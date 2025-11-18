مطار آل مكتوم: تجربة "السجادة الحمراء" تلغي الجوازات والطوابير

“نحن نخطط لـ 260 مليون راكب، ولكن لا تزال تجربة فردية جدًا لذلك الشخص، مهما كان شكل النقل المتعدد الوسائط الذي يحدث هناك. بدلاً من أن تتم معالجتها، يتم تخصيصها لخلية الراكب. نحن نتحدث عن عدم وجود مكتب تسجيل، ولكن إذا أراد الراكب مكتب تسجيل، ربما يجب أن نجد طريقة لبنائه. لذلك، يجب أن يتم تخصيصه لاحتياجات الراكب، وليس بالطريقة التي نفرض بها العملية”، اختتم حديثه.