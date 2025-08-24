"مطعم المستقبل في دبي: شيف ذكي يستقبل الذواقة في قلب المدينة

من المتوقع أن يحصل عشاق الطعام في دبي قريباً على تجربة مختلفة تماماً مع مطعم جديد سيُفتتح في شهر سبتمبر، حيث يمكنهم "تناول الطعام في المستقبل".

سيتم افتتاح مطعم يُدعى "ووهــو" في وسط دبي، وعلى مقربة من أطول برج في العالم، برج خليفة.

في مطعم "ووهــو"، سيكون إعداد الطعام بيد طهاة من البشر في الوقت الحالي، لكن كل ما يتعلق بالتجربة الأخرى – من قائمة الطعام إلى الأجواء وحتى الخدمة – سيتولى تصميمه طاهٍ افتراضي ذكي يُدعى "الشيف أيمن".

اسم "أيمن" هو مزيج من كلمتي "ذكاء اصطناعي" و"رجل"، وقد تم تدريبه استناداً إلى عقود من أبحاث علوم الأغذية، وبيانات التركيبات الجزيئية، وأكثر من ألف وصفة من تقاليد الطهو المنتشرة حول العالم، بحسب ما صرّح به أحمد أويتون شاكر، أحد مؤسسي مطعم "ووهــو".

بينما لا يمكن للطاهي الافتراضي تذوّق أو شم أو التفاعل مع أطباقه كما يفعل الطهاة عادة، إلا أن النموذج يعمل بتفكيك المأكولات إلى مكوناتها الأساسية مثل القوام، والحموضة، وإحساس "الأومامي"، ثم يعيد تركيبها في توليفات مبتكرة مستخدماً مكونات غير معتادة، حسبما أوضح مطوّرو "أيمن".

يعمل الطهاة البشر بعد ذلك على تذوق وتجربة هذه النماذج الأولية، ليقوموا بتوجيه وتعديل الوصفات، بقيادة الطاهي الشهير المقيم في دبي ريف عثمان.