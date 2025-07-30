مطار آل مكتوم نحو المستقبل: الإمارات توافق على أول تجربة لمركبات ذاتية القيادة لنقل الأمتعة

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال الابتكار في مجال الطيران من خلال الموافقة على أول تجربة لمركبات مناولة الأمتعة ذاتية القيادة في مطار دبي وورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي (DWC).
في جهد مشترك بين الهيئة العامة للطيران المدني، ومطارات دبي، ودناتا، سيتم اختبار أسطول من جرارات الأمتعة ذاتية القيادة في عمليات المطار الفورية. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتحديث لوجستيات المطارات باستخدام أحدث التقنيات.
وعملت الهيئة العامة للطيران المدني بشكل وثيق مع دناتا ومطارات دبي لنشر جرارات الأمتعة ضمن إطار تنظيمي خاص للتجربة، بما يضمن قدرة التكنولوجيا الجديدة على العمل بأمان في واحدة من أكثر مناطق الطيران ازدحاماً وتعقيداً - المناولة الأرضية.
وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: "يمثل هذا الاعتماد إنجازاً رئيسياً لقطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعكس رؤية قيادتنا الرامية إلى خلق اقتصاد عالمي تنافسي قائم على الابتكار".
وأضاف: "بصفتنا جهات تنظيمية، نرى أنفسنا مُمَكِّنين، نعمل على تهيئة بيئة تُمكّن التقنيات المتطورة من الازدهار دون المساس بالسلامة. ونفخر بدعم مبادرات كهذه التي تُبقي دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة التنقل الذكي في قطاع الطيران".
وأضاف المهندس عقيل الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني: "يتطلب نشر المركبات ذاتية القيادة في بيئة تشغيلية مباشرة نهجًا تنظيميًا واضحًا وقويًا واستشرافيًا. ومن خلال تعاوننا مع دناتا ومطارات دبي، نرسي إطارًا يضمن التكامل بين الابتكار والسلامة. هذه ليست مجرد تجربة تقنية، بل هي نموذج لمستقبل عمليات المطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة".
تدعم مطارات دبي هذه المبادرة دعمًا كاملًا. وصرح عمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي، قائلاً: "يُتيح مطار دبي ورلد سنترال فرصةً فريدةً لدعم وتوسيع نطاق حلول الجيل القادم من خلال التعاون الوثيق مع شركاء مثل دناتا والهيئة العامة للطيران المدني. وتُجسّد هذه التجربة جهودنا في تمكين الابتكار الذي يُعزز التميز التشغيلي وتجربة الضيوف، مع تمهيد الطريق لبيئة جوية أكثر استجابةً وكفاءةً."
بالنسبة لشركة دناتا، تُعدّ هذه التجربة إنجازًا هامًا في سعيها نحو خدمات مطارات أكثر ذكاءً وأمانًا. وصرح دناتا: "يُمثّل استخدام المركبات ذاتية القيادة في عمليات مناولة الأمتعة المباشرة إنجازًا هامًا لكلٍّ من دناتا والقطاع ككل.
وقال جعفر داود، نائب الرئيس الأول لعمليات مطارات الإمارات في دناتا: "إن هذا يعكس التزامنا المستمر بتبني الابتكار ونشر أحدث التقنيات لتعزيز السلامة والكفاءة وجودة الخدمة عبر عملياتنا".
تُشكّل تجربة المركبة ذاتية القيادة في مطار دبي ورلد سنترال جزءًا من تعاون أوسع بين دناتا والهيئة العامة للطيران المدني لتحديث خدمات المناولة الأرضية في المطارات من خلال التكنولوجيا. ونظرًا لمكانة مطار دبي ورلد سنترال كأحد أهم مطارات المستقبل، بطاقة استيعابية متوقعة تصل إلى 260 مليون مسافر سنويًا، فإنه يُعدّ منصة اختبار مثالية للابتكار التشغيلي.