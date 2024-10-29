مستويات غير مسبوقة لأسعار الذهب في دبي

واختتمت "جول" حديثها قائلة: "إن هذه العوامل مجتمعة، إلى جانب الإقبال على المخاطرة بشكل عام، تُؤثّر سلباً على جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما أن هناك حالة من الترقّب تسيطر على المتداولين قبيل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي تتضمن قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وتقرير الوظائف غير الزراعية، مما يُفاقم حالة عدم اليقين السائدة في السوق."