مطورو دبي يودعون "تأخير المشاريع" بإدارة الإنشاءات ذاتياً

“بدأ المطورون في الاستجابة من خلال استيعاب قدرات البناء داخليًا لتحسين التحكم في الجداول الزمنية والتكاليف والجودة. وقد أعلنت شركات تطوير كبرى، بما في ذلك إعمار، إلينغتون، عزيزي، وعرادة، عن خطط لإدارة البناء جزئيًا أو كليًا داخليًا. وبينما سيستغرق تقييم تأثير هذا التحول وقتًا، فإنه يؤكد أن قدرة المقاولين لا تزال تشكل قيدًا هيكليًا على تسليم العرض على المدى القريب،” قالت براتوشا غورابو، رئيسة الأبحاث في كوشمان آند ويكفيلد كور.