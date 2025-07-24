مصدر و"إيبردرولا" توقعان تمويلًا بـ5.2 مليار يورو لمشروع رياح بحرية

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: "يعكس مستوى وحجم اهتمام المستثمرين بهذه الصفقة التمويلية، وهي الأكبر التي نوقعها في مصدر، مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال التمويل المستدام، واهتمام المستثمرين بأصول الطاقة المتجددة عالية الجودة، والتي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا واسع النطاق. ويمثل إعلان اليوم خطوةً مهمةً في شراكتنا مع إيبردرولا، وفي مسيرة المملكة المتحدة نحو الطاقة النظيفة، ودعمها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتحول في قطاع الطاقة. ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع إيبردرولا في مشاريع جديدة أخرى بقدرة جيجاواط، والتي من شأنها أن تُسهم في رسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة وخارجها".