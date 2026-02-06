مطار دبي .. صدارة عالمية وطموح لكسر حاجز الـ 100 مليون

يواصل مطار دبي الدولي، أو DXB، ترسيخ مكانته كمركز عالمي رائد للسفر الجوي الدولي’، مدعومًا بنمو قوي في القدرة التشغيلية ومرونة العمليات. ومع توسع شبكات طيران الإمارات وفلاي دبي، لا تظهر دبي أي علامات على التباطؤ، وفقًا لخبراء الطيران.

تظهر البيانات الصادرة حديثًا لعام 2026 أن مطار دبي الدولي (DXB) تعامل مع 62.4 مليون مقعد دولي في عام 2025، مما وسع ريادته على المنافسين الرئيسيين مثل مطار لندن هيثرو وإسطنبول. ومع توقعات بوصول عدد المسافرين إلى 96 مليونًا في عام 2026 واختراق حاجز 100 مليون بحلول أوائل عام 2027، تعزز دبي باطراد دورها كقوة عالمية في التنقل.

في أحدث تصنيفاتها للقدرة لعام 2025، تؤكد OAG على التأثير العالمي المتزايد لمطارات الشرق الأوسط [بقيادة مطار دبي الدولي (DXB)]، حيث تواصل المنطقة التفوق على معايير ما قبل الجائحة وتعزيز دورها كمركز حيوي للسفر الدولي. “ظل مطار دبي الدولي (DXB) المطار الدولي الأكثر ازدحامًا في العالم في عام 2025، حيث تعامل مع 62.4 مليون مقعد دولي. ارتفعت القدرة التشغيلية في مطار دبي الدولي بنسبة 4% على أساس سنوي و16% فوق مستويات عام 2019، مما يجعله متقدمًا بـ 13.5 مليون مقعد دولي عن المطار التالي الأكثر ازدحامًا، مطار لندن هيثرو،” وفقًا لـ OAG Aviation Worldwide.

من حيث إجمالي القدرة التشغيلية، التي تشمل المقاعد الدولية + المحلية، احتل مطار دبي الدولي (DXB) أيضًا المرتبة الثانية كأكثر المطارات ازدحامًا في جميع أنحاء العالم في عام 2025 ويواصل تضييق الفجوة على المركز الأول، الذي يشغله حاليًا مطار أتلانتا هارتسفيلد-جاكسون (ATL). يرى خبراء ومحللو الطيران أن دبي ستتجاوز المركز الأول في السنوات 3-4 القادمة بفضل زخم نموها التصاعدي المستمر.