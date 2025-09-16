"معرض الدراسة في الخارج" يجمع 120 جامعة عالمية في أبوظبي ودبي

ستقيم شركة "آي دي بي للتعليم"، المزود الرائد عالمياً لخدمات التعليم الدولي، معرضها الرئيسي للدراسة في الخارج في دولة الإمارات هذا الشهر، حيث تستضيف 105 مؤسسة تعليمية في أبوظبي يوم السبت 20 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، و120 مؤسسة في دبي يوم الأحد 21 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي. تفتح أبواب المعرض من الساعة 3 عصراً حتى 8 مساءً في كلا اليومين. ويمنح المعرض العائلات فرصة الوصول المباشر إلى إرشادات القبول، تفاصيل البرامج، وكذلك الاطلاع على الجوانب العملية لحياة الطلبة في كل وجهة – من الحرم الجامعي والسكن إلى خدمات الدعم وفرص ما بعد الدراسة.
ستكون التخصصات الأكاديمية ذات الطلب العالي محوراً رئيسياً للحدث – خاصة الهندسة، إدارة الأعمال، علوم الحاسوب، الطب، والقانون. ومع تزايد الإقبال على هذه البرامج في السوق، يجمع "آي دي بي" مؤسسات أكاديمية مرموقة من وجهات دراسية رائدة لمساعدة الطلاب على مقارنة المناهج والرسوم، استكشاف فرص المنح الدراسية، وفهم الجداول الزمنية للتقديم قبيل العام الأكاديمي 2025/2026.
قالت راشي بهاتاتشاريا، المديرة الإقليمية لدولة الإمارات، عمان، قطر، تركيا وكازاخستان في "آي دي بي للتعليم": "إن آي دي بي هو الخيار الأول للدراسة الدولية لأننا نمزج بين الحجم والمحتوى: إرشاد مدعوم بالتقنية، خدمة مطابقة الجامعات، أداة "المسار السريع" التي تسرّع الحصول على العروض من المؤسسات المشاركة، دعم تقديم الطلبات الفوري بما في ذلك خدمات مكتب قبول الجامعات البريطانية (UCAS) والإعفاء من بعض الرسوم، وخدمات اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) والإعداد له. وبعد أن دعمنا أكثر من 900 ألف طالب دولي حول العالم، نحن ملتزمون بمساعدة طلاب الإمارات على تحويل طموحاتهم إلى واقع في معرض هذا العام. إن شعارنا (غيّر القصة وغيّر عالمك) يعكس النتائج التي نراها عندما يجد الطالب البرنامج الصحيح في الدولة الأنسب".
يتبع الزوار مساراً واضحاً عند الوصول. بعد عملية التسجيل، يلتقي الطلاب بمستشاري "آي دي بي" في منطقة ما قبل الاستشارة لرسم الخيارات الأكاديمية بناءً على الدرجات، الميزانية، والوجهات المفضلة. ثم يمكنهم التحدث مباشرة مع ممثلي الجامعات لتوضيح متطلبات القبول ومواعيد الالتحاق قبل اتخاذ القرار النهائي. وفي حال اكتمال المستندات المطلوبة، يستطيع الطالب تقديم طلبه على الفور في مكتب التقديم التابع لـ"آي دي بي". صُممت هذه العملية لتوحيد الاكتشاف، الإرشاد، واتخاذ القرار في زيارة واحدة فقط.
وفي دعم للشراكات والبرامج المحلية، سيُعرض جناح خاص لبرنامج "منحة حمدان بن محمد" بشكل بارز. وسيقوم ممثلو البرنامج بإطلاع الطلبة الإماراتيين المؤهلين على مزاياه ونطاقه، بما في ذلك الدعم للدراسة في أبرز الجامعات العالمية، المساعدة في تكاليف المعيشة والسفر، مسارات تطوير القيادة، وآلية التقديم عبر القنوات المعتمدة. كما سيشرحون أهم معايير الاستحقاق والجداول الزمنية حتى يتمكن الطلاب وذووهم من تخطيط خطواتهم المقبلة خلال المعرض نفسه.
وستقام جلسات تفاعلية موازية للمعرض. حيث سيُعقد برنامج تدريبي لاختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) من الساعة 1:30 ظهراً إلى 2:30 ظهراً قبل افتتاح الأبواب، ويقدّم إرشادات عملية للمتقدمين. كما ستعقد جلسة مخصصة للطب من الساعة 5 مساءً إلى 6 مساءً لشرح مسارات كليات الطب ومتطلباتها. وستعمل خدمة "آي دي بي المميزة للولايات المتحدة" طوال فترة المعرض لدعم المتقدمين إلى الجامعات الأمريكية.
وسيجد الطلاب أيضاً جناحاً مخصصاً للطب حيث يقدّم ممثلو الكليات الطبية والمستشارون معلومات عن مسارات القبول، إلى جانب منطقة مخصصة لـ"الدراسة في دبي" لأولئك الذين يفكرون بخيارات محلية. كذلك ستوجد خدمات مكتب القبول البريطاني (UCAS) لدعم الطلاب المتجهين إلى المملكة المتحدة. وتُنصح العائلات بإحضار السجلات الأكاديمية، بطاقات الهوية، وأي نتائج لاختبارات متاحة لتمكين اتخاذ قرارات أسرع في موقع الحدث.