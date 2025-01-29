مستشفى جديد وعيادات مجتمعية ضمن خطة 2027 لمجموعة العربية للرعاية الصحية برأس الخيمة

وصرح الدكتور "أشيندو باندي"، الرئيس التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، قائلاً: "إن هذا التوسع لا يقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية فحسب؛ بل يجسد التزامنا الراسخ بدمج التكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي وتحسين إمكانية الوصول. تتمثل مهمتنا في ترسيخ مستشفى رأس الخيمة كرائد إقليمي في مجال الرعاية الصحية، وتقديم رعاية سريرية استثنائية إلى جانب الراحة والضيافة التي لا مثيل لها وتوفير رعاية استثنائية لكل شريحة من شرائح المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، ستلعب عيادات الرعاية العاجلة لدينا دوراً تحويلياً في تقديم الرعاية الصحية من خلال سد الفجوات في إمكانية الوصول وتوفير علاج سريع وفعال من حيث التكلفة للاحتياجات غير الطارئة. من خلال تخفيف الضغط على غرف الطوارئ وتقديم ساعات عمل ممتدة، تهدف هذه العيادات إلى تمكين المجتمعات من الرعاية السريعة والموثوقة، وضمان عدم ترك أي شخص دون رعاية طبية في الوقت المناسب ".