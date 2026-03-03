مضيق هرمز "يوصد" أبوابه.. والنفط يسرع الخطى نحو نادي الـ 100 دولار

ما كثف الارتفاع هو حجم الاضطراب. تشير بيانات الاستخبارات البحرية إلى أن حركة الشحن عبر الممر انخفضت بنسبة تصل إلى 80 في المائة، مع تقطع السبل بنحو 150 سفينة داخل المضيق أو حوله. وبحسب ما ورد، تضررت خمس ناقلات على الأقل. وقد قفزت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات، ويرفض العديد من مالكي السفن تأجير السفن في الخليج تمامًا.