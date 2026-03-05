مطار زايد الدولي يستأنف عملياته.. وإسكان 7 آلاف مسافر في 74 فندقاً بأبوظبي مجاناً

أعلن مطار أبوظبي يوم الخميس استئناف عمليات الطيران المحدودة بعد فترة من التعطيل منذ 28 فبراير، بسبب إغلاق المجال الجوي في الشرق الأوسط والحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وقد اتخذ مطار زايد الدولي (AUH) هذا القرار، بالتنسيق مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - أبوظبي (ADCMC).

بُذلت جهود على مدى الأيام القليلة الماضية بتنسيق صارم بشأن بروتوكولات السلامة وبتعاون وثيق بين القطاعات لضمان الدعم الشامل.

قدمت السلطات أكثر من 4300 غرفة فندقية مجانية في 74 فندقًا لحوالي 7000 مسافر، مما يضمن إقامة مريحة للمتأثرين بتغييرات الجدولة.

سهلت الجهود المشتركة مع السلطات المعنية في جميع أنحاء الإمارة شبكة دعم سلسة، بما في ذلك خدمات النقل المكوكية، والمرطبات، والضيافة، والرعاية الطبية، وقسائم التسوق لدعم رفاهية الركاب خلال هذه الفترة الانتقالية.

قالت سلطة المطار إنها ملتزمة برفاهية ضيوفها وموظفيها. يُطلب من الركاب الذين يحملون تذاكر مؤكدة الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث جداول الرحلات، ويُحثون على السفر إلى المطار فقط بعد تلقي إرشادات محددة حول موعد الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي للمغادرة.

في 28 فبراير، بعد تصعيد جيوسياسي كبير شمل ضربات في المنطقة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة (GCAA) إغلاقًا جزئيًا مؤقتًا للمجال الجوي الإماراتي لحماية الرحلات الجوية والأطقم. وشمل ذلك قيودًا كبيرة على الحركة الجوية في مطاري دبي وأبوظبي.

ونتيجة لذلك، تم إلغاء أو تعليق العديد من الرحلات التجارية المجدولة من مطار أبوظبي الدولي. وانتشر الاضطراب عبر شبكات دولية أوسع.

علقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لأبوظبي، معظم الرحلات الجوية المجدولة من وإلى أبوظبي لعدة أيام بعد إغلاق المجال الجوي. كانت التعليقات الأولية مقررة حتى 2 مارس، ثم تم تمديدها إلى 5-6 مارس بسبب القيود المستمرة.