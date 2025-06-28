مطار الشارقة: 800 ألف مسافر على أهبة الصيف لتجربة سفر استثنائية

أعلن مطار الشارقة، السبت، عن زيادة كبيرة في حجم السفر من وإلى الإمارة خلال موسم الذروة الصيفي، حيث من المتوقع أن يسافر أكثر من 800 ألف مسافر في الفترة من 1 إلى 15 يوليو 2025.

وقال إنه تم إعداد خطة شاملة لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع المسافرين خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو المقبل.

وفي وقت سابق، أصدرت مطارات دبي وطيران الإمارات والاتحاد للطيران تحذيرات، طالبت فيها الركاب بالحضور مبكرًا واختيار التسجيل عبر الإنترنت بسبب ذروة السفر في الصيف.

يسافر عدد كبير من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فصل الصيف إلى بلدانهم الأصلية والمناطق ذات المناخ الأكثر برودة.

بدأ سكان الإمارات العربية المتحدة استئناف خطط السفر بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الحرب بين إيران وإسرائيل في أعقاب التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك الضربة الإيرانية على قاعدة أمريكية في قطر.

استأنفت أغلب شركات الطيران الإماراتية عملياتها المجدولة بشكل كامل بعد ساعات قليلة من الهجوم الإيراني.

وفي آخر تحديث لها في 25 يونيو، قالت شركة العربية للطيران ومقرها الشارقة إنه مع استمرار فتح المجال الجوي الإقليمي، فإنها تستأنف عملياتها تدريجياً على الرحلات التي تم تعليقها سابقاً.

حثّ مطار الشارقة المسافرين على الحضور إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد رحلاتهم لتجنب أي تأخير محتمل في إنهاء إجراءات السفر. كما يُنصح المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران مُسبقًا للتحقق من مواعيد الرحلات وأي تحديثات.

أكدت هيئة مطار الشارقة أنها كثفت جهودها على مدار الساعة من خلال فرق وموظفي خدمة العملاء الذين يعملون على تقديم الدعم اللازم والرد على استفسارات المسافرين وإرشادهم لاستخدام خدمات المطار الذكية والتقنيات المبتكرة بكل سهولة ويسر.