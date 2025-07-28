مشروع سكني فاخر بـ 2.1 مليار درهم في مثلث قرية جميرا

كشفت شركة بن غاطي للتطوير العقاري في دبي عن أحدث مشاريعها، بن غاطي فلير، وهو مشروع برجين توأم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للبرجين 01 و02 2.1 مليار درهم.

يضم المشروع أكثر من 1300 وحدة سكنية، ويقع في مثلث قرية جميرا، ومن المتوقع أن يصبح أحد أكثر الوجهات السكنية جرأةً في دبي. ومن أبرز مميزاته: أول شاطئ اصطناعي على الإطلاق في مثلث قرية جميرا، بالإضافة إلى أكثر من 20 مرفقًا بطابع المنتجعات في كلا البرجين.

تقديرًا للاهتمام القوي والمتزايد من المستثمرين المصريين، الذين يُعدّون من أبرز مشتري بن غاطي الدوليين، سيبقى فريق متخصص في الموقع لمدة خمسة أيام بعد انتهاء الفعالية. سيُقدّم معرض بن غاطي العقاري، الكائن في فندق ريكسوس بريميوم العلمين، دعمًا مُصمّمًا خصيصًا، واستشارات في الموقع، وعروضًا حصرية للمستثمرين المُحتملين.

أُقيم حفل الافتتاح على الساحل الشمالي لمصر، بحضور أكثر من 7500 ضيف، مما زاد من الإقبال على عرضه السابق في القاهرة تحت الأهرامات. وقدّم الحفل الفنان كاظم الساهر، قيصر الموسيقى العربية الأسطوري.

وأقيم الحفل في ساحة نورث سكوير الخلابة في العلمين، وضمّ قائمة ضيوف من المشاهير المحليين، ورواد الأعمال، وكبار الشخصيات. قدّم الحفل نجم هوليوود تيري كروز، وانضمّ إليه على المسرح الممثل والمقدّم المصري الشهير رامي رضوان.

علق محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: "مصر أرضٌ تزخر بإمكانيات استثمارية هائلة. ووجودنا هنا دليلٌ على التزامنا تجاه هذا السوق وتجاه المشترين المصريين. نهدف في كل مشروع إلى مزج رؤية معمارية جريئة. بن غاطي لا تبني منازل فحسب، بل نصنع معالم تُعيد تعريف الفخامة وتترك أثراً إيجابياً عبر الأجيال."

كما شكلت الأمسية منصة للتواصل، جمعت قادة الصناعة والمطورين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مما أثار حوارًا استراتيجيًا وفرص شراكة تمتد إلى ما هو أبعد من المحور الإماراتي المصري.