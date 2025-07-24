مصدر و"إيبردرولا" توقعان تمويلًا بـ5.2 مليار يورو لمشروع رياح بحرية

أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وشركة إيبردرولا، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، عن إتمام صفقة تمويل مزرعة الرياح البحرية إيست أنجليا ثري بقدرة 1.4 جيجاواط، في واحدة من أكبر صفقات طاقة الرياح البحرية هذا العقد.
تم تأمين تسهيلات تمويلية للمشروع بقيمة إجمالية تبلغ 3.6 مليار جنيه إسترليني (4.1 مليار يورو) من 23 بنكًا ووكالة ائتمان الصادرات الدنماركية (EIFO)، في واحدة من أكبر الصفقات من نوعها في هذا القطاع، والأكبر على الإطلاق لشركة مصدر. سيغطي هذا التمويل جزءًا كبيرًا من إجمالي تكاليف المشروع، المقدرة بحوالي 5.2 مليار يورو. وقد تجاوزت نسبة الاكتتاب في التسهيلات 40%، مما يعكس ثقة المُقرضين في أساسيات المشروع ومتانة الشركاء.
قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: "يعكس مستوى وحجم اهتمام المستثمرين بهذه الصفقة التمويلية، وهي الأكبر التي نوقعها في مصدر، مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال التمويل المستدام، واهتمام المستثمرين بأصول الطاقة المتجددة عالية الجودة، والتي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا واسع النطاق. ويمثل إعلان اليوم خطوةً مهمةً في شراكتنا مع إيبردرولا، وفي مسيرة المملكة المتحدة نحو الطاقة النظيفة، ودعمها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتحول في قطاع الطاقة. ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع إيبردرولا في مشاريع جديدة أخرى بقدرة جيجاواط، والتي من شأنها أن تُسهم في رسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة وخارجها".
وأعلنت شركة مصدر وشركة إيبردرولا هذا الشهر عن استثمارهما المشترك في محطة إيست أنجليا ثري، حيث سيحصل كل طرف على حصة 50% ويشارك في إدارة المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 1.4 جيجاواط، والتي ستكون محورية في تحقيق أهداف تطوير طاقة الرياح البحرية الطموحة في أوروبا.
تقع محطة إيست أنجليا ثري قبالة ساحل سوفولك في المملكة المتحدة، ومن المقرر أن تصبح واحدة من أكبر مزرعتين للرياح البحرية في العالم عندما تدخل حيز التشغيل في الربع الرابع من عام 2026، حيث ستوفر طاقة نظيفة كافية لتشغيل 1.3 مليون منزل بريطاني.
يستفيد المشروع من أمن الإيرادات على المدى الطويل من خلال عقد الفروقات المرتبط بمؤشر أسعار المستهلك (CfD) لمدة 15 عامًا والذي تم منحه في مزادات AR4 و AR6 لحكومة المملكة المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقية شراء الطاقة (PPA) مع أمازون الموقعة في عام 2024. ومن المتوقع خلق أكثر من 2300 وظيفة أثناء البناء، مع دعم 100 وظيفة طويلة الأجل طوال فترة المشروع.
ويمثل الاستثمار المشترك في إيست أنجليا ثري علامة فارقة مهمة في الشراكة الاستراتيجية البالغة قيمتها 15 مليار يورو التي وقعتها مصدر وإيبردرولا في ديسمبر 2023 - وهي واحدة من أكبر التحالفات الثنائية على الإطلاق في قطاع الطاقة النظيفة العالمي - لتسريع نشر الطاقة النظيفة في الأسواق الرئيسية بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة.
البنوك المشاركة في تمويل شرق أنجليا الثلاثة هي: BBVA، HSBC، ING، NatWest، SMBC، MUFG، بنك الصين، Crédit Agricole، CaixaBank، Santander، BNP Paribas، Helaba، Barclays، ANZ، Rabobank، FAB، ICO، Abanca، Kutxabank، Standard Chartered Bank، Bank of Ireland، CIC وSiemens Bank.
عمل بنك كريدي أجريكول CIB وMUFG كمستشارين ماليين للصفقة، بينما عمل بنكا A&O وShearman كمستشارين قانونيين للمقترض.