مطاعم الإمارات الراقية تجذب الثروات العالمية وتعزز السياحة

تتميز تجربة FZN متعددة الأطباق بالمكونات المتقدمة: سمك الفرخ المدخن، ومرق الفطر المخمر، وبريوش الكمأة الدافئ، ولحم الضأن المشوي بالبنشوتان مع الثوم الأسود والصويا، وطبقة نهائية من نبق البحر، والميسو الأبيض، واليوزو. وفي غضون عامه الأول، حصل مطعم FZN التابع لـ Frantzén على ثلاث نجوم ميشلان، مما عزز مكانة دبي في عالم المطاعم الفاخرة عالميًا. وقال Frantzén لـ KT LUXE : "لقد تطورت دبي لتصبح واحدة من أكثر الوجهات الطهوية ديناميكية في العالم". "بالنسبة لنا، كانت هذه هي اللحظة المناسبة لتقديم فلسفتنا إلى منطقة تتمتع بشغف حقيقي للجودة والإبداع ورواية القصص من خلال الطعام". لم يكن قرار فتح كلا المساحتين مجرد نطاق إبداعي - بل كان خطوة استراتيجية. وقال Frantzén: "تعد الإمارات العربية المتحدة سوقًا بالغة الأهمية بالنسبة لنا - ليس فقط من حيث الرؤية ولكن أيضًا من حيث الأهمية". "تجذب المنطقة جمهورًا عالميًا واسع السفر يقدر الحرفية والابتكار."