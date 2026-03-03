مضيق هرمز "يوصد" أبوابه.. والنفط يسرع الخطى نحو نادي الـ 100 دولار

أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تسريع وتيرة ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير، محولاً ما بدأ كعلاوة مخاطر جيوسياسية إلى صدمة إمدادات سريعة التكون مع إمكانية دفع النفط الخام بشكل حاسم نحو — وربما يتجاوز — 100 دولار للبرميل.
اهتزت أسواق الطاقة العالمية بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق الممر المائي الاستراتيجي، مما أثار حالة من الارتباك الفوري في مكاتب التداول. ومع مرور ما يقرب من ثلث صادرات النفط الخام المنقولة بحراً عالمياً عبر المضيق في عام 2025، فإن الحصار لا يمثل تصعيداً رمزياً فحسب، بل تهديداً مباشراً لتدفقات الإمدادات المادية.
كان رد الفعل سريعاً وقوياً. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6.05 دولار، أو 7.8 في المائة، لتصل إلى 83.79 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:43 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024 عند 85.12 دولاراً. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5.31 دولار، أو 7.5 في المائة، ليصل إلى 76.54 دولاراً بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يونيو عند 77.53 دولاراً.
تؤكد سرعة الارتفاع مدى سرعة تحول المشاعر من الحذر إلى القلق الصريح بشأن الإمدادات.
ما كثف الارتفاع هو حجم الاضطراب. تشير بيانات الاستخبارات البحرية إلى أن حركة الشحن عبر الممر انخفضت بنسبة تصل إلى 80 في المائة، مع تقطع السبل بنحو 150 سفينة داخل المضيق أو حوله. وبحسب ما ورد، تضررت خمس ناقلات على الأقل. وقد قفزت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات، ويرفض العديد من مالكي السفن تأجير السفن في الخليج تمامًا.
يحمل مضيق هرمز ما يقرب من 20 إلى 21 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة — حوالي خُمس استهلاك النفط العالمي — وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وهو مسؤول أيضاً عن حوالي خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ومعظمها من قطر. ويتجه ما يقرب من 70 في المائة من النفط الخام الذي يمر عبر الممر المائي إلى آسيا، مع كون الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من بين أكبر المشترين.
حتى الاضطراب الجزئي بهذا الحجم يشدد التوازنات العالمية على الفور تقريباً. المخزونات في الدول المستهلكة الرئيسية ليست وفيرة، والقدرة الفائضة لأوبك+ — التي تتركز إلى حد كبير في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة — لا يمكنها تعويض الحصار المستمر بالكامل إذا لم تتمكن الصادرات من التحرك فعلياً عبر هرمز.
يلاحظ المحللون أن منتجي الخليج قاموا بشحن كميات كبيرة مسبقاً تحسباً للتصعيد، مما قد يخفف من الضربة الفورية. ومع ذلك، إذا استمرت الناقلات في تجنب المنطقة واستمرت قيود التأمين، فقد يتفاقم النقص المادي في غضون أيام. سوق النفط حساس بشكل خاص لإمدادات “الفورية” — البراميل المتاحة للتسليم الفوري — وهذا القطاع يواجه الآن ضغطًا حادًا.
يشير التاريخ إلى أن أسعار النفط يمكن أن ترتفع بشكل حاد بسبب اضطرابات مضيق هرمز. خلال هجمات سابقة على ناقلات النفط في عام 2019، ارتفعت الأسعار مؤقتًا قبل أن تستقر مع استئناف التدفقات. لكن السيناريو الحالي مختلف جوهريًا: إغلاق معلن، وسحب واسع النطاق للسفن، وانهيار في أحجام حركة المرور. إذا استمر الحصار لأكثر من بضعة أسابيع، فقد يتسع العجز في الإمدادات بشكل كبير.
حذرت العديد من البنوك العالمية وشركات استشارات الطاقة من أن الإغلاق المستمر قد يدفع سعر خام برنت بسهولة فوق 100 دولار للبرميل. في سيناريو حاد يتضمن أسابيع من التدفقات المقيدة وتلف البنية التحتية، قد تختبر الأسعار مستويات 110 إلى 120 دولارًا، خاصة إذا أدى الشراء المضارب إلى تفاقم الضيق المادي.
تحتفظ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بخطوط أنابيب تتجاوز المضيق، لكن هذه الطرق لا يمكنها أن تحل محل الأحجام التي يتم شحنها عادة عبر هرمز بالكامل. وفي الوقت نفسه، فإن إعادة توجيه الناقلات حول رأس الرجاء الصالح يضيف أسابيع إلى أوقات التسليم، مما يؤدي إلى تضخم تكاليف الشحن وزيادة تضييق الإمدادات على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الشحن بالفعل، وتضيف أقساط التأمين الإضافية آلاف الدولارات لكل رحلة - وهي تكاليف تنتقل في النهاية إلى أسعار وقود المستهلك النهائي.
لا يعكس تسارع أسعار النفط البراميل المفقودة فحسب، بل يعكس أيضًا تزايد عدم اليقين. يقوم المتداولون الآن بتسعير احتمال أكبر لحدوث اضطراب طويل الأمد بدلاً من مواجهة قصيرة الأجل. كل يوم إضافي من حركة المرور المحدودة يزيد من الضغط.
على الرغم من أن الولايات المتحدة منتج صافي للطاقة وأقل اعتمادًا على واردات الشرق الأوسط مما كانت عليه في العقود الماضية، إلا أنها لا تزال عرضة لمعايير الأسعار العالمية. من شأن ارتفاع مستمر لخام برنت فوق 100 دولار أن يرفع حتمًا أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، ستوفر أسعار النفط الخام المرتفعة مكاسب غير متوقعة لمنتجي النفط الصخري الأمريكيين، مما قد يدفع إلى زيادة الحفر إذا استمرت المستويات المرتفعة.
يظل العامل الحاسم هو المدة. قد يؤدي إغلاق قصير يتبعه تهدئة سريعة إلى تراجع الأسعار عن بعض المكاسب. لكن حصارًا يستمر لعدة أسابيع - خاصة إذا كان مصحوبًا بمزيد من الأضرار التي تلحق بالناقلات أو ضربات البنية التحتية - سيسرع الارتفاع ويقوي التوقعات بوصول أسعار النفط إلى ثلاثة أرقام.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، تتداول الأسواق بناءً على الزخم والخوف من تشديد الإمدادات. ومع وجود ما يقرب من خُمس نفط العالم’ وتدفقات الغاز الرئيسية رهينة للأحداث في ممر بحري ضيق، فقد حول حصار هرمز التوتر الجيوسياسي إلى محفز قوي لارتفاع سريع في أسعار النفط - ارتفاع قد يعيد تعريف مشهد أسعار الطاقة العالمية قريبًا.