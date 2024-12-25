مشروع "سمر 2"العقاري في الشارقة بـ 4.5 مليار درهم
أطلقت مجموعة "ألف"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في الشارقة، مشروع "سمر 2"، أحدث إضافة إلى مشروع حيان.
وبناءً على الطلب القوي على الأحياء السابقة، بما في ذلك أريم وألما وسمر 1، وخاصة بالنسبة للمنازل، يقدم هذا الإطلاق مجموعة جديدة من المنازل المكونة من 2 و3 و4 غرف نوم، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعائلات والمستثمرين الذين يبحثون عن خيارات سكنية مرنة في الشارقة.
يقع مشروع سمر 2 في موقع استراتيجي في حيان، ويضم 242 وحدة سكنية، بما في ذلك 64 وحدة ذات غرفتي نوم، و138 وحدة ذات ثلاث غرف نوم، و40 وحدة ذات أربع غرف نوم. تم تصميم المشروع ليجمع بين الراحة العصرية والهدوء الطبيعي، ويعد بأسلوب حياة هادئ في بيئة صديقة للأسرة. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2028.
وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: "تم إطلاق مشروع سمر 2 بشكل استراتيجي لتلبية الطلب على خيارات الإسكان الجديدة في حيّان، حيث يوفر مخططات متنوعة لتلبية تطلعات العائلات والمستثمرين. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام مجموعة ألف بإنشاء مشاريع مستدامة موجهة نحو المجتمع تعمل على تعزيز جاذبية الشارقة كوجهة عقارية مزدهرة".
يقع حيّان في قلب الشارقة، ويوفر سهولة الوصول إلى المعالم الرئيسية، بما في ذلك مطار الشارقة الدولي، ومسجد الشارقة الكبير، ومدينة الشارقة الجامعية، إلى جانب مراكز التسوق البارزة ومرافق الرعاية الصحية.
تبلغ تكلفة مشروع حيان 4.5 مليار درهم، ويمتد على مساحة 8.7 مليون قدم مربعة ويضم 1882 وحدة سكنية. ويُعرف المشروع باسم "القلب الأخضر للشارقة"، ويضم أكثر من 40 ألف شجرة خضراء و80 ألف قدم مربعة من المحاصيل العضوية وأكبر بحيرة سباحة في الإمارة.