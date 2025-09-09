"مستشفيات المستقبل" جراحون آليون ورعاية بالذكاء الاصطناعي

وقال: «عندما يدخل شخص مريض، ستكون الكاميرا قادرة على معرفة مدى خطورة حالته وقياس معدل ضربات القلب والتباين في ضربات القلب (HRV). وعندما يدخل مريض آخر، ستتعرف الكاميرا على من هو الأكثر خطورة. وفي غرفة الانتظار، سيتمكن الذكاء الاصطناعي من كشف الحالات الحرجة قبل تدهورها وتحذير الأطباء بأن المريض يحتاج إلى رعاية عاجلة. سيصبح كل شيء مؤتمتاً. فبينما ينظر الطبيب إلى المريض ويبدأ بسؤاله عن الأعراض ويُدوَّن كلامه بشكل تلقائي، يكون الصيدلي قد عرف الدواء المطلوب ويرسله مباشرة».