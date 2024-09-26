مطار دبي يفتتح أول صالة في العالم لأصحاب الهمم
تم افتتاح صالة جديدة واسعة تضم منطقة هادئة لتخفيف التوتر في مطار دبي الدولي في المبنى رقم 2، ولكنها ليست مخصصة للجميع، فقد تم بناؤها خصيصاً لأصحاب الهمم.
وتقع هذه الصالة في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي، وهي أول صالة خاصة في العالم لأصحاب الهمم. وهي واسعة بما يكفي لاستيعاب الكراسي المتحركة ومجهزة بميزات تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات المصابين بالتوحد والإعاقات البصرية وضعف السمع، وغيرهم.
وعند الدخول، يتم الترحيب بهؤلاء المسافرين في بيئة هادئة، مع تصميمات داخلية تصور روح دبي الحديثة.
وتتميز هذه الصالة بوجود أسطح متباينة لتسهيل الحركة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، ومقاعد تقع بالقرب من الموظفين للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية لتسهيل التواصل المباشر بالنسبة لهم.
وتم إنشاء "منطقة تخفيف التوتر" الهادئة خصيصًا للأشخاص المصابين بالتوحد، مما يوفر لهم ملاذًا هادئًا ومريحًا. كما تم إنشاء منطقة مخصصة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وكان المشروع ثمرة تعاون بين مطارات دبي وشركة دناتا، مشغلة الصالة. وهو جزء من برنامج بملايين الدراهم يتضمن خططاً لافتتاح صالات مماثلة في محطات أخرى.
وقال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "تعكس هذه الصالة التزامنا الراسخ بجعل مطار دبي الدولي مكاناً ترحيبياً لجميع المسافرين".
وأضاف أن "هذا المرفق الجديد يمثل خطوة في سعينا المستمر لضمان تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف، بغض النظر عن احتياجاتهم الفردية".
كما أنها جزء من استراتيجية مطارات دبي الشاملة لأصحاب الهمم، والتي تشمل مجموعة من المبادرات، وأبرزها برنامج "شريط عباد الشمس" الذي يتيح التعرف على الضيوف من أصحاب الهمم ومساعدتهم بشكل سري. ومن خلال هذه المبادرة، يحصل هؤلاء المسافرون على الأولوية في استكمال إجراءات السفر ومراقبة جوازات السفر ونقاط التفتيش الأمنية والصعود إلى الطائرة.
وتتضمن استراتيجية مطارات دبي أيضاً برنامجاً تدريبياً لموظفي المطار حول كيفية التعامل مع التحديات غير المرئية، بالإضافة إلى توفير مرافق وخدمات مخصصة، مثل مواقف مجانية للسيارات لمدة ساعتين، وسيارات أجرة مخصصة، وخدمات الكراسي المتحركة.
وحصل مطار دبي الدولي على الاعتماد من مجلس المطارات الدولي (ACI) في عام 2022 في إطار برنامج اعتماد تعزيز إمكانية الوصول - وهي مبادرة تهدف إلى الاعتراف بالتزام المطارات العالمية بتسهيل السفر لجميع الركاب.
وحصل المطار أيضاً على شهادة "صديق التوحد" من مركز دبي للتوحد، وأصبح أول مطار دولي يحصل على تسمية "مركز معتمد للتوحد" (CAC).
(مدخلات من وام)