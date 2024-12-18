مشاريع فاخرة من"مستر إيت" بدبي: تجربة سكنية استثنائية

وقد استحوذت شركة "مستر إيت" للتطوير على ثماني قطع أراضي في جزيرة دبي، حيث تعتزم إطلاق خمسة مشاريع خلال عام 2025. وسينضم جميع سكان مشاريعها في جزيرة دبي إلى نادٍ حصري يقدم لهم مجموعة من الامتيازات الراقية. وسيحظى الأعضاء بخدمة سيارات رولز رويس مع سائقين خاصين لخدمتهم شخصياً عند الطلب. كما سيتوفر لهم يخت فاخر بطول 24 متراً مع قبطان محترف ليتمتعوا برحلات بحرية ومناظر غروب الشمس الساحرة في دبي. إضافة إلى ذلك، سيكون هناك "بواب" على مدار الساعة لخدمة السكان، ونادٍ شاطئي خاص، وخدمة صف السيارات، وخدمات سبا داخل المنزل.