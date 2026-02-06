مطار دبي .. صدارة عالمية وطموح لكسر حاجز الـ 100 مليون

يواصل مطار دبي الدولي، أو DXB، ترسيخ مكانته كمركز عالمي رائد للسفر الجوي الدولي’، مدعومًا بنمو قوي في القدرة التشغيلية ومرونة العمليات. ومع توسع شبكات طيران الإمارات وفلاي دبي، لا تظهر دبي أي علامات على التباطؤ، وفقًا لخبراء الطيران.
تظهر البيانات الصادرة حديثًا لعام 2026 أن مطار دبي الدولي (DXB) تعامل مع 62.4 مليون مقعد دولي في عام 2025، مما وسع ريادته على المنافسين الرئيسيين مثل مطار لندن هيثرو وإسطنبول. ومع توقعات بوصول عدد المسافرين إلى 96 مليونًا في عام 2026 واختراق حاجز 100 مليون بحلول أوائل عام 2027، تعزز دبي باطراد دورها كقوة عالمية في التنقل.
في أحدث تصنيفاتها للقدرة لعام 2025، تؤكد OAG على التأثير العالمي المتزايد لمطارات الشرق الأوسط [بقيادة مطار دبي الدولي (DXB)]، حيث تواصل المنطقة التفوق على معايير ما قبل الجائحة وتعزيز دورها كمركز حيوي للسفر الدولي. “ظل مطار دبي الدولي (DXB) المطار الدولي الأكثر ازدحامًا في العالم في عام 2025، حيث تعامل مع 62.4 مليون مقعد دولي. ارتفعت القدرة التشغيلية في مطار دبي الدولي بنسبة 4% على أساس سنوي و16% فوق مستويات عام 2019، مما يجعله متقدمًا بـ 13.5 مليون مقعد دولي عن المطار التالي الأكثر ازدحامًا، مطار لندن هيثرو،” وفقًا لـ OAG Aviation Worldwide.
من حيث إجمالي القدرة التشغيلية، التي تشمل المقاعد الدولية + المحلية، احتل مطار دبي الدولي (DXB) أيضًا المرتبة الثانية كأكثر المطارات ازدحامًا في جميع أنحاء العالم في عام 2025 ويواصل تضييق الفجوة على المركز الأول، الذي يشغله حاليًا مطار أتلانتا هارتسفيلد-جاكسون (ATL). يرى خبراء ومحللو الطيران أن دبي ستتجاوز المركز الأول في السنوات 3-4 القادمة بفضل زخم نموها التصاعدي المستمر.
“أعتقد أن أكبر محركات النمو تأتي من الناقلات المحلية طيران الإمارات وفلاي دبي اللتين كانتا على مسار نمو سريع في الآونة الأخيرة. ومع وجود طلبات كبيرة بالفعل من كلتا الشركتين على طائرات جديدة وتسليمات قادمة هذا العام، سيستمر المطار في رؤية المزيد من النمو، وإلى نقطتك الأخيرة، يمكن أن يكون في وضع يسمح له بتجاوز أتلانتا في غضون السنوات 3-4 القادمة،” صرح جون جرانت، كبير المحللين في OAG، لـ BTR.
تعمل القدرة المتزايدة لمطار دبي الدولي (DXB)’، وتدفقات الركاب القياسية، والتطورات التكنولوجية بشكل جماعي على تعزيز القدرة التنافسية لدبي’ كمركز أعمال عالمي. سواء من خلال ارتفاع إيرادات الطيران، أو زيادة النشاط الاقتصادي، أو انتعاش العقارات، أو كفاءة التنقل للشركات، فإن التأثير المالي لريادة دبي للعالم في السفر الجوي الدولي واسع وعميق — مما يضع الإمارة في موقع نمو مستدام حتى عام 2026 وما بعده، حسبما قال الخبراء.
الموقع الاستراتيجي
يواصل مطار دبي الدولي الاستفادة من موقعه الفريد، حيث يغطي أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين من خلال شبكته العالمية من المسارات وشبكته فائقة المدى. يُعزى موقع مطار دبي الدولي كونه الأكثر ازدحامًا إلى مسافريه العالميين، الذين تدعمهم طيران الإمارات وفلاي دبي اللتان تشغلان رحلات جوية باستمرار عبر جميع القارات. يُعزى نمو الشتاء إلى السفر السياحي من أوروبا وجنوب آسيا، وإلى قوة ومرونة سفر درجة رجال الأعمال.
