مصرف عجمان يعزز نظام حماية الأجور بتحالف استراتيجي

قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تعكس هذه الشراكة التركيز الاستراتيجي لمصرف عجمان على دمج الابتكار في البنية التحتية المصرفية الأساسية لدعم الأولويات الوطنية. ومن خلال دمج حلول الرواتب الرقمية المرنة مع الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نعزز منظومة حماية الأجور بطريقة آمنة ومتوافقة وقابلة للتطوير. كما أنها تُمكّن أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية بكفاءة، مع توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية للفئات الأقل حظًا من القوى العاملة. ومع تطور النظام المالي، يظل مصرف عجمان ملتزمًا بتقديم ابتكارات هادفة تُعزز قيمة العملاء والمرونة الاقتصادية."