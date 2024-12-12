مطار دبي الدولي يستقبل 5.2 مليون مسافر خلال الأعياد: نصائح وإرشادات للمسافرين

ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 20 ديسمبر هو اليوم الأكثر ازدحامًا في المطار حيث سيستقبل نحو 296 ألف ضيف. كما ستشهد عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر ذروة النشاط، حيث من المتوقع أن يمر عبر المطار نحو 880 ألف ضيف. وفي المتوسط، قد يصل عدد المسافرين القادمين والمغادرين من مطار دبي الدولي إلى نحو 274 ألف شخص يوميًا خلال فترة الأعياد.