يساهم قطاع الطيران بما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويُعد الزخم المستمر لمطار دبي الدولي محركًا اقتصاديًا رئيسيًا. تحفز تدفقات الركاب القياسية الطلب عبر قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة والنقل البري. مع أكثر من 300,000 مسافر يوميًا خلال فترات الذروة، يكون التأثير المضاعف على الإنفاق داخل المدينة كبيرًا، مما يدعم خلق فرص العمل ويعزز نمو قطاع الخدمات في الإمارة.
قال ساج أحمد، كبير المحللين في StrategicAero Research، وهي شركة استشارات طيران مقرها لندن، إن توسع شبكة طيران الإمارات الدولية وجاذبية دبي كانا أكبر محفزين وراء النمو بنسبة 16% في سعة مطار دبي الدولي منذ عام 2019. وبالمثل، ساعد نمو فلاي دبي أيضًا في دفع مطار دبي الدولي ليصبح أكثر المطارات الدولية ازدحامًا في العالم.
“جاء نمو طيران الإمارات نتيجة لاستثماراتها القوية والمستمرة في المنتجات عبر أساطيلها من طائرات A380 و 777 والآن A350 بحيث يحصل الركاب على قيمة أكبر مقابل أموالهم – وهذا كان سببًا رئيسيًا لكون طيران الإمارات أيضًا شركة الطيران الأكثر ربحية في العالم،” قال أحمد لـ BTR.
ومنذ جائحة كوفيد-19، قال إن العودة إلى الحياة الطبيعية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد المسافرين – ليس فقط عبر الإمارات العربية المتحدة ودبي كنقطة عبور، ولكن السفر خصيصًا إلى دبي لقضاء عطلة مستحقة. “سهولة التنقل في المدينة، وخيارات التسوق والترفيه التي لا نهاية لها في المراكز التجارية، بالإضافة إلى الأمان، تجعل دبي وجهة مفضلة لكل مسافر عالمي متمرس.”
وفيما يتعلق بتوقعات مطار دبي الدولي لعام 2026 وما بعده، قال إنه من المرجح أن يتجاوز مطار دبي الدولي حاجز 100 مليون مسافر هذا العام بسهولة نسبية. “يواصل المطار، على الرغم من عمله بسعة عالية، الاستثمار في التكنولوجيا والأنظمة لضمان عبور أكثر سلاسة للركاب والمزيد من الاستثمار على الأرض لضمان أن العمليات تعني تأخيرات أقل ومغادرات في الوقت المحدد،” قال.
“بينما نسارع نحو افتتاح مطار دبي وورلد سنترال / آل مكتوم الدولي في عام 2032 – سيتجاوز مطار دبي الدولي الحالي بسهولة 110 ملايين مسافر حتى عام 2030. كما هو الحال، تبلغ سعة مطار دبي الدولي حوالي 120-125 مليون مسافر، لذا من المهم أن يبدأ مطار دبي وورلد سنترال العمل في الوقت المحدد حتى تستمر دبي في توسيع السعة للسماح لمزيد من شركات الطيران بتشغيل المزيد من الرحلات الجوية إلى المدينة. بالطبع، سيتطلب هذا أن يتناسب مع زيادة الوصول إلى المجال الجوي أيضًا، حيث لا يتم استخدام حوالي 60% من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل،” أوضح أحمد.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان مطار دبي الدولي (DXB) يمكن أن يتجاوز مطار أتلانتا (ATL) ويحتل المرتبة الأولى في السفر الدولي، قال: “بالتأكيد سيفعل ذلك. لقد تجاوز بالفعل مطار أتلانتا من حيث حركة المرور الدولية. يعتمد مطار أتلانتا بشكل كبير على أعداد الركاب المحليين لإجمالي أرقامه، لكنه لا يتعامل مع نفس القدر من حركة المرور الدولية مثل مطار دبي الدولي. بالفعل في يناير 2026، يسير مطار دبي الدولي على الطريق الصحيح لتجاوز مطار أتلانتا في أعداد الركاب. أعتقد أنه بحلول عام 2027، سيتجاوز مطار دبي الدولي مطار أتلانتا ليحتل الصدارة.”
