"معرض الدراسة في الخارج" يجمع 120 جامعة عالمية في أبوظبي ودبي

قالت راشي بهاتاتشاريا، المديرة الإقليمية لدولة الإمارات، عمان، قطر، تركيا وكازاخستان في "آي دي بي للتعليم": "إن آي دي بي هو الخيار الأول للدراسة الدولية لأننا نمزج بين الحجم والمحتوى: إرشاد مدعوم بالتقنية، خدمة مطابقة الجامعات، أداة "المسار السريع" التي تسرّع الحصول على العروض من المؤسسات المشاركة، دعم تقديم الطلبات الفوري بما في ذلك خدمات مكتب قبول الجامعات البريطانية (UCAS) والإعفاء من بعض الرسوم، وخدمات اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) والإعداد له. وبعد أن دعمنا أكثر من 900 ألف طالب دولي حول العالم، نحن ملتزمون بمساعدة طلاب الإمارات على تحويل طموحاتهم إلى واقع في معرض هذا العام. إن شعارنا (غيّر القصة وغيّر عالمك) يعكس النتائج التي نراها عندما يجد الطالب البرنامج الصحيح في الدولة الأنسب".