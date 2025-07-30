مطار آل مكتوم نحو المستقبل: الإمارات توافق على أول تجربة لمركبات ذاتية القيادة لنقل الأمتعة

وأضاف المهندس عقيل الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني: "يتطلب نشر المركبات ذاتية القيادة في بيئة تشغيلية مباشرة نهجًا تنظيميًا واضحًا وقويًا واستشرافيًا. ومن خلال تعاوننا مع دناتا ومطارات دبي، نرسي إطارًا يضمن التكامل بين الابتكار والسلامة. هذه ليست مجرد تجربة تقنية، بل هي نموذج لمستقبل عمليات المطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة".