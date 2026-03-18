مطارات دبي تؤكد استمرار التوسعة المليارية والتعافي السريع من آثار الصراع الإقليمي

صرح الرئيس التنفيذي لمطارات دبي أن مطارات الإمارة ستتعافى من تداعيات الصراع العسكري الإقليمي الحالي "بسرعة كبيرة"، مؤكداً أنه لا توجد خطط لتعليق مشاريع التوسعة.
وقال بول غريفيث في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "سوف نتعافى من الوضع الحالي بسرعة كبيرة، وأنا مقتنع بذلك تماماً. نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على القدرات والثقة اللازمتين لرفع عملياتنا إلى طاقتها القصوى بنسبة 100% في أسرع وقت ممكن".
ومسلطاً الضوء على أهمية دولة الإمارات وقطاع الطيران الإقليمي، أضاف: "إن منظومة الطيران في الشرق الأوسط مهمة للغاية للعالم. وعندما تنظر إلى حجم السعة التي تمر عبر المراكز في المنطقة، تجد أن العالم لا يمكنه الاستغناء عن ذلك. فثلث سكان العالم يعيشون على بعد أربع ساعات طيران من دبي، وثلثا سكان العالم على بعد ثماني ساعات. هذه القدرة الاستيعابية، بالمعايير العالمية، مهمة بشكل لا يصدق".
ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في فبراير، فرضت دولة الإمارات ودول خليجية أخرى قيوداً على المجال الجوي بسبب الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، بما في ذلك الإمارات. واضطر مطار دبي الدولي، الذي استقبل 95.2 مليون مسافر العام الماضي، إلى تعليق عملياته مؤقتاً بسبب حوادث طائرات بدون طيار على مدار الـ 18 يوماً الماضية.
هل التوسعة قيد التأجيل؟
شدد بول غريفيث على عدم وجود خطط لدى "مطارات دبي" — التي تدير مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، لتأجيل خطط التوسعة.
وقال: "قطعاً لا. لا نزال واثقين في صناعة الطيران ومكانة دبي فيها. إذا نظرت إلى كل التحديات التي تعاملنا معها على مدار العشرين عاماً الماضية أو نحو ذلك، فقد تعافينا دائماً وانتهزنا الفرص لمواصلة النمو".
وتعمل مطارات دبي حالياً على خطة توسعة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار لمطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي. ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المنشأة الموسعة في عام 2032، مما يتيح لها التعامل مع 150 مليون مسافر سنوياً، وعند اكتماله، سيتعامل المطار مع 260 مليون مسافر.
حركة المرور تعود بنسبة 45%
وفي إشادته بجهود جميع الأطراف المعنية في قطاع الطيران والقوات المسلحة، صرح الرئيس التنفيذي لمطارات دبي لشبكة "سي إن إن" أن القدرة على كشف التهديدات والاستجابة لها فور حدوثها كانت فعالة وكفؤة للغاية.
وأوضح: "لقد أغلقنا المجال الجوي وأعدنا فتحه حسب تغير مستوى التهديد. تمكنا من إبقاء الطائرات في الجو وتوجيهها عبر ممرات محددة بشكل صحيح من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، مع الاحتفاظ بالطائرات في المحطات الخارجية وضمان إمكانية تحويل مسارها بأمان إذا وجد تهديد. لقد سهلنا رحلات لأكثر من مليون مسافر خلال الـ 17 يوماً الماضية، ومعدل التعافي كبير — حيث عدنا إلى حوالي 40-45% من إجمالي حركة المرور".
وبلغ إجمالي حركات الطيران 118,000 حركة في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 5%، مما رفع الإجمالي السنوي إلى 454,800 حركة، بزيادة قدرها 3.3% على أساس سنوي. وعندما تعطلت الحركة الجوية في 28 فبراير، كان مطار دبي الدولي يستقبل حوالي 320,000 مسافر يومياً.
وقال غريفيث خلال المقابلة: "عندما تنقطع سلسلة التوريد هذه، يصبح من المهم للغاية إبقاء الناس على اطلاع، وضمان سلامة وأمن المتواجدين بالفعل في المطار، والتعامل مع تراكم الرحلات عبر إيصال الناس إلى وجهاتهم. قدمت مطارات دبي المعلومات لضمان عدم حضور الأشخاص إلى المطار إلا عند الضرورة، وقد نجح ذلك بشكل جيد حيث ظل المطار هادئاً ومنظماً".
“عندما تتعطل سلسلة التوريد هذه، من المهم للغاية أن نبقي الناس على اطلاع، ونتأكد من أن الموجودين بالفعل في المطار آمنون ومحمون، ونتعامل مع التراكم عن طريق إيصال الناس إلى حيث يحتاجون. قدمت مطارات دبي معلومات لضمان قدوم الناس إلى المطار فقط عند الضرورة. وقد نجح ذلك بشكل جيد، حيث ظل المطار هادئًا ومنظمًا،” قال غريفيث خلال المقابلة.
واختتم حديثه قائلاً: "لا أعتقد أن هناك مكاناً آخر على وجه الأرض تكاتف فيه الجميع بقوة للحفاظ على حركة المدينة، وبقاء المطار قيد التشغيل، وكل شيء طبيعي قدر الإمكان. في هذه الأوقات الصعيبة، كان كل فرد في الفريق رائعاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى".