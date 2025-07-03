مصرف عجمان: شراكة لحلول مدفوعات مبتكرة للعملاء

أطلق مصرف عجمان حلاً شاملاً لمعالجة المدفوعات المشتركة لعملائه من الشركات، والذي تم تطويره من خلال شراكته الاستراتيجية مع VaultsPay، وهي شركة دفع التكنولوجيا المالية المرخصة من البنك المركزي الإماراتي ومقرها دبي ولها بصمة عالمية.
يمثل البرنامج الذي تم إطلاقه حديثًا أحدث إنجاز في الشراكة المستمرة بين المؤسستين، مما يعكس التزامهما المشترك ببناء نظام مالي شامل رقميًا؛ والذي يمكّن التجار ورجال الأعمال والشركات الناشئة من النجاح في اقتصاد جاهز للمستقبل بقيادة الابتكار.
وتشكل هذه المبادرة إنجازاً هاماً لمصرف عجمان، حيث أطلق البنك أول جهاز نقاط بيع على الإطلاق وخدمة التسوية الفورية، مما يوسع محفظة خدماته لتشمل حلول معالجة الدفع الشاملة لعملائه من الشركات.
من خلال هذا البرنامج الجديد، سيتمكن عملاء مصرف عجمان من الشركات من الوصول إلى البنية التحتية القوية والآمنة لأنظمة الدفع من VaultsPay، مما يتيح قبول مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات مسبقة الدفع في مجموعة متنوعة من بيئات البيع بالتجزئة. يتضمن هذا الحل معالجة فورية للمعاملات، وحماية متقدمة من الاحتيال، وأدوات إبلاغ شاملة، مما يمثل خطوة مهمة في استراتيجية مصرف عجمان المستمرة لتعزيز خدماته المصرفية للشركات وتوسيع نطاق خدماته الرقمية للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
علق مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، قائلاً: "يُمثل برنامج الشراكة هذا أكثر من مجرد دمج تقني؛ إنه خطوة نحو تمكين الشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من العمل بمرونة وثقة أكبر. في مصرف عجمان، نؤمن بأن دور المؤسسات المالية يتجاوز الخدمات المصرفية، بل يتعلق بتمكين منظومات الأعمال. ومن خلال هذا التعاون مع VaultsPay، نبني جسورًا تُمكّن رواد الأعمال وتجار التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد الرقمي - بسلاسة وأمان، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع للابتكار والشمول المالي".
يعكس هذا التعاون التقارب المتزايد بين المؤسسات المالية الراسخة ومنصات التكنولوجيا المالية المرنة، وهي ديناميكية تُعيد صياغة كيفية وصول الشركات إلى الخدمات المالية وتفاعلها معها. من خلال الجمع بين الخبرة المصرفية الموثوقة والقدرات الرقمية المتطورة، يهدف هذا البرنامج إلى توفير حلول أكثر سهولةً واستعدادًا للمستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
قال أحمد مخلوف، الرئيس التنفيذي لشركة فولتس باي: "يُمثل إطلاق هذا البرنامج مع مصرف عجمان توافقًا قويًا بين الهدف والطموح. معًا، نُرسي أسس بنية تحتية للدفع أكثر ذكاءً وشمولية، تعكس ريادة دولة الإمارات في الابتكار الرقمي والتزامها بدعم الاقتصاد الحقيقي. في فولتس باي، نرى التكنولوجيا مُحفّزًا للإنصاف والوصول والنمو. ومن خلال هذا التعاون، نفخر بتمكين الشركات من جميع الأحجام بحلول سلسة وآمنة، تحظى بثقة مؤسستين رائدتين في مجالهما".
تم إطلاق البرنامج بالكامل، وهو متاح الآن لجميع عملاء مصرف عجمان المؤهلين من قطاع الأعمال. ويواصل مصرف عجمان إعطاء الأولوية للتعاون الاستراتيجي الذي يدعم رسالته في تقديم خدمات مالية مرنة وجاهزة للمستقبل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.