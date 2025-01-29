مستشفى جديد وعيادات مجتمعية ضمن خطة 2027 لمجموعة العربية للرعاية الصحية برأس الخيمة
أعلنت مجموعة العربية للرعاية الصحية، المزود الرائد للرعاية الصحية في المنطقة والشركة الأم لمستشفى رأس الخيمة، عن خطتها الاستراتيجية الرئيسية 2027.
وتم تطوير الخطة بالتعاون مع "كومون سبيريت هيلث"، أحد أكبر أنظمة المستشفيات في الولايات المتحدة، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في رأس الخيمة مع طرح الإمارة للتأمين الصحي الإلزامي هذا العام. وتشمل المبادرات الرئيسية بناء مستشفى جديد متعدد التخصصات بسعة 209 أسرة وتوسيع عيادات الرعاية العاجلة المجتمعية، مستوحاة من نموذج "كومون سبيريت هيلث" الناجح في الولايات المتحدة. ستضمن هذه الجهود رعاية صحية عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارات.
وتم تصميم كل من المستشفيات الجديدة والحالية بعناية لتلبية احتياجات الأفراد عبر مجموعة من خطط التأمين، من المستوى المنخفض إلى المستوى المتوسط والتغطية المتميزة. وبمجرد افتتاح المستشفى الجديد، سيركز مستشفى رأس الخيمة الحالي في المقام الأول على خدمة أولئك الذين لديهم تأمين من المستوى المتوسط إلى المستوى الأدنى، في حين سيركز المستشفى الجديد على تقديم رعاية متخصصة للأفراد الذين يتمتعون بتغطية تأمينية متميزة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع شبكة موسعة من عيادات الرعاية العاجلة في مواقع استراتيجية لتقديم رعاية فعالة وشخصية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للسكان المحليين، ممّا يضمن خيارات الرعاية الصحية المتاحة لجميع السكان.
ويقع المستشفى الجديد في موقع استراتيجي على طول طريق الشيخ محمد بن زايد E311، ممّا يوفر سهولة الوصول إلى المناطق والإمارات المجاورة. ومن المقرر افتتاح المنشأة التي تبلغ مساحتها 41767 متراً مربعاً في الربع الثالث من عام 2027 وستضم تقنيات متطورة، بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتعزيز رعاية المرضى وتبسيط الكفاءة التشغيلية. وسيضم المستشفى مناطق مخصصة للمرضى الداخليين والخارجيين وخدمات الطوارئ، مدعومة ببنية تحتية مستدامة مع إمدادات الطاقة الشمسية ومساحة للتوسع في المستقبل. وستعمل الأنظمة المتقدمة على تحسين تدفق المرضى وتمكين تتبع الأصول في الوقت الفعلي ورفع مستوى تجربة الرعاية الصحية الشاملة.
وبالإضافة إلى المستشفى الجديد، ستعمل مجموعة العربية للرعاية الصحية على توسيع شبكتها من العيادات المجتمعية للرعاية العاجلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الفورية غير الطارئة للأمراض أو الإصابات التي تتطلب عناية فورية. وستتبع هذه العيادات الجديدة نموذج المحور والأطراف، حيث ستتصل بشبكة المستشفيات وتقدّم خيارات رعاية مريحة في مختلف أنحاء رأس الخيمة. وستشمل المواقع الجديدة الظيت والمعيريض والغيل، إلى جانب نقل العيادة الحالية في الحمرا إلى منشأة أكبر وأكثر تقدماً. وقد تم تصميم هذه العيادات لتلبية احتياجات سكان رأس الخيمة المتنوعين، بما في ذلك الإماراتيين والوافدين، من خلال تقديم خدمات مثل الفحوصات الروتينية، وأمراض النساء، ورعاية الأطفال، وخدمات طب الأسنان، والأمراض الجلدية.
وستفتح هذه العيادات أبوابها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الرعاية العاجلة، وستعالج حالات الطوارئ البسيطة وتضمن خيارات رعاية متاحة بالقرب من المنزل للمقيمين. وللحصول على علاجات أكثر تخصصاً، سيتم نقل المرضى بسلاسة إلى المستشفى الجديد، ممّا يضمن استمرارية وتنسيق الرعاية.
وعلّق الدكتور "رضا صديقي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للرعاية الصحية والمدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، قائلاً: "تتمثل مهمتنا في توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع شرائح المجتمع في رأس الخيمة - بما في ذلك الرعاية الأولية، والثانوية، والثلاثية، والوقائية، والعافية. مع تنفيذ التأمين الصحي الإلزامي، حيث ندرك الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والفرصة لتعزيز عروضنا. كانت رأس الخيمة موطننا على مدار السنوات السبع عشرة الماضية، حيث بنينا خلالها سمعة طيبة واكتسبنا ثقة المرضى المحليين والدوليين. سيدمج المستشفى الجديد الذكاء الاصطناعي والأتمتة في جميع الجوانب التشغيلية - من قبول المرضى إلى التشخيص والرعاية بعد العلاج. نخطط أيضاً لتوسيع برامج العافية لدينا، ودمج تقنيات التشخيص المتقدمة، والاستفادة من المنصات الرقمية لتحسين إمكانية وصول المرضى وراحتهم. من خلال هذه الجهود، نهدف إلى وضع معايير جديدة لتقديم الرعاية الصحية - ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة ولكن خارجها".
وصرح الدكتور "أشيندو باندي"، الرئيس التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، قائلاً: "إن هذا التوسع لا يقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية فحسب؛ بل يجسد التزامنا الراسخ بدمج التكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي وتحسين إمكانية الوصول. تتمثل مهمتنا في ترسيخ مستشفى رأس الخيمة كرائد إقليمي في مجال الرعاية الصحية، وتقديم رعاية سريرية استثنائية إلى جانب الراحة والضيافة التي لا مثيل لها وتوفير رعاية استثنائية لكل شريحة من شرائح المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، ستلعب عيادات الرعاية العاجلة لدينا دوراً تحويلياً في تقديم الرعاية الصحية من خلال سد الفجوات في إمكانية الوصول وتوفير علاج سريع وفعال من حيث التكلفة للاحتياجات غير الطارئة. من خلال تخفيف الضغط على غرف الطوارئ وتقديم ساعات عمل ممتدة، تهدف هذه العيادات إلى تمكين المجتمعات من الرعاية السريعة والموثوقة، وضمان عدم ترك أي شخص دون رعاية طبية في الوقت المناسب ".