معرض الخمسة الكبار يقدم حلول بناء مستدامة بحضور شركات متميزة
أعلنت "دار الود للإنشاءات" (DAW)، بالتعاون مع "قطر الألمانية للبوليمرات الخرسانية" (QGPC)، عن مشاركتها في فعاليات "معرض الخمسة الكبار العالمي 2024".
ستشارك "دار الود للإنشاءات"، الوكيل الحصري لمنتجات الخرسانة البوليمرية في الإمارات العربية المتحدة، بجناح خاص لعرض حلولها المبتكرة في "معرض قطر للخرسانة الجاهزة". وتُعرف هذه الحلول بخصائصها المُتميزة، مثل: انعدام الانبعاثات، وسرعة الإنتاج، وتنوع التصاميم، مما يُسهم في إعادة صياغة معايير البناء والتنمية الحضرية. وتؤكد هذه المشاركة على دور "دار الود للإنشاءات" الريادي في تقديم أحدث التقنيات المستدامة إلى الإمارات، بما يتوافق مع رؤية "معرض الخمسة الكبار العالمي" في إيجاد حلول مبتكرة لمستقبل البنية التحتية.
يُعد "معرض الخمسة الكبار العالمي"، الذي يستقطب أكثر من 2700 شركة مشاركة و100 ألف زائر و300 متحدث من 165 دولة، منصة عالمية رائدة لمناقشة التحديات التي تواجه المدن العصرية. وتؤكد "دار الود للإنشاءات"، من خلال شراكتها مع "قطر الألمانية للبوليمرات الخرسانية"، على دورها الريادي كوكيل حصري لحلول البوليمر المتقدمة في الإمارات، مما يعزز التزامها بممارسات البناء المستدامة وتوظيف أحدث التقنيات.
وفي هذا السياق، صرّح الشيخ عبد الرحمن بن سالم، رئيس مجلس إدارة "دار الود للإنشاءات": "يعتبر "معرض الخمسة الكبار العالمي" المنصة المثالية لرسم ملامح مستقبل البناء والتنمية الحضرية. ومن خلال شراكتنا مع "قطر الألمانية للبوليمرات الخرسانية"، نقدم حلول البوليمر المبتكرة التي تعالج التحديات العالمية، مثل: الاستدامة والمرونة والتوسع الحضري المتسارع. وتتيح لنا هذه الشراكة عرض التقنيات التي ستُحدث نقلة نوعية في المدن، مما يُسهم في خلق بيئات أكثر ذكاءً واستدامة للأجيال القادمة."
وتماشياً مع تركيز "معرض الخمسة الكبار العالمي" على التنمية الحضرية المستدامة، ستقدم "دار الود للإنشاءات"، بالشراكة مع "قطر الألمانية للبوليمرات الخرسانية"، الخرسانة البوليمرية كمواد مبتكرة تُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية الحديثة. فمع عدم استهلاكها للمياه وانعدام انبعاثاتها الكربونية وعمرها الافتراضي الذي يفوق المواد التقليدية، توفر الخرسانة البوليمرية متانة فائقة ومقاومة للتآكل، بالإضافة إلى قابليتها للتكيف مع التصاميم الحضرية المعقدة. كما أن سرعة إنتاجها تجعلها حلاً مثالياً لمواجهة التحديات، مثل: الفيضانات، مع تعزيز مفهوم المدن الخضراء.
وأضاف طارق مصباح عبد الرحمن، المدير العام لشركة "دار الود للإنشاءات": "تُعيد تقنية البوليمر صياغة مستقبل البناء من خلال تقديمها حلولاً أسرع وأكثر مرونة واستدامة. ومن خلال شراكتنا مع "قطر الألمانية للبوليمرات الخرسانية"، نضع المواد المتقدمة في طليعة التنمية الحضرية، ونعالج التحديات المُلحة، مثل: الفيضانات، والاستدامة. ويعتبر "معرض الخمسة الكبار العالمي" المنصة المثالية لعرض كيفية إسهام هذه الابتكارات في بناء مدن أكثر ذكاءً، ودفع عجلة التغيير الإيجابي في قطاع الإنشاءات."
وضمن فعاليات "معرض الخمسة الكبار العالمي"، ستعزز "دار الود للإنشاءات" تواصلها مع قادة قطاع الإنشاءات العالميين، وترسخ شراكاتها الإقليمية، وتسلط الضوء على تقنيات البوليمر المتقدمة التي تمتلكها. وبصفتها شركة رائدة في الإمارات العربية المتحدة، نفذت "دار الود للإنشاءات" العديد من المشاريع البارزة، مما يؤكد قدرتها على دفع عجلة الابتكار وتلبية احتياجات البنية التحتية المتطورة. ومن خلال تقديمها البوليمر كمادة مبتكرة، تبرز "دار الود للإنشاءات" التزامها بتوفير حلول مستدامة ومرنة وفعالة للتنمية الحضرية.