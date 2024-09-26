مطار دبي يفتتح أول صالة في العالم لأصحاب الهمم

وحصل مطار دبي الدولي على الاعتماد من مجلس المطارات الدولي (ACI) في عام 2022 في إطار برنامج اعتماد تعزيز إمكانية الوصول - وهي مبادرة تهدف إلى الاعتراف بالتزام المطارات العالمية بتسهيل السفر لجميع الركاب.

وحصل المطار أيضاً على شهادة "صديق التوحد" من مركز دبي للتوحد، وأصبح أول مطار دولي يحصل على تسمية "مركز معتمد للتوحد" (CAC).