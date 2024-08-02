مطارات الإمارات تحقق أرقاماً قياسية في النصف الأول

تواصل مطارات دولة الإمارات إنجازاتها الاستثنائية بتحقيق مستويات أداء قياسية منذ بداية العام الجاري، مرسخة بذلك دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وأشارت الأرقام والبيانات الإحصائية الصادرة حديثاً، إلى أن مطارات الدولة باتت تتربع على قائمة الأكبر عالمياً في استقطاب المسافرين وحجم الشحن الجوي، فضلاً عن تجربتها الرائدة في التطور والريادة والابتكار التي باتت نموذجاً يحتذى به.

وقبل أيام قليلة، كشفت «مطارات أبوظبي» أنها أتمت خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024، إجراءات سفر 13,983,885 مسافراً، بزيادة نسبتها 33.5% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023، منهم 13,726,550 مسافراً عبر مطار زايد الدولي، بنموٍّ نسبته 33.8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

واقترن النمو في حركة المسافرين مع زيادة موازية في حركة الطيران بنسبة 24.3%، حيث سجَّل إجمالي 84,286 رحلة خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ67,835 رحلة خلال النصف الأول من عام 2023.

وواصلت «مطارات أبوظبي» توسيع قاعدة عملائها خلال النصف الأول من عام 2024، عبر انضمام شركتي طيران جديدتين إلى شبكة مطار زايد الدولي في الربع الثاني من العام، هما «يو إس بنغلا» للطيران التي تسيِّر ثلاث رحلات أسبوعية إلى شيتاغونغ، وأربع رحلات أسبوعية إلى دكا، والخطوط الجوية البريطانية التي تسيِّر رحلات يومية إلى مطار لندن هيثرو.

وشهد مطار زايد الدولي كذلك توسعا إضافياً في شبكة وجهاته حول العالم، عبر تسيير رحلات إضافية طوال العام إلى سراييفو، وشانديغار (إنديغو)، وجايبور وأنطاليا وبالي والقصيم، وتربات، ورحلات موسمية إلى طَرَبزون ونيس وميكونوس وسانتوريني ومالقة.

وأنجزت «مطارات أبوظبي» معاملات شحن 254,300 طن متري من البضائع منذ بداية عام 2024، حتى نهاية يوليو الماضي، وقد أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز مجموعة من المبادرات التي أطلقتها «مطارات أبوظبي» مثل الشراكة مع «أسترال للطيران»، و«الاتحاد للطيران» لتعزيز فاعلية عمليات الشحن بين إفريقيا ودولة الإمارات، كما تم إنجاز مرحلة تصميم مبنى الشحن الشرقي الجديد لدعم إتمام معاملات شحن 1.5 مليون طن متري من البضائع بحلول عام 2030.

وحصلت مطارات أبوظبي، على جائزة «مشغّل المطارات الرائد عالمياً» خلال حفل توزيع «جوائز إنجازات قطاع الطيران لعام 2024»، كما حصد مطار زايد الدولي جائزة ثالث أفضل مبنى مطار جديد للمسافرين بالعالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2024.

وفي دبي، تمضي مسيرة النمو القوية التي يشهدها مطار دبي الدولي بثبات، وسط توقعات بأن يصل عدد المسافرين عبر المطار في عام 2024 لما يفوق 90 مليون مسافر، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق والبالغ 89.1 مليون مسافر في عام 2018.

وكان مطار دبي الدولي قد سجل أفضل أداء ربعي في تاريخه محققاً 23 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي حركة الطيران 109.238 حركة، بزيادة سنوية وصلت إلى 8.3%، ونسبة إشغال المقاعد 79.1%، وتمكن نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي من التعامل مع 26.8 مليون حقيبة.

وشهد النصف الأول من العام الحالي فوز مطار دبي بجائزة المطار الرائد في الشرق الأوسط للعام 2024، كما واصل المطار في يوليو الماضي تصدر التصنيف العالمي من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية.

من جهته، استقبل مطار الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 8.3 مليون مسافر، محققاً نمواً بنسبة 12.4% في إجمالي المسافرين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجل مطار الشارقة نمواً مماثلاً في حركة الطيران خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 12.2%، بواقع 52 ألفاً و702 حركة طيران، كما سجل المطار نمواً قياسياً في عمليات مناولة شحن البضائع بلغ 40.7% بإجمالي 97.2 ألف طن، فيما ارتفعت عمليات الشحن الجوي- البحري بنسبة 17.5% من خلال 7.4 ألف طن.

وارتفع عدد الوجهات الدولية عبر مطار الشارقة إلى أكثر من 100 وجهة مختلفة من خلال 26 شركة طيران، بما في ذلك رحلات الشحن الجوي، وبالتوازي تتواصل عمليات مشروع التوسعة الجديدة في المطار ورفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027.