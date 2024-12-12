مطار دبي الدولي يستقبل 5.2 مليون مسافر خلال الأعياد: نصائح وإرشادات للمسافرين
حثت السلطات الإماراتية المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين يسافرون من دبي لقضاء عطلات الشتاء على التخطيط لرحلاتهم إلى المطار بعناية مع استعداد مطار دبي الدولي لتدفق أعداد كبيرة من المسافرين. وقالت السلطات اليوم الخميس إنه من المتوقع أن يسافر أكثر من 5.2 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي في الفترة من 13 إلى 31 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 20 ديسمبر هو اليوم الأكثر ازدحامًا في المطار حيث سيستقبل نحو 296 ألف ضيف. كما ستشهد عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر ذروة النشاط، حيث من المتوقع أن يمر عبر المطار نحو 880 ألف ضيف. وفي المتوسط، قد يصل عدد المسافرين القادمين والمغادرين من مطار دبي الدولي إلى نحو 274 ألف شخص يوميًا خلال فترة الأعياد.
مع توقع مثل هذا العدد الكبير من المسافرين، يُنصح الركاب بالتخطيط مسبقًا والالتزام بقواعد السفر لضمان رحلة سلسة:
تسجيل الوصول مبكرا
يمكن لضيوف طيران الإمارات استخدام مرافق تسجيل الوصول في المنزل، وتسجيل الوصول المبكر، وتسجيل الوصول في المدينة.
بالنسبة لشركات الطيران الأخرى، يجب على الضيوف الوصول قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد المغادرة.
تأكد من أمتعتك مرتين
ضع الأشياء المعدنية والإلكترونية في الأمتعة اليدوية واتبع القواعد الخاصة بالسوائل والهباء الجوي والمواد الهلامية.
يُحظر حمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة وبنوك الطاقة والبطاريات الاحتياطية في الأمتعة المسجلة ويجب حملها في/كأمتعة يدوية.
قم بإنشاء قائمة مراجعة لمستندات السفر وقم بتنظيم كل هذه المتطلبات.
تحقق من مخصصات الأمتعة، وتعرف على لوائح شركة الطيران الخاصة بك لتجنب المفاجآت.
تعرف على قواعد المطار
يجب أن يتم الوداع في المنزل، حيث لن يُسمح إلا للركاب بالدخول إلى المحطات خلال فترات الذروة.
يمكن للعائلات التي لديها أطفال يزيد عمرهم عن 12 عامًا تسريع مراقبة جوازات السفر باستخدام البوابات الذكية.
وقال عيسى الشامسي، نائب الرئيس الأول لعمليات المباني في مطارات دبي: "إن تقديم التجربة الاستثنائية التي يشتهر بها مطار دبي الدولي خلال فترات الذروة للسفر يشكل تحديًا دائمًا، ولكننا مستعدون جيدًا لمواجهته من خلال التعاون عبر عائلة oneDXB".
ورغم الزحام، سيتمكن مسافرو مطار دبي الدولي من الاستمتاع بأجواء احتفالية.
وأضاف الشامسي: "ستتحول المنطقة العائلية في المبنى رقم 3 إلى أرض عجائب شتوية تضم أداءً فريدًا من نوعه من أغاني الكارولين وفناني الإيقاع الإيقاعي، ومحطة سحرية تقدم خدمات تغليف الهدايا وفرص التقاط الصور، وفرقة موسيقية تعزف موسيقى كسارة البندق، والمزيد".
"تم تصميم هذه الأنشطة لمفاجأة وإمتاع الضيوف، مما يجعل كل رحلة عبر مطار دبي الدولي لا تُنسى حقًا."