مطورون جدد ينضمون لبرنامج "مشتري المنازل" لتسهيل التملك في دبي

انضم المزيد من مطوري العقارات إلى برنامج دبي’ لمشتري المنازل لأول مرة ، مما يمنح المقيمين والمستثمرين في الإمارات العربية المتحدة المزيد من الخيارات لاختيار عقاراتهم المرغوبة قبل الإطلاق.
يأتي قرار الانضمام إلى المبادرة وسط موجة من النجاح المثبت لبرنامج مشتري المنازل لأول مرة (FTHB). تسلط البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي في يناير 2026 الضوء على التأثير الفوري للمخطط’ على السوق. في غضون ستة أشهر فقط من إطلاقه، نجح البرنامج في تمكين أكثر من 2,000 مقيم من شراء منازلهم الأولى، محققًا مبيعات سكنية إجمالية بلغت 3.25 مليار درهم.
انضمت شركة سمانا للتطوير العقاري وكيوب للتطوير إلى المبادرة التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي (DET).
سجل أكثر من 41,000 مقيم في المخطط، وما يقرب من النصف – 49 بالمائة – من هؤلاء الملاك الجدد هم مقيمون عاشوا في دبي لأكثر من خمس سنوات، مما يثبت أن المبادرة تنجح في تحويل القوى العاملة الوافدة في المدينة’ إلى أصحاب مصلحة على المدى الطويل.
قالت سمانا إنها ستقدم للمشترين لأول مرة أولوية الوصول إلى ما يصل إلى 10 بالمائة من المخزون، وخصمًا بنسبة اثنين بالمائة، ومرونة في السداد الممتد، وإعفاء من الرسوم الإدارية عبر محفظتها المتنوعة من المشاريع في أرجان، مدينة دبي للإنتاج، ودبي الجنوب.
“البيانات واضحة: المقيمون مستعدون لترسيخ جذورهم في دبي. مع كون 23 بالمائة من المستثمرين الجدد في عام 2025 من المقيمين، فإن التحول من الإيجار إلى التملك يتسارع،” قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري.
وأضاف أن مفهوم سمانا’ ‘المنازل المرنة’ مصمم خصيصًا لهذه الشريحة. أغلقت الشركة عام 2025 بمبيعات إجمالية قياسية بلغت 7.1 مليار درهم، مما وضعها في المرتبة الخامسة بين أفضل بائعي العقارات على الخارطة في دبي’ بفضل 16 مشروعًا جديدًا على مدار العام، مما يضمن توفيرًا ثابتًا للمخزون عالي الجودة لبرنامج مشتري المنازل لأول مرة (FTHB).
قالت كيوب للتطوير إنها ستخصص نسبة من الوحدات في إطلاق المشاريع الجديدة للمشترين المؤهلين لأول مرة. سيحصل المشترون المختارون على أولوية الوصول وحوافز حصرية، بما في ذلك الأسعار التفضيلية، بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها.
“ملكية المنازل هي حجر الزاوية للاستقرار الاقتصادي طويل الأمد وبناء المجتمع. يعكس هذا التعاون إيماننا بأن المطورين يتحملون مسؤولية دعم الوصول المستدام إلى السوق، خاصة للمقيمين الذين يقومون بأول عملية شراء لهم. من خلال حجز الوحدات في مشاريعنا القادمة وتقديم حوافز حصرية، نهدف إلى تعزيز ثقة المشترين، وتعزيز الشمولية في السوق، والمساهمة في أهداف المدينة’ السكنية والاقتصادية طويلة الأمد،” قال إيغور مولتشانوف، الرئيس التنفيذي لشركة كيوب للتطوير.
في وقت سابق، انضمت شركة سكاي فيو للتطوير العقاري أيضًا إلى مبادرة مشتري المنازل لأول مرة (FTHB)، مقدمة أسعارًا تفضيلية ومخزونًا مخصصًا.
بالإضافة إلى ذلك، انضمت عزيزي، بيوند ديفلوبمنت، بن غاطي، داماك، دانوب، إلينغتون، إعمار، ماجد الفطيم، نخيل، وصل، أراد، إرث، 4 دايركشن وريبورتاج أيضًا إلى البرنامج.
أكثر من 2000 مقيم يشترون عقارات لأول مرة في دبي ضمن البرنامج عقارات الإمارات: بعض المستأجرين على المدى الطويل يصبحون مالكي منازل؛ إليك' السبب إيجار أم شراء؟ المشترون لأول مرة يدفعون سوق العقارات في الإمارات نحو التملك