصة مثالية للشركات لتبادل الأفكار وبناء علاقات أكثر قوة ومتانة".

وأشار زو يونغ جانج إلى النجاح الكبير الذي حققه المعرض الأول في عام 2023، والذي وضع الأسس القوية لنسخة هذا العام. وأضاف قائلاً: "إن التحضير لمعرض المنتجات الصناعية الصينية CIPE 2024 جاء نتيجة جهد تعاوني مشترك بدعم من حكومتي البلدين، مما يُبرز قوة الشراكة الراسخة بين الصين والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف تشو شين باو، المدير العام لمجموعة سي جي آي: "يشكل هذا المعرض منصة استراتيجية تتيح للشركات التواصل والتعاون، مع تسليط الضوء على أحدث إنجازات صنع في الصين والتصنيع الذكي في الصين والابتكار في الصين".

أكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والابتكار، قائلاً: "تقدم أبوظبي بيئة أعمال ديناميكية توفر فرصاً استثنائية في مجالي الابتكار والتكنولوجيا. نحن فخورون باستضافة الشركات الصينية ونتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك وإطلاق إمكانات النمو المتبادل".

وأشارت فاطمة الحمادي، الرئيسة التجارية لمجموعة كيزاد، إلى الأهمية الاستراتيجية لمعرض المشاريع الدولية الخاصة 2024 بقولها: "هذا الحدث ليس مجرد منصة لعرض المنتجات، بل هو احتفاء بشراكة قوية ومتميزة مع شركة جوسيك. معاً، نطمح إلى تحقيق نمو قائم على التعاون والابتكار".

وأكد الدكتور طيب كمالي، رئيس كلية أبوظبي للإدارة، على دور الكلية في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في دولة الإمارات من خلال برامج التعليم والتدريب المتقدمة. وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مجمع جوسيك بهدف تعزيز التبادلات العلمية والتطوير المبتكر في مجالي العلوم والتكنولوجيا بين البلدين.

وفي تعليقه على الحدث التاريخي بمناسبة مرور 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات العربية المتحدة، قال تشو ليان، المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية: "يُعد هذا المعرض تجسيداً حياً للمرونة القوية والإمكانات الهائلة للتعاون بين بلدينا. على مدى هذه العقود الأربعة، انتقلنا من شراكة تعاون وصداقة إلى شراكة استراتيجية شاملة، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار بحلول نهاية العام".

كما أكد تشو ليان على الدور الحيوي الذي تلعبه حديقة جوسيك في تعزيز التعاون بين الصين والإمارات، قائلاً: "أصبح هذا المعرض وجهة رئيسية للاستثمار الصيني في منطقة الشرق الأوسط، ومنصة محورية للتعاون في مجالات القدرات. فهو يتيح للشركات من كلا البلدين استكشاف الفرص الناشئة في مجالات مثل التصنيع الذكي، والصناعات الخضراء، والتحول الرقمي".

خلال حفل الافتتاح، أعلن مجمع جوسيك والشركات المشاركة عن العديد من الإنجازات التعاونية. وتم تأسيس شراكات استراتيجية بين مجمع جوسيك وكلية أبوظبي للإدارة، بالإضافة إلى شركة فولار إير موبيليتي للتكنولوجيا الفائقة. بالإضافة إلى ذلك، أقامت شركة بيسن الشرق الأوسط للصناعات الحديدية المحدودة وشركة الصين للصناعات النووية 22 المحدودة حفل افتتاح المشروع.