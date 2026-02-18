مستثمرو الإمارات يهربون من تقلبات التشفير إلى أمان الذهب

يقول محللون إن المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام يتجهون بشكل متزايد لنقل أموالهم من العملات الرقمية إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، مرجعين ذلك إلى التقلبات الشديدة والانخفاض الحاد الأخير في العملات الرقمية.

وقال وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في "إكسنس" (Exness)، في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز": "نعم، المستثمرون ينتقلون من العملات الرقمية إلى الذهب والفضة. كانت العملات الرقمية جذابة للغاية مؤخراً، ويميل مستثمرو التجزئة بشكل خاص إلى تتبع الضجيج الإعلامي. والعديد من الذين اعتقدوا أن البتكوين سيواصل مساره الصعودي قد خرجوا الآن من مراكزهم واتجهوا نحو السلع الأساسية، آملين في تعويض خسائرهم الرقمية".

ومع ذلك، حذر مكارم من أنه لم يتضح بعد مدى استمرار هذا الاتجاه في إعادة تخصيص المحافظ الاستثمارية.