مصرع شخصين في هونغ كونغ بانحراف طائرة شحن قادمة من دبي

انحرفت طائرة شحن تابعة لـ "طيران الإمارات"، مملوكة لشركة "إيه سي تي إيرلاينز" (ACT Airlines) التركية، وكانت قادمة من دبي، عن المدرج وسقطت في البحر أثناء هبوطها في مطار هونغ كونغ الدولي في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين.

قُتل اثنان من موظفي أمن المطار في هونغ كونغ في الحادث عندما اصطدمت الطائرة بمركبة الدورية الأمنية الخاصة بهما ودفعتها إلى البحر، حسبما ذكر مشغل المطار في المدينة. وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة.

وأكدت "طيران الإمارات" لصحيفة "الخليج تايمز" أن الرحلة EK9788 تعرضت لأضرار عند هبوطها في هونغ كونغ يوم الإثنين، وأنها كانت طائرة شحن من طراز بوينغ 747 تم استئجارها وتشغيلها بنظام التأجير الرطب من قبل "إيه سي تي إيرلاينز". وقالت الشركة: "تم التأكد من سلامة الطاقم ولم تكن هناك أي بضائع على متن الطائرة".

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وأضاف المتحدث باسم "طيران الإمارات" في بيان: "الطائرة، وهي من طراز بوينغ 747-400 وتحمل رقم التسجيل TC-ACF، لم تكن تحمل بضائع وقت وقوع الحادث. تم التأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم الأربعة الموجودين على متنها، وهم يتلقون الرعاية الطبية. تتقدم طيران الإمارات بتعازيها لعائلتي وزملاء موظفي المطار اللذين فقدا حياتهما على الأرض".

وتابع البيان: "تظل طيران الإمارات متاحة لتقديم الدعم للتحقيق حسب الحاجة. المشغل، إيه سي تي إيرلاينز، يتعاون بالكامل مع التحقيق الجاري، إلى جانب الأطراف المعنية الأخرى".