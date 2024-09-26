مشاريع دبي للنقل الجماعي تسرق الأضواء في برلين

كما زار منصة هيئة الطرق والمواصلات في المعرض، التي استعرضت من خلالها أهم مشاريعها، ومن بينها مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً، ويربط بين 14 محطة، ويضم ثلاث محطات تحويلية، إحداها هي الأكبر في شبكة المترو، وتبلغ مساحتها 44 ألف متر مربع.