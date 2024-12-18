مشاريع فاخرة من"مستر إيت" بدبي: تجربة سكنية استثنائية
أعلنت شركة "مستر إيت" للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقاري أوروبية، عن دخولها سوق العقارات الإماراتية لتقديم مشاريع سكنية فاخرة في جزر دبي.
وبعد خبرة طويلة تناهز العقدين في أوروبا، تستعد شركة "مستر إيت" للتطوير العقاري لإطلاق رؤية جديدة للحياة العائلية في الإمارات العربية المتحدة، عبر تقديم مساكن فاخرة وفريدة تجمع بين رقي التصميم وتجارب الضيافة المُخصصة.
وقال "إيميلز دوجاتس"، مدير شركة مستر إيت للتطوير العقاري: "نحن متحمسون لنقل خبرتنا الأوروبية إلى دبي، ونطمح إلى ابتكار مجمعات سكنية راقية تُشعر القاطنين فيها بالراحة والدفء." وأضاف: "سنُقدم مفهوماً جديداً للسكن المستوحى من فخامة المنتجعات، ليحظى سكاننا بتجربة استثنائية."
وقد استحوذت شركة "مستر إيت" للتطوير على ثماني قطع أراضي في جزيرة دبي، حيث تعتزم إطلاق خمسة مشاريع خلال عام 2025. وسينضم جميع سكان مشاريعها في جزيرة دبي إلى نادٍ حصري يقدم لهم مجموعة من الامتيازات الراقية. وسيحظى الأعضاء بخدمة سيارات رولز رويس مع سائقين خاصين لخدمتهم شخصياً عند الطلب. كما سيتوفر لهم يخت فاخر بطول 24 متراً مع قبطان محترف ليتمتعوا برحلات بحرية ومناظر غروب الشمس الساحرة في دبي. إضافة إلى ذلك، سيكون هناك "بواب" على مدار الساعة لخدمة السكان، ونادٍ شاطئي خاص، وخدمة صف السيارات، وخدمات سبا داخل المنزل.
وأضاف "دوجاتس": "نخطط لاستثمار نحو مليار درهم في كافة مشاريعنا في جزر دبي، لضمان أن تكون مشاريعنا استثنائية من حيث التصميم وجودة البناء".
من الميزات الرئيسية لشركة "مستر إيت" للتطوير ما يلي:
* أسلوب حياة مُخصص يشمل عضوية في نادٍ حصري
* تخطيطات عملية تستغل المساحات وتوسعها
* خدمات ووسائل راحة متميزة
* خطط دفع ميسرة (35/65)
* خيارات متنوعة تناسب العائلات تبدأ من شقق بغرفتي نوم.