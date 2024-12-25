مشروع "سمر 2"العقاري في الشارقة بـ 4.5 مليار درهم

يقع مشروع سمر 2 في موقع استراتيجي في حيان، ويضم 242 وحدة سكنية، بما في ذلك 64 وحدة ذات غرفتي نوم، و138 وحدة ذات ثلاث غرف نوم، و40 وحدة ذات أربع غرف نوم. تم تصميم المشروع ليجمع بين الراحة العصرية والهدوء الطبيعي، ويعد بأسلوب حياة هادئ في بيئة صديقة للأسرة. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2028.