مطارات عُمان الأولى عالمياً في تطبيق تقنية "واي فاي 7"

أصبحت مطارات عمان أول مشغل مطارات في العالم ينفذ تقنية WiFi 7 بالكامل عبر مرافقها.
من خلال هذا التحديث الرائد - الذي تم تنفيذه بالشراكة مع هواوي - يمكن للمسافرين الآن توقع سرعات إنترنت أعلى بكثير وأمان أقوى، مما يوفر تجربة رقمية سلسة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المسافرين العصريين.
في بيان لها، أعربت مطارات عُمان عن "فخرها بكونها أول مطار على مستوى العالم ينشر تقنية واي فاي 7"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزامها المستمر باعتماد أحدث الأنظمة والتقنيات التي "تعزز الكفاءة وترتقي بتجربة المسافرين".
نظام السفر الشامل (النقطة الواحدة) يأتي اعتماد عُمان لتقنية واي فاي 7 في لحظة محورية للطيران الإقليمي، حيث تستعد دول الخليج لطرح نظام السفر الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي بـ"النقطة الواحدة" - وهي مبادرة رئيسية ستسمح لمواطني دول الخليج بإكمال إجراءات الهجرة والتفتيش الأمني في مطار المغادرة فقط، متجاوزين جميع إجراءات الوصول في وجهتهم.
مع تحديد أول تجربة للممر بين الإمارات والبحرين في ديسمبر 2025، من المتوقع أن تتعامل المطارات في جميع أنحاء المنطقة مع معالجة ركاب متزامنة وتتطلب كمية بيانات أكبر من أي وقت مضى. وهنا تصبح تقنية واي فاي 7 مُمكّناً بالغ الأهمية.
تقدم WiFi 7 ابتكارات رئيسية مصممة للبيئات المعقدة وعالية الطلب مثل المطارات. توفر WiFi 7 أداء أسرع بخمس مرات من Wi-Fi 6E، مما يعزز السرعات القصوى من 9.6 جيجابت في الثانية إلى 46 جيجابت في الثانية. تسمح الترقية للمسافرين بالاستمتاع بالبث السلس للغاية، والتنزيلات السريعة، وأداء جيجابت بلس على الأجهزة المتوافقة.
يمكن لأجهزة WiFi 7 استخدام نطاقات 6GHz و5GHz و2.4GHz في نفس الوقت، والتبديل بينها في الوقت الفعلي. هذا يقلل من التأخير، ويمنع الازدحام خلال ساعات السفر الذروة، ويضمن اتصالات موثوقة للغاية لأنظمة القياسات الحيوية، والأبواب الإلكترونية، ومنصات التحقق من الهوية المطلوبة بموجب نموذج السفر الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي.
يعتمد نظام المحطة الواحدة على المشاركة الفورية والآمنة لهوية المسافرين وبيانات الأمن والسفر بين دول الخليج. يضمن التشفير الأقوى والنطاق الترددي الأعلى لشبكة WiFi 7 نقل هذه المعلومات بسرعة وأمان.
بمجرد أن يمتد نظام المحطة الواحدة إلى جميع الدول الأعضاء الست، ستحتاج المطارات إلى قدرة شبكة أعلى بكثير. يضمن أداء WiFi 7 متعدد الجيجابت أن تكون مطارات عمان جاهزة للمستقبل لهذا التحول الإقليمي.