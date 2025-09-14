مزايا برنامج المشترين لأول مرة في دبي تجذب اهتمام المقيمين

تعهد المطورون، بما في ذلك إعمار ونخيل وبنغاتي ودانوب، بتخصيص ما لا يقل عن 10% من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء التي يقل سعرها عن 5 ملايين درهم إماراتي للمشترين لأول مرة. يضمن هذا حصول الإماراتيين والوافدين على أولوية الحصول على مساكن عالية الجودة في مجتمعات سكنية متصلة جيدًا، بدلًا من مزاحمتهم من قِبل المستثمرين الجُدد. كما تُسهّل الخصومات على عمليات الإطلاق وخيارات التقسيط بدون فوائد لرسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي عملية التملك.