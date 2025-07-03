مصرف عجمان: شراكة لحلول مدفوعات مبتكرة للعملاء

أطلق مصرف عجمان حلاً شاملاً لمعالجة المدفوعات المشتركة لعملائه من الشركات، والذي تم تطويره من خلال شراكته الاستراتيجية مع VaultsPay، وهي شركة دفع التكنولوجيا المالية المرخصة من البنك المركزي الإماراتي ومقرها دبي ولها بصمة عالمية.

يمثل البرنامج الذي تم إطلاقه حديثًا أحدث إنجاز في الشراكة المستمرة بين المؤسستين، مما يعكس التزامهما المشترك ببناء نظام مالي شامل رقميًا؛ والذي يمكّن التجار ورجال الأعمال والشركات الناشئة من النجاح في اقتصاد جاهز للمستقبل بقيادة الابتكار.

وتشكل هذه المبادرة إنجازاً هاماً لمصرف عجمان، حيث أطلق البنك أول جهاز نقاط بيع على الإطلاق وخدمة التسوية الفورية، مما يوسع محفظة خدماته لتشمل حلول معالجة الدفع الشاملة لعملائه من الشركات.

من خلال هذا البرنامج الجديد، سيتمكن عملاء مصرف عجمان من الشركات من الوصول إلى البنية التحتية القوية والآمنة لأنظمة الدفع من VaultsPay، مما يتيح قبول مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات مسبقة الدفع في مجموعة متنوعة من بيئات البيع بالتجزئة. يتضمن هذا الحل معالجة فورية للمعاملات، وحماية متقدمة من الاحتيال، وأدوات إبلاغ شاملة، مما يمثل خطوة مهمة في استراتيجية مصرف عجمان المستمرة لتعزيز خدماته المصرفية للشركات وتوسيع نطاق خدماته الرقمية للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة.