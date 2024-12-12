مشدات "مترو برازيل" الفاخرة تسجل نمواً قياسياً في المبيعات

في ظل مشهد التطور السريع لصناعة المشدات الداخلية، نجحت شركة "مترو برازيل" في ترسيخ مكانتها كقائد في هذا القطاع من خلال مواكبة أحدث الصيحات، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشهد السوق نمواً كبيراً. ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق المستهدفة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعة بالطلب المتزايد على المنتجات التي تعطي الأولوية للراحة والأناقة والجودة. ويعكس هذا الارتفاع في اهتمام المستهلكين اتجاهاً عالمياً، حيث يُنظر إلى الملابس الداخلية بشكل متزايد على أنها تزيد جمالية الأزياء وتحدد شكل الجسم، ولم يعد استخدامها يقتصر فقط على المناسبات الخاصة بل أصبحت عنصراً أساسياً في الملابس اليومية. ومع تحول التصورات، أدى تطوير خيارات حديثة ومريحة وأنيقة إلى وضع الشركة في طليعة هذه السوق المربحة التي تشهد توسعاً سريعاً.