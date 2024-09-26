مشاريع دبي للنقل الجماعي تسرق الأضواء في برلين
انطلقت في برلين فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي الرابع عشر للنقل وتكنولوجيا النقل "إينو ترانس 2024" تحت شعار "مستقبل التنقل".
وتشارك هيئة الطرق والمواصلات في دبي للمرة السادسة في هذا الحدث العالمي المرموق. ومن خلال جناح الهيئة، يتم عرض أهم مشاريعها ومبادراتها ومن بينها مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وأنظمة النقل المعلقة، ومحطات المترو الذكية، ونظام فحص تطوير قطارات المترو، ونظام مراقبة تدفق الركاب في المحطات وعربات المترو، بالإضافة إلى نظام بطاقة نول الموحدة لدفع التعرفة عبر مختلف وسائل النقل.
وتعد هذه النسخة الأكبر في تاريخ المؤتمر، حيث تجذب أكثر من 137 ألف مشارك وزائر، مع عرض أكثر من 2900 مؤسسة وشركة من 59 دولة لابتكاراتها.
يرأس الوفد معالي مطر الطاير رئيس هيئة الطرق والمواصلات.
وتجول معاليه في أجنحة المعرض، حيث استعرض الحلول والابتكارات المتقدمة في مجال التنقل المتكامل، والتحول الرقمي للبنية التحتية للقطارات، والابتكار في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات دون توسيع المساحات المستخدمة في إنشاء البنية التحتية، كما اطلع على أحدث الحلول في مجال خدمة العملاء.
وزار خلال الجولة منصة شركة "كاف" الإسبانية، حيث اطلع على حلول النقل الخالية من الانبعاثات لتعزيز الرفاهية والاستدامة، كما زار منصة شركة "سي ار ار سي" الصينية التي تقدم حلولاً شاملة لنقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية.
كما زار منصة هيئة الطرق والمواصلات في المعرض، التي استعرضت من خلالها أهم مشاريعها، ومن بينها مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً، ويربط بين 14 محطة، ويضم ثلاث محطات تحويلية، إحداها هي الأكبر في شبكة المترو، وتبلغ مساحتها 44 ألف متر مربع.
,تعرض الهيئة في جناحها مجموعة من المشاريع والمبادرات، بما في ذلك أنظمة النقل المعلقة، ومحطات المترو الذكية، ونظام تطوير تفقد البنية التحتية للسكك الحديدية، واستراتيجيات إدارة الحشود خلال الفعاليات الكبرى. وتدعم هذه الجهود نظام مراقبة تدفق الركاب في محطات المترو والعربات، فضلاً عن نظام دفع الأجرة في محطات المترو والترام.
وعقد معالي مطر الطاير لقاءات عدة على هامش المؤتمر، حيث التقى مع "ماري أنجي دوبونت" رئيسة مجلس إدارة شركة "كيوليس"، لبحث التعاون الاستراتيجي الحالي والمستقبلي بين الجهتين، كما التقى مع محمد المزغاني، أمين عام الاتحاد الدولي للمواصلات العامة، حيث ناقشا مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في قمة المواصلات العامة 2025 في هامبورغ بألمانيا، وخطط الهيئة لاستضافة القمة في عام 2026.
وقال معالي مطر الطاير: إن مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في معرض ومؤتمر "إينو ترانس 2024"، الذي يعد أكبر المعارض المتخصصة في القطارات على مستوى العالم، تأتي في إطار سعي الهيئة إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة، في تقنية صناعة القطارات، والتعرف إلى الخبرات وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال تنفيذ وتشغيل وصيانة مختلف أنظمة ووسائل النقل الجماعي، وإجراءات الأمن والسلامة في شبكات المترو".