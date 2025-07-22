مطورو دبي يفتحون أبواب مكاتبهم للمستثمرين الأفراد

مطورو دبي يعودون لبيع المكاتب للمستثمرين الأفراد: انتعاش سوق المكاتب تحت الطلب

عاد مطورو العقارات في دبي لتقديم مساحات المكاتب التجارية للمستثمرين الأفراد، استجابة للطلب المتزايد مع عودة الانتعاش إلى قطاع المكاتب "على الخارطة" (off-plan) في بعض الأسواق الفرعية المختارة.

تحول في نموذج الملكية

يقول بي. بي. فارغيز، رئيس الخدمات المهنية في "كوشمان آند ويكفيلد كور": "كان هناك وقت بيعت فيه مبانٍ مكتبية كاملة في دبي على الخارطة. وبمرور الوقت، تحول النموذج نحو قيام المطورين ببناء المباني لأغراض التأجير فقط، مبتعدين عن ملكية الشقق الفردية (strata ownership)."

ويضيف فارغيز لـ"الخليج تايمز": "بعد عام 2010، شهدنا عودة إلى ملكية الشقق الفردية، حيث يمكن للمستثمرين الأفراد شراء وحدات مكتبية داخل المشاريع. ومع ذلك، تغير هذا مرة أخرى بعد التباطؤ الاقتصادي، حيث اختار المطورون الاحتفاظ بالملكية الكاملة وتأجيرها للمستأجرين من الشركات. اختفت الملكية المستقلة إلى حد كبير. الآن، نشهد تحولًا عكسيًا — تُباع المباني المكتبية على الخارطة مرة أخرى، تمامًا مثل العقارات السكنية."

ثقة المستثمرين تعود

عزا فارغيز هذا الاتجاه إلى تجدد ثقة المستثمرين في قطاع المكاتب، مدعومًا بمؤشرات أداء قوية. وأشار إلى وجود "اعتقاد راسخ في هذا القطاع، مع متوسط معدلات إشغال تتراوح حوالي 92% و95% للمكاتب من الفئة A."

"من عام 2013 إلى 2015، كانت الثقة في سوق المكاتب منخفضة، مما دفع المطورين إلى تجنب مبيعات الشقق الفردية. لكن الوضع تغير. السوق الآن أكثر مرونة بكثير، والمستثمرون الأفراد يعاودون الانخراط. ولهذا السبب يعيد المطورون تقديم هذا المنتج."

تحدث عودة ظهور مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة بشكل أساسي في الأسواق الفرعية الهامشية مثل أرجان وموتور سيتي، حسبما أضاف فارغيز.

وقال في تحديث السوق لمنتصف عام 2025: "بينما يخلق هذا مخزونًا قائمًا على الملكية الفردية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإنه لا يخفف من نقص المخزون من الفئة A المملوك مؤسسيًا — وهو النوع المفضل لدى المستأجرين العالميين والمستثمرين المؤسسيين."

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