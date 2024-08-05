مساكن العلامات التجارية فرص استثمارية جذابة بأسعار أقل

وأوضح إلياس حنوش: "يعتبر هذا الشكل المباشر من التعاون جذاباً بشكل خاص للعلامات التجارية الجديدة في قطاع العقارات والتي تتطلع إلى تأسيس وجود لها دون التعقيدات التي تنطوي عليها مخططات الإقامة ذات العلامات التجارية الكاملة. ومع استمرار السوق في النمو والتطور، نتوقع زيادة في مثل هذه المشاريع المستقلة ذات العلامات التجارية، ومن المرجح أن العلامات التجارية التي تسعى إلى الدخول في القطاع واختبار الأجواء ستجد أن هذه الشراكات جذابة، مما يمهد الطريق لمزيد من التوسع والتنويع في مشهد المساكن ذات العلامات التجارية في دبي.