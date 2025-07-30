مصرف عجمان يعزز نظام حماية الأجور بتحالف استراتيجي

أعلن مصرف عجمان، أحد المصارف الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكته مع شركة مينسا تكنولوجيز، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية، في تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز تقديم خدمات نظام حماية الأجور (WPS) في جميع أنحاء المنطقة.
يجمع هذا التعاون بين البنية التحتية المصرفية لبنك عجمان وحلول الرواتب الرقمية من MENSA Technologies لتوفير صرف الرواتب بشكل سلس وفي الوقت المناسب لقوة عاملة متنوعة ثقافيًا مع تلبية جميع المتطلبات التنظيمية.
تُقدّم هذه الشراكة حلاًّ لبطاقات نظام حماية الأجور (WPS) من الجيل الجديد، مُصمّم خصيصاً لتلبية احتياجات قاعدة الموظفين العالمية التمثيلية الحالية. صُمّم هذا الحل لتبسيط إدارة الرواتب، ويُمكّن الموظفين، بغض النظر عن مستوى دخلهم أو قدرتهم على الوصول إلى الخدمات المصرفية، من الحصول على خدمات مالية آمنة وخاضعة للتنظيم، تتجاوز الأنظمة النقدية التقليدية.
قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تعكس هذه الشراكة التركيز الاستراتيجي لمصرف عجمان على دمج الابتكار في البنية التحتية المصرفية الأساسية لدعم الأولويات الوطنية. ومن خلال دمج حلول الرواتب الرقمية المرنة مع الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نعزز منظومة حماية الأجور بطريقة آمنة ومتوافقة وقابلة للتطوير. كما أنها تُمكّن أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية بكفاءة، مع توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية للفئات الأقل حظًا من القوى العاملة. ومع تطور النظام المالي، يظل مصرف عجمان ملتزمًا بتقديم ابتكارات هادفة تُعزز قيمة العملاء والمرونة الاقتصادية."
وتعزز هذه المبادرة البنية التحتية اللازمة لصرف الرواتب بشكل متوافق وشفاف وشامل، وهو ركيزة أساسية في النظام المالي المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت الدكتورة منغشا تان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة منشا: "تُعدّ مبادرة بطاقات ومحافظ نظام حماية الأجور (WPS) دليلاً قوياً على التزام مجموعة منشا بتعزيز الشمول المالي. فمن خلال ابتكارات MensaPay وMensa Technologies، إلى جانب البنية التحتية المصرفية الموثوقة التي يوفرها مصرف عجمان، نوفر للأفراد الأدوات المالية التي يستحقونها، ونساهم بشكل كبير في مسيرة دولة الإمارات الطموحة."
علق محمد أشرف، الرئيس التنفيذي لشركة MensaPay: "نحن في MensaPay فخورون للغاية بتمكين هذه الخطوة المهمة نحو الشمول المالي والمجتمع غير النقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدعم تقنيتنا المتقدمة قدرة MensaPay على تقديم حل متوافق وفعال وسهل الاستخدام مع بنك عجمان، مما يفتح الأبواب أمام الخدمات المالية الأساسية للفئات غير المصرفية".
وتشكل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز إطار حماية الأجور في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان إمكانية الوصول المالي للجميع.
من خلال توحيد نقاط قوة الخدمات المصرفية الإسلامية المنظمة وابتكارات التكنولوجيا المالية، يقدم مصرف عجمان وشركة مينسا تكنولوجيز نموذجًا مستقبليًا لنظام حماية الأجور، مصممًا لضمان التوسع والامتثال والشمول. ويوضح هذا النموذج كيف يمكن للتعاون بين القطاعات أن يفتح آفاقًا جديدة للمرونة الاقتصادية، وتمكين القوى العاملة، والنمو المستدام في جميع أنحاء المنطقة.