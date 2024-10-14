مشروع عقاري فخم بأسعار معقولة في دبي

أعلنت شركة "ايه اف ام العقارية" (AFM Properties)، شركة التطوير العقاري في الإمارات، عن إطلاق مشروعها الجديد في دبي، "بونيتو ريزيدينسز" (Bonito Residences).

ويهدف المشروع إلى تقديم أسلوب الحياة الفاخر بأسعار معقولة، مع وحدات سكنية مجهزة بأحدث المرافق العصرية.

وقال مقصود محمد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "ايه اف ام العقارية" (AFM) : "نطمح إلى تحديد معايير جديدة في سوق العقارات بدبي من خلال تقديم حلول مبتكرة وتوفير قيمة مستدامة لعملائنا. مشروع "بونيتو ريزيدينسز" يجسد هذا الالتزام، حيث يتيح لعدد كبير من الناس فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فاخر في دبي دون التنازل عن مستوى الجودة."