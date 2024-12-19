مستقبل مشرق للاستثمارات العقارية في دبي

وبحسب تقرير النظرة العامة وتحليل سوق العقارات في دبي للربع الثالث من عام 2024، الذي أعدته شركة "دي إكس بي إنترأكت"، بلغ إجمالي حجم معاملات البيع داخل السوق 50,423 خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37.9 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. ويبلغ متوسط السعر حوالي 1,511 درهماً للقدم المربع، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 7.5 في المائة. وبلغ حجم المبيعات ربع السنوية 141.9 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30.1 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي العام الماضي، بلغت الاستثمارات الموجهة نحو قطاع العقارات في مدينة دبي حوالي 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتكرر نفس هذه الاتجاهات هذا العام.