مستثمرو الذهب بالإمارات يكسبون 200 درهم في كل جرام

أصبح سكان الإمارات والمستثمرون أكثر ثراءً بما يقرب من الثلثين أو أكثر من 200 درهم للجرام لمن اشتروا الذهب قبل عام بالضبط في بداية 2025.

قفز سعر الذهب عيار 24 بمقدار 202 درهم للجرام في 2025، حيث افتتح عند 318 درهم في 1 يناير 2025 وأغلق عند 520 درهم في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 63.5 في المائة.

وبالمثل، ارتفع سعر الذهب عيار 22 في دبي والإمارات بمقدار 187 درهم للجرام العام الماضي، حيث بدأ التداول عند 294.5 درهم في 1 يناير 2025 وأغلق عند 481.5 درهم في 31 ديسمبر 2025، محققًا زيادة بنسبة 63.5 في المائة.

من بين الأنواع الأخرى من المعدن الثمين، ارتفع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 176.75 درهم للجرام خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث بدأ التداول عند 285 درهم في بداية العام وأغلق عند 461.75 درهم في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 62 في المائة خلال 12 شهرًا.

بينما ارتفع عيار 21 بنسبة مماثلة لعيار 22، حيث قفز من 244.5 درهم إلى 395.75 درهم للجرام.

سعر أحدث وأرخص نوع، عيار 14، الذي تم تقديمه في الإمارات في 29 نوفمبر، شهد ارتفاعًا بنسبة 2.3 في المائة إلى 308.75 درهم للجرام.

شهد المعدن الثمين ارتفاعًا في السنوات القليلة الماضية بسبب شراء البنوك المركزية، وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وحول العالم، من بين أمور أخرى.

قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Century Financial، إن عام 2025 سيُذكر كفترة بارزة للمعادن الثمينة، حيث تفوقت الذهب والفضة بشكل كبير على الأسواق المالية الأوسع.

وأضاف أن الذهب كان مدعومًا باتجاه ثابت من المكاسب الشهرية. تبين أن سبتمبر كان أبرز شهور السنة، حيث ارتفع بنسبة 11.94 في المائة، مع زخم قوي أيضًا في بداية العام في يناير بزيادة 6.60 في المائة ومرة أخرى في مارس بارتفاع 9.31 في المائة.

“بشكل ملحوظ، سيكون الذهب في المنطقة الخضراء لمدة 11 شهرًا من أصل 12، مع انخفاض طفيف بنسبة 0.40 في المائة في يوليو... كما أضاف شراء البنوك المركزية المستمر للذهب في خزائنها إلى الزخم الإيجابي. كان اهتمام المستثمرين واضحًا أيضًا في صناديق الاستثمار المتداولة، حيث شهدت الصناديق المدعومة بالذهب تدفقات صافية بلغت 15.6 مليون أوقية”، أضاف.