مطار آل مكتوم: تجربة "السجادة الحمراء" تلغي الجوازات والطوابير

تعمل مطارات دبي على تجربة 'السجادة الحمراء' للمسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي، حيث لن يضطروا لإخراج جوازات سفرهم، ولا مكاتب تسجيل، ولا طوابير، حسبما قال مسؤول كبير يوم الثلاثاء.
قال إسماعيل بولات، نائب الرئيس الأول للتطوير في مطارات دبي: "لدينا ميزة وجود نظامين للمطارات في مطارات دبي. يمكننا النظر في إثبات المفهوم للأفكار والتقنيات الجديدة للتأكد من أننا يمكننا توسيعها للمطار الجديد. أحدها هو السجادة الحمراء. إنها مبادرة حيث يمر مسافرونا عبر الهجرة دون الحاجة إلى إخراج جوازات سفرهم من محافظهم. تعقيد تلك العملية غير مرئي تمامًا للمسافر."
أطلقت مطارات دبي ممر 'السجادة الحمراء' الذكي في مطار دبي الدولي (DXB)، مما سمح للزوار بإنهاء إجراءات الهجرة في ست ثوانٍ فقط، حتى خلال موسم الذروة، بدون مكاتب، أو فحص وثائق، أو مسح جوازات السفر. بدلاً من ذلك، يسير الركاب على السجادة الحمراء بينما تقوم أجهزة استشعار خفية بمسح وجوههم.
قال خلال مناقشة في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2025: "هذا هو المكان الذي نريد الوصول إليه مع مستهلكينا. خلف هذا النظام، هناك سبع وكالات يتم ربطها هناك، بحيث تلتقط معلومات الركاب وتتأكد من أن كل عنصر آمن ومؤكد، مما يجعلها رحلة سلسة للركاب."
سيتم نقل جميع العمليات في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار آل مكتوم الدولي (DWC) في أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي. سيزيد المبنى الجديد الذي تبلغ تكلفته ١٢٨ مليار درهم من سعة الركاب إلى ٢٦٠ مليون سنويًا و"يمتص بالكامل" عمليات DXB.
“نريد أن نجلب فكرة العناصر السلسة، بدون طوابير أو انتظار إلى المطار الجديد. لكن هذا يتطلب الذكاء الاصطناعي وتعاونًا مكثفًا، ليس فقط داخل المطار، ولكن أيضًا مع الجهات الحكومية المحيطة بالمطار لتحقيق ذلك. اليوم، لدينا حوالي 50 نظامًا مختلفًا متكاملًا في جميع أنحاء المطار.”
وأشار إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤية الحالية يمكنها أن تحدد، في الوقت الفعلي، أي الركاب من المحتمل أن يكونوا في نوافذ زمنية تبلغ حوالي 50 دقيقة وتساعدهم بشكل استباقي مسبقًا. “نريد زيادة عامل التنبؤ. لدينا الكثير من الأشخاص الأذكياء في فرقنا، لكنهم مكلفون بعناصر روتينية خلال اليوم. لذلك نريد تحرير وقتهم حتى نتمكن حقًا من تقديم الأفضل لركابنا.”
أكد إسماعيل بولات أن مطار دبي الجديد سيتعامل مع 260 مليون راكب عند اكتماله، ولكنه يتعلق أيضًا بتجربة الفرد.
“نحن نخطط لـ 260 مليون راكب، ولكن لا تزال تجربة فردية جدًا لذلك الشخص، مهما كان شكل النقل المتعدد الوسائط الذي يحدث هناك. بدلاً من أن تتم معالجتها، يتم تخصيصها لخلية الراكب. نحن نتحدث عن عدم وجود مكتب تسجيل، ولكن إذا أراد الراكب مكتب تسجيل، ربما يجب أن نجد طريقة لبنائه. لذلك، يجب أن يتم تخصيصه لاحتياجات الراكب، وليس بالطريقة التي نفرض بها العملية”، اختتم حديثه.