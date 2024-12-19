مستقبل مشرق للاستثمارات العقارية في دبي
بسبب الاقتصاد المحلي وتحسن البنية التحتية والتغيرات الديموغرافية، يتجه سوق العقارات في دبي نحو نمو مستدام. وبحلول عام 2025، تشير الفرص والاتجاهات الرئيسية إلى مستقبل مشرق لكل من الاستثمارات وشراء العقارات في المنطقة.
وبحسب تقرير النظرة العامة وتحليل سوق العقارات في دبي للربع الثالث من عام 2024، الذي أعدته شركة "دي إكس بي إنترأكت"، بلغ إجمالي حجم معاملات البيع داخل السوق 50,423 خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37.9 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. ويبلغ متوسط السعر حوالي 1,511 درهماً للقدم المربع، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 7.5 في المائة. وبلغ حجم المبيعات ربع السنوية 141.9 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30.1 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي العام الماضي، بلغت الاستثمارات الموجهة نحو قطاع العقارات في مدينة دبي حوالي 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتكرر نفس هذه الاتجاهات هذا العام.
ويشهد قطاع العقارات ثقة متزايدة مع توقعات بنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 4.5% خلال الفترة 2024-2025. ويتوقع خبراء الاقتصاد معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 8% خلال الفترة بين 2024 و 2029، مع تزايد الطلب على الاستثمار العقاري.
العرض والطلب
ومن المتوقع أن تسلم دبي في عام 2024 ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية جديدة.ففي الربع الثالث وحده، تم تسليم 45% من الوحدات المقرر تسليمها، وهو ما يعكس النجاح في تلبية الطلب المتزايد. ويشير هذا العرض من المساكن بوضوح أن المدينة تعمل بجد لتلبية الطلب المتزايد في ظل البيئة التنافسية. ومن الجدير بالذكر أن مناطق مثل قرية جميرا الدائرية ودبي مارينا تتصدران قائمة الوحدات التي تم تسليمها وكذلك التي سيتم تسليمها في المستقبل.
ومع ذلك، هناك بعض التحديات المرتبطة بقطاع البناء وسلسلة التوريد، حيث يُضطر المطورون إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، فإن استمرار ظهور وطرح عقارات جديدة يجعل السوق يبدو غير متأثر بتلك الضغوط.
التحولات في تفضيلات المستهلكين
من الاتجاهات الجديدة التي تظهر في سوق العقارات في دبي هو الاهتمام المتزايد بالسكن منخفض التكلفة. ومع تزايد صعوبة الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة في السنوات الأخيرة، بدأ المطورون في توجيه جهودهم نحو توفير المزيد من الوحدات مع الحفاظ على نمو معتدل للإيجارات. يُعد هذا التحول أمراً مهماً لأنه يلبي احتياجات شريحة الدخل المتوسط المتنامية في دبي.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ارتفاع ملحوظ في الإقبال على العقارات الفاخرة، وخاصة بين الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يتطلعون إلى شراء الفلل الحصرية والعقارات المطلة على الواجهات البحرية. ووفقاً لتقرير صادر عن "إنجل آند فولكرز"، الشرق الأوسط، سجلت نخلة جميرا 110 معاملات عقارية تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم في الربع الثالث من عام 2024، منها ثلاث معاملات تجاوزت 200 مليون درهم. ومن بين المبيعات الراقية شقة بنتهاوس حققت 275 مليون درهم، مما يؤكد الطلب القوي على المنازل الفاخرة في هذا الموقع الرئيسي. وتستمر مناطق مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة "بلوووترز" ودبي مارينا في جذب الأفراد ذوي الثروات العالية، وخاصة من أوروبا وآسيا.
تطوير البنية التحتية والمناطق الناشئة
وفي مختلف أنحاء دبي، تعمل مبادرات البنية التحتية على تحسين الربط بين المناطق المختلفة، مما يزيد الطلب في العديد من المناطق الجديدة. وتشمل التحسينات واسعة النطاق توسيع شبكة النقل العام فضلاً عن بناء طرق جديدة من شأنها توفير الوصول إلى ضواحي المدينة. وتستمر مناطق مثل دبي الجنوب، التي تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من معرض إكسبو 2020 ومطار آل مكتوم الدولي، في جذب المزيد من المستثمرين بسبب هذه التحسينات في البنية التحتية. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تجذب التطورات المخطط لها مثل ميناء خور دبي والأحياء الجديدة مثل ذا فالي من إعمار، السكان والمستثمرين.
2025 وما بعد: إطلاق العنان لإمكانات الاستثمار
يجذب سوق العقارات في دبي المستثمرين من مختلف القطاعات بدءاً من العقارات الفاخرة إلى السكن منخفض التكلفة. وتمنح الظروف الاقتصادية إلى جانب فرص الاستثمار الأجنبي التي أقرتها الحكومة مع التركيز على البناء الأخضر دبي ميزة تنافسية كمركز عقاري. ويعد التوقيت والموقع الاستراتيجيان عوامل بالغة الأهمية خاصة مع ظهور مناطق جذابة جديدة من المتوقع أن تولد عائدات إيجارية كبيرة وزيادة في رأس المال أيضاً.
ويتوقع المحللون زيادة أخرى في سوق الإسكان بسبب نمو الطلب المدعوم بدخول أكثر من 4 ملايين وافد بحلول عام 2025. ويؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على المساكن مع توقع ارتفاع الإيجارات بشكل هائل - بأكثر من 18 في المائة للإيجارات قصيرة الأجل وحوالي 13 في المائة للإيجارات طويلة الأجل. كما أن جاذبية دبي كوجهة جذابة من حيث أسلوب الحياة، إلى جانب ارتفاع تكاليف ملكية العقارات، تعزز سوق الإيجار. وبالنسبة للمستثمرين، فإن السنوات القليلة المقبلة حاسمة في الاستفادة من اتجاهات العقارات الناشئة في دبي لتحقيق مكاسب طويلة الأجل على استثماراتهم.
الكاتب هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إلتون" للتطوير العقاري.