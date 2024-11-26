معرض الخمسة الكبار يقدم حلول بناء مستدامة بحضور شركات متميزة

ستشارك "دار الود للإنشاءات"، الوكيل الحصري لمنتجات الخرسانة البوليمرية في الإمارات العربية المتحدة، بجناح خاص لعرض حلولها المبتكرة في "معرض قطر للخرسانة الجاهزة". وتُعرف هذه الحلول بخصائصها المُتميزة، مثل: انعدام الانبعاثات، وسرعة الإنتاج، وتنوع التصاميم، مما يُسهم في إعادة صياغة معايير البناء والتنمية الحضرية. وتؤكد هذه المشاركة على دور "دار الود للإنشاءات" الريادي في تقديم أحدث التقنيات المستدامة إلى الإمارات، بما يتوافق مع رؤية "معرض الخمسة الكبار العالمي" في إيجاد حلول مبتكرة لمستقبل البنية التحتية.