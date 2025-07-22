مطورو دبي يفتحون أبواب مكاتبهم للمستثمرين الأفراد

عاد مطورو العقارات في دبي لتقديم مساحات المكاتب التجارية للمستثمرين الأفراد، استجابة للطلب المتزايد مع عودة الانتعاش إلى قطاع المكاتب "على الخارطة" (off-plan) في بعض الأسواق الفرعية المختارة.
يقول بي. بي. فارغيز، رئيس الخدمات المهنية في "كوشمان آند ويكفيلد كور": "كان هناك وقت بيعت فيه مبانٍ مكتبية كاملة في دبي على الخارطة. وبمرور الوقت، تحول النموذج نحو قيام المطورين ببناء المباني لأغراض التأجير فقط، مبتعدين عن ملكية الشقق الفردية (strata ownership)."
ويضيف فارغيز لـ"الخليج تايمز": "بعد عام 2010، شهدنا عودة إلى ملكية الشقق الفردية، حيث يمكن للمستثمرين الأفراد شراء وحدات مكتبية داخل المشاريع. ومع ذلك، تغير هذا مرة أخرى بعد التباطؤ الاقتصادي، حيث اختار المطورون الاحتفاظ بالملكية الكاملة وتأجيرها للمستأجرين من الشركات. اختفت الملكية المستقلة إلى حد كبير. الآن، نشهد تحولًا عكسيًا — تُباع المباني المكتبية على الخارطة مرة أخرى، تمامًا مثل العقارات السكنية."
عزا فارغيز هذا الاتجاه إلى تجدد ثقة المستثمرين في قطاع المكاتب، مدعومًا بمؤشرات أداء قوية. وأشار إلى وجود "اعتقاد راسخ في هذا القطاع، مع متوسط معدلات إشغال تتراوح حوالي 92% و95% للمكاتب من الفئة A."
"من عام 2013 إلى 2015، كانت الثقة في سوق المكاتب منخفضة، مما دفع المطورين إلى تجنب مبيعات الشقق الفردية. لكن الوضع تغير. السوق الآن أكثر مرونة بكثير، والمستثمرون الأفراد يعاودون الانخراط. ولهذا السبب يعيد المطورون تقديم هذا المنتج."
تحدث عودة ظهور مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة بشكل أساسي في الأسواق الفرعية الهامشية مثل أرجان وموتور سيتي، حسبما أضاف فارغيز.
وقال في تحديث السوق لمنتصف عام 2025: "بينما يخلق هذا مخزونًا قائمًا على الملكية الفردية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإنه لا يخفف من نقص المخزون من الفئة A المملوك مؤسسيًا — وهو النوع المفضل لدى المستأجرين العالميين والمستثمرين المؤسسيين."
المطورون لديهم أيضًا حوافز مالية لمتابعة المبيعات. يوضح فارغيز: "إذا تمكن المطورون من تحقيق سعر البيع المناسب، يمكنهم استرداد رأس المال بشكل أسرع. من منظور العائد على الاستثمار، تصبح استراتيجية أكثر ربحية."
أفادت شركة "جي إل إل" (JLL) للاستشارات العقارية أيضًا عن تزايد شهية المطورين لبناء مخزون مكاتب جديد وتجديد الأصول القديمة للاستفادة من اختلالات العرض والطلب.
ولاحظت "جي إل إل" أن "الملاك يرفعون الإيجارات المعروضة بشكل كبير، مما يخلق فجوة متزايدة بين الأسعار المطلوبة وتوقعات المستأجرين."
لا يزال سوق المكاتب في دبي يجذب اهتمامًا قويًا من كل من الشركات الناشئة المحلية حديثة التأسيس والشركات الدولية التي تتطلع إلى ترسيخ وجودها في الإمارة.
وفقًا لـ "كوشمان آند ويكفيلد كور"، تقترب المناطق الرئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ون سنترال (One Central)، وشارع الشيخ زايد، وحي دبي للتصميم (D3) من الإشغال الكامل.
وقد أدى هذا الارتفاع في الطلب إلى زيادة معدلات إيجارات المكاتب، حيث بلغ متوسط الإيجارات 190 درهمًا للقدم المربع — بزيادة 22% على أساس سنوي. وفي الربع الأول من عام 2025، ارتفعت إيجارات المكاتب الرئيسية بنسبة 14.2%، مما يعكس ظروف السوق القوية.
أشارت توقعات "كوشمان آند ويكفيلد كور" إلى أنه من المتوقع تسليم 0.89 مليون قدم مربع فقط من المساحات التجارية الجديدة في عام 2025. ومع ذلك، يتوسع الخط الزمني للمشاريع بشكل كبير في عامي 2026 و2027، مع وجود 6.4 مليون قدم مربع حاليًا قيد التطوير.
وفقًا لـ "جي إل إل"، يتركز معظم هذا العرض القادم في مواقع رئيسية وسيتميز بمواصفات الفئة A بشكل أساسي.