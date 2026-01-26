مشروع "نَبني أفينيو 7" يحقق علامة المبيعات الكاملة

أعلنت شركة "نَبني للتطوير العقاري" عن تحقيق إنجاز عقاري لافت في سوق دبي، ببيع كامل وحدات مشروعها السكني الجديد "نَبني أفينيو 7" الواقع في منطقة الفرجان الحيوية، وذلك خلال أسابيع قليلة فقط من انطلاق أعمال البناء. ويعكس هذا النجاح قوة الطلب المتنامي على مشاريع الشركة، والثقة العميقة التي يوليها المشترون للوحدات السكنية التي تطورها.

وجاء هذا الإقبال القياسي مدفوعاً بأداء قوي في مرحلة ما قبل الإطلاق، حيث تم حجز 65% من الوحدات قبل الإعلان الرسمي عن بدء الإنشاءات في ديسمبر 2025، ما يؤكد الجاذبية الاستثمارية العالية لمنطقة الفرجان، والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركة في الالتزام بجداول التسليم الزمنية.

فلسفة التصميم والمساحات الأكبر في المنطقة

يبرز مشروع "نَبني أفينيو 7" كمبنى متوسط الارتفاع يتكون من 12 طابقاً، ويضم 166 وحدة سكنية تتنوع بين غرف نوم واحدة، واثنتين، وثلاث غرف، ومن المقرر تسليمها في الربع الثاني من عام 2027. ويعد المشروع الأبرز ضمن سلسلة "أفينيو" الشهيرة، حيث يمزج ببراعة بين الطابع الحضاري الراقي المستوحى من أسلوب "آرت ديكو" الفني وعناصر التصميم الإماراتي الهادئ. كما ينفرد المشروع بتقديم أكبر مساحات سكنية في منطقة الفرجان، حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 885.55 و 2036.75 قدم مربعة.

رؤية استراتيجية ونتائج ملموسة

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال عبد الرحمن الحلو السويدي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة "نَبني للتطوير العقاري": "إن بيع كامل وحدات مشروع نَبني أفينيو 7 في هذا الوقت القياسي يبرهن على ثقة المشترين في رؤيتنا وجاذبية مجتمع الفرجان المتزايدة. لقد نجحت سلسلة (أفينيو) في استقطاب مزيج من المستخدمين النهائيين والمستثمرين الطامحين للجودة والتصميم المدروس والاستدامة، وهو ما يجدد التزامنا بتنفيذ مشاريعنا وفق أعلى معايير الدقة".

وأضاف السويدي: "سرعة البيع هي انعكاس لقوة الأساسيات الاقتصادية للمشروع، من الموقع الاستراتيجي والتسعير التنافسي إلى نموذج التطوير الذي نعتمد عليه. نحن نركز على بناء أصول ذات قيمة مستدامة عبر إدارة دقيقة للتكاليف وتصميم يوازن بين متطلبات السوق والطلب الفعلي طويل الأمد، لضمان بقاء مشاريعنا في صدارة التنافسية".

مرافق عصرية ونمو مستدام

يجمع "نَبني أفينيو 7" بين الرفاهية والجدوى التجارية، مدعوماً بمصادر توريد عالمية وجودة بناء فائقة. ويحتضن المشروع مرافق متكاملة تشمل مسابح للكبار والأطفال، صالة لياقة بدنية متطورة، استراحة للمقيمين، "حديقة أشجار الغاف"، منطقة ألعاب للأطفال، مساراً للجري، ومنطقة مخصصة للشواء.

وبهذا المشروع، ترتفع استثمارات "نَبني" في الفرجان إلى 800 مليون درهم. وحتى نهاية عام 2025، أنجزت الشركة خمسة مبانٍ بمبيعات فاقت 1.2 مليار درهم، إلى جانب ثلاثة مشاريع قيد التطوير حالياً، ما يرسخ مكانتها كمطور رائد للنمو المستدام.

ويأتي هذا النجاح استكمالاً لسجل الشركة الحافل، الذي شهد إطلاق مشروع "والدورف أستوريا ريزيدنسز دبي الخليج التجاري" في مايو 2025، كأول مجمع سكني يحمل العلامة العالمية المرموقة خارج الولايات المتحدة، ما يؤكد ريادة "نَبني" في قطاع العقارات الفاخرة.