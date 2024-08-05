مساكن العلامات التجارية فرص استثمارية جذابة بأسعار أقل
تعد المساكن ذات العلامات التجارية قيد الإنشاء في دبي أرخص بنسبة 10 في المائة تقريباً من متوسط نظيراتها الجاهزة، مما يوفر للمستثمرين فرص جذابة لتحقيق مكاسب رأسمالية، وفقاً لدراسة جديدة أصدرتها شركة "مورجان إنترناشيونال ريالتي" "Morgan’s International Realty".
وقال إلياس حنوش، المدير العام لشركة مورجان: "توفر الأسعار المنخفضة للمساكن ذات العلامات التجارية قيد الإنشاء فرصة دخول للمشترين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من ارتفاع القيمة في المستقبل بمجرد اكتمال بناء العقارات. تبين هذه التعاملات الثقة القوية في السوق وجاذبية المساكن ذات العلامات التجارية كاستثمار طويل الأجل".
إن سوق المساكن ذات العلامات التجارية في دبي أظهر نمواً استثنائياً ومرونة في النصف الأول من عام 2024، حيث تم بيع ما مجموعه 5592 وحدة سكنية ذات علامة تجارية بقيمة إجمالية قدرها 28.8 مليار درهم، وهو ما يمثل 7.2 في المائة من جميع المعاملات العقارية و 12.6 في المائة من قيمة جميع المعاملات.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع حجم المعاملات السنوية للمساكن ذات العلامات التجارية بنسبة 44 في المائة. وشهدت القيمة الإجمالية المستثمرة في المساكن ذات العلامات التجارية زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد الأداء القوي والجاذبية المتزايدة لهذه العقارات الفاخرة.
وكانت أغلى العقارات التي تم بيعها ضمن قطاع المساكن ذات العلامات التجارية خلال النصف الأول من عام 2024 هي فيلا بمساحة 47.700 قدم مربع في مساكن "الريتز-كارلتون" في "كريك سايد" والتي تم بيعها بمبلغ 165 مليون درهم، أي ما يعادل 3.472 درهم للقدم المربع، مما يبين قدرة السوق على جذب الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يرغبون في الاستثمار في العقارات المتميزة وعالية الجودة باستمرار.
مشاريع مستقلة
ووفقاً لتحليل مورغان، تشكل المشاريع المستقلة 34% من جميع المساكن ذات العلامات التجارية في دبي. تمثل هذه المشاريع أبسط أشكال الشراكة بين العلامة التجارية والمطور، حيث تضفي العلامة التجارية اسمها ومكانتها على التطوير دون المشاركة بالضرورة في الجوانب الأعمق والأكثر تكاملاً للتطوير العقاري.
وأوضح إلياس حنوش: "يعتبر هذا الشكل المباشر من التعاون جذاباً بشكل خاص للعلامات التجارية الجديدة في قطاع العقارات والتي تتطلع إلى تأسيس وجود لها دون التعقيدات التي تنطوي عليها مخططات الإقامة ذات العلامات التجارية الكاملة. ومع استمرار السوق في النمو والتطور، نتوقع زيادة في مثل هذه المشاريع المستقلة ذات العلامات التجارية، ومن المرجح أن العلامات التجارية التي تسعى إلى الدخول في القطاع واختبار الأجواء ستجد أن هذه الشراكات جذابة، مما يمهد الطريق لمزيد من التوسع والتنويع في مشهد المساكن ذات العلامات التجارية في دبي.
التميّز
وقال حنوش إن أحد الجوانب البارزة في سوق المساكن ذات العلامات التجارية في دبي هو أن المشترين ذوي الثروات العالية على استعداد للدفع.
وأضاف: "في المتوسط، يدفع مشترو العقارات زيادة بنسبة 69 في المائة لكل قدم مربع للمساكن ذات العلامات التجارية مقارنة بالعقارات التي لا تحمل علامات تجارية داخل نفس المواقع. وتتجاوز هذه القيمة بشكل كبير المتوسط العالمي وتؤكد ثقة المستثمرين في قطاع المساكن ذات العلامات التجارية. إن هذا الاستعداد لدفع مبالغ أعلى يبين جاذبية هذا المفهوم بل ويشدد على الثقة القوية بالعلامات التجارية المرتبطة بهذه العقارات.
وتشهد المشاريع السكنية المطلة على الشاطئ والتي تقع في مناطق مثل أم سقيم وجميرا بيتش ريزيدنس ولؤلؤة جميرا، أعلى قسط من المساكن ذات العلامات التجارية.
"تحظى هذه المناطق بمزايا كبيرة نظراً لموقعها الساحلي الرئيسي، وتوفر أنماط حياة حصرية على الواجهة البحرية. إن جاذبية المعيشة على شاطئ البحر ومكانة المساكن ذات العلامات التجارية، تؤدي إلى رفع القيمة بشكل كبير في هذه المناطق.
وعلى العكس من ذلك، قال إن أدنى قسط للمساكن ذات العلامات التجارية موجود في الأحياء التي تحتوي على الفلل مثل دبي هيلز، وعقارات جميرا للجولف، والمرابع العربية، حيث يظل القسط أقل من 10 في المائة.
أعلى تركيز
كشفت دراسة مورجان إنترناشيونال للعقارات أن أعلى تركيز للمساكن ذات العلامات التجارية في دبي موجود في ثلاثة مواقع رئيسية – نخلة جميرا ووسط المدينة والخليج التجاري.
وذكرت الدراسة: "تشتهر هذه المناطق بجاذبيتها لطبيعتها الفاخرة ووسائل الراحة الراقية والعقارات الفاخرة، مما يجعلها مواقع مثالية للمشاريع السكنية ذات العلامات التجارية".