أفضل 10 مطارات عالمية
وفي أماكن أخرى في المنطقة، تظهر بيانات OAG أن مطار حمد الدولي في الدوحة يحافظ على مكانة ضمن أفضل 10 مطارات دولية ازدحاماً في العالم في عام 2025، حيث وصل إلى 32.7 مليون مقعد دولي. أصبحت السعة في DOH الآن أعلى بنسبة 20% مما كانت عليه في عام 2019، مما يعكس التوسع المستمر للمطار ومرونته.
“معاً، تسلط هذه النتائج الضوء على الدور المركزي للشرق الأوسط في نمو الطيران العالمي وقدرته المستمرة على جذب شركات الطيران والركاب والاتصال بعيد المدى،” وفقاً لـ OAG.
في يناير 2026، ظل مطار دبي الدولي (DXB) المطار الأكثر ازدحاماً في العالم بـ 5.5 مليون مقعد، بزيادة 4% في سعة شركات الطيران مقارنة بيناير 2025. احتل مطار أتلانتا (ATL) المرتبة الثانية بـ 4.92 مليون مقعد، بزيادة 1% على أساس سنوي، بينما ظل مطار طوكيو هانيدا (HND) في المركز الثالث على الرغم من انخفاض بنسبة 1%، بإجمالي 4.64 مليون مقعد.
قالت شركة استشارات الطيران OAG إن العديد من المطارات شهدت نمواً ملحوظاً في سعة شركات الطيران هذا الشهر. سجل مطار قوانغتشو بايون (CAN) 4.43 مليون مقعد هذا الشهر، بزيادة 4% مقارنة بالعام الماضي، محافظاً على المركز الرابع، بينما شهد مطار إسطنبول (IST) نمواً قوياً بنسبة 6% ليصل إلى 4.28 مليون مقعد، متقدماً إلى المركز السادس. كما حقق مطار دلهي (DEL) أداءً جيداً، حيث نما بنسبة 5% ليصل إلى 4.22 مليون مقعد ويحتل المركز الثامن.
“شهد مطار شنغهاي بودونغ (PVG) انخفاضاً بنسبة 1% ليصل إلى 4.29 مليون مقعد، بينما سجل مطار لندن هيثرو (LHR) ومطار دالاس/فورت وورث (DFW) سعة مستقرة بشكل عام، وظلا ثابتين على أساس سنوي عند 4.25 مليون و 4.07 مليون مقعد على التوالي. يكمل مطار سيول إنتشون (ICN) قائمة العشرة الأوائل بـ 3.92 مليون مقعد، مما يعكس زيادة بنسبة 2% مقارنة بيناير 2025.”
تحديات السفر الدولي
قال أحمد إن خطر الصراع الإقليمي هو سحابة مظلمة ودائمة الحضور قد يكون لها تأثير سلبي على السفر الدولي، ومع ذلك فمن غير المرجح أن تؤثر على حركة مطار دبي الدولي.
“لقد شهدنا الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة في إيران التي أدت إلى إغلاق المجال الجوي، مما أجبر شركات الطيران على تغيير مسار الرحلات وحتى إلغائها في وقت قصير جداً، مما يؤدي بالطبع إلى تأخير الركاب وتكاليف إضافية وعدم اليقين بشأن موعد عودة الأمور إلى طبيعتها.
“لحسن الحظ، موقع دبي’ يعني أن هناك الكثير من الطرق البديلة إلى مطار دبي الدولي من أي مكان في العالم تسافر منه، ولكن القضايا الجيوسياسية الأوسع قد تؤثر أيضًا على الطلب على السفر نظرًا لوجود قلق إقليمي مستمر في آسيا بين تايلاند وكمبوديا وكذلك الهند وباكستان.
“ومع ذلك، فإن هذه القضايا ربما تكون أقل تأثيرًا مما ندرك نظرًا لأن التحدي الأكبر لمطار دبي الدولي على وجه التحديد هو إيجاد سعة إضافية ضمن مساحته المحدودة. يمكن تحقيق ذلك، كما رأينا منذ عام 2019 وعودته إلى النمو، ولكن على المدى الطويل، لا يمكن لمطار دبي الدولي التوسع ماديًا وهذا’ هو السبب في أن مطار آل مكتوم الدولي (DWC) هو حجر الزاوية الأساسي للمدينة لتبقى أكبر وأكثر محاور المطارات ازدحامًا في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم،” قال أحمد.