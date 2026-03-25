مطوروا دبي يتحدون التوترات الإقليمية بمبيعات قوية والتزام بمواعيد التسليم

أفاد كبار المطورين العقاريين في دبي، يوم الأربعاء، بتسجيل أرقام مبيعات قوية خلال شهري فبراير ومارس، على الرغم من النزاع العسكري الإقليمي المستمر، مؤكدين أن تسليم المشاريع لا يزال يسير وفق الجدول الزمني المحدد.
وصرحت شركات "بن غاطي القابضة"، و"عزيزي للتطوير العقاري"، و"شوبا العقارية" بأنها ستسلم مئات الوحدات هذا العام كما وعدت المشترين، مما يهدئ المخاوف بشأن التأخيرات الناجمة عن النزاع (الأمريكي-الإسرائيلي-الإيراني) الذي دخل أسبوعه الرابع.
أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري عن تسجيل مبيعات بقيمة 2 مليار درهم خلال برنامجها الرمضاني الذي استمر لمدة شهر، مما يعكس الشهية المستمرة للعروض السكنية ويؤكد قوة وزخم سوق العقارات في دبي.
وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي: "يعزز هذا الأداء القوي القوة الكامنة لقطاع العقارات في دبي، والذي لا يزال يبرز كواحد من أكثر القطاعات مرونة وجاذبية على مستوى العالم. فحتى في الفترات التي قد تشهد فيها الأسواق الأخرى تباطؤاً، تحافظ دبي على استمراريتها مدعومة ببيئة تشغيل مستقرة وتخطيط طويل الأمد."
وأكد أن الطلب لا يزال قوياً والثقة قائمة، مدعومة بنظرة مستقبلية طويلة الأجل تتجاوز التحديات الإقليمية قصيرة المدى.
أعلنت شركة شوبا العقارية عن حصولها على شهادة إنجاز المبنى (BCC) لمشروع "شوبا كريست جراند"، مع البدء في عمليات التسليم قريباً. ومن الجدير بالذكر أن المشروع، الذي يضم 985 وحدة، من المقرر تسليمه بما يتماشى مع الجدول الزمني الملتزم به أمام مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا).
وقال فرانسيس ألفريد، العضو المنتدب لشركة شوبا العقارية: "حصولنا على شهادة إنجاز المبنى ليس مجرد معلماً تطويرياً؛ بل يعكس الثقة التي تضعها العائلات فينا عندما يستثمرون مدخراتهم وطموحاتهم في دولة الإمارات."
أكدت شركة بن غاطي القابضة أن عملياتها الإنشائية لم تتأثر ولا تزال تسير وفق الجدول الزمني تماماً. وأوضحت الشركة في بيان لها أن معدلات الإلغاء لا تزال منخفضة، بما يتماشى مع المستويات التاريخية التي تقل عن 1%.
وأضافت الشركة أنها حققت متوسط مبيعات أسبوعية قدره 500 مليون درهم منذ اندلاع النزاع الجيوسياسي، وهو ما يتماشى بشكل كبير مع مستويات ما قبل النزاع.
وصرح محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة: "تكمن قوتنا في نهجنا طويل الأمد وسيطرتنا الكاملة على دورة التطوير. تسمح لنا ممارساتنا التجارية القوية بالتنفيذ بكفاءة وإدارة المخاطر بشكل استباقي، والحفاظ على الاتساق الذي يتوقعه المستثمرون."
أبرز نقاط بيان بن غاطي:
90% من الوحدات المقرر تسليمها في عام 2026 قد تم بيعها بالفعل.
اتباع استراتيجيات شراء حكيمة وتحوط ذكي لمدخلات البناء للحماية من تقلبات أسعار المواد.
امتلاك سيولة كافية للاستمرار في التنفيذ حتى في حال حدوث ركود مطول في الدورة العقارية.