مطورون جدد ينضمون لبرنامج "مشتري المنازل" لتسهيل التملك في دبي

بالإضافة إلى ذلك، انضمت عزيزي، بيوند ديفلوبمنت، بن غاطي، داماك، دانوب، إلينغتون، إعمار، ماجد الفطيم، نخيل، وصل، أراد، إرث، 4 دايركشن وريبورتاج أيضًا إلى البرنامج.