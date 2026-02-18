مستثمرو الإمارات يهربون من تقلبات التشفير إلى أمان الذهب

يقول محللون إن المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام يتجهون بشكل متزايد لنقل أموالهم من العملات الرقمية إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، مرجعين ذلك إلى التقلبات الشديدة والانخفاض الحاد الأخير في العملات الرقمية.
وقال وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في "إكسنس" (Exness)، في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز": "نعم، المستثمرون ينتقلون من العملات الرقمية إلى الذهب والفضة. كانت العملات الرقمية جذابة للغاية مؤخراً، ويميل مستثمرو التجزئة بشكل خاص إلى تتبع الضجيج الإعلامي. والعديد من الذين اعتقدوا أن البتكوين سيواصل مساره الصعودي قد خرجوا الآن من مراكزهم واتجهوا نحو السلع الأساسية، آملين في تعويض خسائرهم الرقمية".
ومع ذلك، حذر مكارم من أنه لم يتضح بعد مدى استمرار هذا الاتجاه في إعادة تخصيص المحافظ الاستثمارية.
لقد تناقض التصحيح الحاد للبتكوين بشكل صارخ مع الصعود القوي في المعادن الثمينة. فبعد وصوله إلى مستوى قياسي بلغ قرابة 125,000 دولار في أكتوبر 2025، هوى البتكوين إلى حوالي 63,000 دولار قبل أن يتعافى بشكل متواضع ليصل إلى حوالي 67,000 دولار مساء الثلاثاء.
وفي المقابل، ارتفع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، متجاوزين 5,500 دولار و120 دولاراً للأونصة على التوالي.
ولا تزال المؤسسات المالية متفائلة بشأن الذهب، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وكان العديد من المحللين قد توقعوا وصول الذهب إلى 5,000 دولار في عام 2026. ولم يكتفِ الذهب بتجاوز هذا الحاجز النفسي الرئيسي في يناير فحسب، بل تجاوز أيضاً مستوى 5,500 دولار الشهر الماضي.
ويتوقع بنك "جي بي مورغان تشيس" أن يظل الذهب في اتجاه صعودي خلال عامي 2026 و2027، مع احتمال وصول الأسعار إلى 6,000 دولار. وبالمثل، وضع بنك "يو بي إس" (UBS) هدفاً عند 6,200 دولار للمعدن الأصفر في عام 2025 (المقصود حسب السياق عام 2026).
وقال كونستانتينوس كريسيكوس، مدير علاقات العملاء في "كودوتريد" (Kudotrade)، إن الأصول الرقمية كانت تحت ضغط مستمر بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك حملة القمع التنظيمية المتجددة في الصين، والروابط المزعومة للعملات الرقمية المرتبطة بجيفري إبستين.
وأضاف كريسيكوس خلال المقابلة: "قدمت الصين نظاماً تنظيمياً أكثر صرامة، مما أثر سلباً على العملات الرقمية. ثم أدت فضيحة إبستين في الولايات المتحدة إلى تراجع شهية المستثمرين، مما دفع الأسعار إلى مستويات منخفضة غير متوقعة. وكان هناك عامل مهم آخر يتمثل في قيام كبار حاملي العملات (الحيتان) بتسييل مراكزهم، على الأرجح لدعم استثماراتهم في عملات رقمية أخرى، أو أسهم، أو حتى الذهب".
وفي يوم الثلاثاء، على سبيل المثال، خفضت جامعة هارفارد استثماراتها في البتكوين ونوعت محفظتها نحو "إيثيريوم".
ورغم أن كريسيكوس أشار إلى أن التنبؤ بأداء الأصول على المدى القصير يظل صعباً، إلا أنه قال إنه يفضل حالياً المعادن الثمينة والسلع الأساسية على العملات الرقمية.